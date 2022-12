Die Ölpreise (+3%) legten deutlich zu. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich sehr viel üppiger als vom Markt veranschlagt reduziert. Auch der schwache Dollar half.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.782,82 1.768,03 +0,8% +14,79 -2,6%

Silber (Spot) 22,36 22,20 +0,7% +0,16 -4,1%

Platin (Spot) 1.043,75 1.037,50 +0,6% +6,25 +7,6%

Kupfer-Future 3,77 3,73 +1,0% +0,04 -14,5%

Der schwache Greenback sowie die einbrechenden Marktzinsen stützten den Goldpreis.

HANDELSPOLITIK USA / EU

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA scharfe Kritik an den Subventionen für US-Produkte im Kampf gegen den Klimawandel geübt. Die Subventionen seien "super aggressiv" gegenüber französischen Unternehmen, sagte Macron. Die USA könnten damit vielleicht ihre Probleme lösen, "aber Sie werden mein Problem vergrößern". Ohne eine Koordination zwischen den USA und der EU drohten "viele Jobs zerstört" zu werden, sagte Macron weiter. "Ich verlange nur, als guter Freund respektiert zu werden."

DEUTSCHLAND / NORWEGEN

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Norwegen für die Ausweitungen seiner Gaslieferungen nach Deutschland gedankt und eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich in Aussicht gestellt. Nach einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe erklärte Scholz, dass Norwegen inzwischen Deutschlands wichtigster Gaslieferant sei. Störe sicherte Deutschland und Europa weiterhin hohe Gaslieferungen zu.

RÜSTUNGSPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in Kürze die Bestellung des US-Kampfjets F-35 unter Dach und Fach bringen. Das Flugzeug gehöre zu den Rüstungsprojekten, für die "noch in diesem Jahr" Lieferverträge geschlossen werden sollten, sagte Scholz bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin. Die US-Jets seien notwendig, damit Deutschland innerhalb der Nato weiter einen "Beitrag zur nuklearen Teilhabe" leisten könne.

RUSSLAND / SYRIEN

Russland hat angesichts einer drohenden türkischen Bodenoffensive in Nordsyrien Truppen zur Verstärkung in ein von kurdischen Kämpfern und syrischen Regierungssoldaten kontrolliertes Gebiet entsandt. Bewohner der Stadt Tal Rifaat nördlich von Aleppo sagten der Nachrichtenagentur AFP, dass russische Soldaten die Stadt erreicht hätten. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge verstärkte Russland zudem seine Truppen an einem nahegelegenen Luftstützpunkt und an der Grenzstadt Kobane.

AIRBUS

Nach Korruptionsverdacht bei Flugzeugverkäufen nach Kasachstan und Libyen hat die französische Justiz ein Abkommen über eine Strafzahlung von Airbus in Höhe von 15,9 Milliarden Euro gebilligt. Der Vorsitzende Richter Stéphane Noël ratifizierte am Mittwoch in Paris das am 18. November zwischen dem europäischen Flugzeugbauer und der Finanzstaatsanwaltschaft getroffene Abkommen in einer öffentlichen Sitzung. Damit vermeidet Airbus eine weitere strafrechtliche Verfolgung.

VIVENDI / LAGARDERE

Die Übernahme des französischen Verlagshauses Lagardere durch den größeren Konkurrenten Vivendi beschäftigt die Brüsseler Kartellwächter. Wie die EU-Kommission mitteilte, hat sie eine vertiefte Untersuchung des Deals eingeleitet. Sie fürchtet, dass die Übernahme den Wettbewerb im französischsprachigen Raum in Europa beeinträchtigen könnte.

TWITTER

EU-Industriekommissar Thierry Breton hat Twitter-Chef Elon Musk am Mittwoch ermahnt, mehr gegen die Verbreitung von Desinformation auf der Online-Plattform zu unternehmen. In einem Videotelefonat sagte Breton Musk, es gebe "noch gewaltig viel Arbeit", um Twitter an das EU-Recht anzupassen. Der Online-Dienst müsse unter anderem die Moderation der Inhalte "erheblich" verstärken und Desinformation "mit Entschlossenheit" bekämpfen, erklärte Breton.

