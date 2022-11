Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gibt nach den Zwischenwahlen die Führung über die Demokratische Partei in der Kongresskammer ab.

SIEMENS ENERGY / SIEMENS GAMESA

Der Verwaltungsratschef von Siemens Gamesa, Miguel Angel Lopez, nimmt seinen Hut. Ihm folgt der Chef der Muttergesellschaft Siemens Energy, Christian Bruch.

AMAZON

Der Stellenabbau bei dem Onlineriesen wird sich laut CEO Andy Jassy bis in das nächste Jahr erstrecken. Die Entlassungen seien die schwierigste Entscheidung, die er je getroffen habe, seit er im vergangenen Jahr die Nachfolge von Jeff Bezos angetreten hat. In den Amazon-Geschäftsbereichen Geräte und Bücher würden Arbeitsplätze gestrichen, so der CEO.

BHP / OZ MINERALS

hat sein Übernahmeangebot für die australische OZ Minerals erhöht und sich damit die Unterstützung des kleineren Konkurrenten gesichert.

