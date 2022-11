ÖL / GAS

Am Ölmarkt fielen die Preise um rund 4 Prozent und damit in Richtung von Achtwochentiefs. Preisdrückend wirkte, dass die wöchentlichen Vorräte an Benzin in den USA stark gestiegen sind. Dazu kamen die schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA, die weiter auf eine wirtschaftliche Kontraktion und damit eine potenziell schwächere Ölnachfrage hindeuten. Die Akteure hier verfolgten außerdem aufmerksam die Bemühungen der EU, eine Preisobergrenze für russisches Rohöl einzuführen, hieß es.

Der Goldpreis lief mit dem leichteren Dollar und der Fanatsie auf weniger starke Zinserhöhungen nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE CHINA

China hat einen Rekordanstieg bei den Corona-Fällen gemeldet und nach gewaltsamen Protesten an der größten iPhone-Fabrik des Landes einen Lockdown in der Stadt Zhengzhou verhängt. Wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte, wurden am Mittwoch landesweit 31.444 Neuinfektionen erfasst - so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn vor fast drei Jahren.

PREISOBERGRENZE ÖL / RUSSLAND

EU-Diplomaten konnten sich am Mittwoch mehreren Informanten zufolge nicht auf eine konkrete Preisobergrenze für russische Ölverkäufe einigen. Diese soll Russlands Öleinnahmen als Sanktion für den Einmarsch in der Ukraine eindämmen und nach einem von der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) vereinbarten Mechanismus erfolgen. Die Gespräche werden voraussichtlich am Donnerstag fortgesetzt. Diplomaten, die an den Gesprächen beteiligt waren bzw darüber informiert wurden, sagten, sie erwarteten, dass die Europäische Union die Preisobergrenze schließlich absegnen würde.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf die Einführung des Bürgergeldes geeinigt. Es wurde der Kompromiss angenommen, der am Dienstag bereits von den Ampel-Parteien und der Union vereinbart wurde, wie Vertreter beider Seiten nach den Beratungen am Mittwochabend mitteilten. Damit kann die Reform zum Ersatz des Hartz-IV-Systems nach der nun erwarteten Zustimmung der beiden Parlamentskammern wie geplant im Januar in Kraft treten. Die Einigung sieht die Streichung einer weitgehend sanktionslosen Zeit während der ersten sechs Monate und deutlich niedrigere Schonvermögen für Bürgergeld-Bezieher vor.

WELTHANDEL - EU/USA

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat das US-Inflationsverringerungsgesetz als "Verstoß gegen die WTO-Regeln" bezeichnet und mehr Geschwindigkeit in der EU bei der Investitionsförderung gefordert. "Wir müssen schneller, entschiedener und entschlossener agieren und auch geschlossener agieren", verlangte Habeck beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Die europäischen Regeln für Beihilfen seien zwar "gut und richtig", aber Europa müsse "schneller und klarer und sportlicher werden, das durchzuziehen".

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat das Tempo der Zinserhöhungen zur Eindämmung der hohen Inflation gedrosselt und ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2023 gesenkt. Die Bank of Korea hob am Donnerstag wie erwartet den Benchmark-Sieben-Tage-Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent an. Im Oktober hatte sie ihn um 50 Basispunkte erhöht.

WAHL BRASILIEN

Das Oberste Wahlgericht in Brasilien hat eine Beschwerde der Partei des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro gegen das Wahlergebnis abgewiesen und eine hohe Geldstrafe verhängt.

BILFINGER

Der Industriedienstleister hat seinen im Mai angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von 100 Millionen Euro abgeschlossen. In dem Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis einschließlich 23. November wurden insgesamt 3.509.863 eigene Aktien erworben, das entspricht 8,55 Prozent des Grundkapitals, wie die Bilfinger SE mitteilte. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 28,49 Euro.

ELUMEO

erhöht das Grundkapital von 5,5 Millionen auf bis zu 5,7 Millionen Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die neuen Aktien sollen den Elumeo-Mitarbeitenden zu einem kalkulatorischen Preis von 3,10 Euro in Form von Mitarbeiteraktien angeboten werden.

MICROSOFT/ACTIVISION

Die Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft für 69 Milliarden US-Dollar stößt offenbar auf Widerstand bei den Behörden. Bei der Federal Trade Commission (FTC) sei man skeptisch mit Blick auf die Übernahme, was eine Klage wahrscheinlich mache, berichtete das Magazin Politico am Mittwochabend.

