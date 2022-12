+++++ DEVISENMARKT +++++

EUR/USD 1,0577 +0,3% 1,0541 1,0480 -7,0%

EUR/JPY 142,40 +0,5% 141,64 141,87 +8,8%

EUR/CHF 1,0694 +0,1% 1,0670 1,0637 -4,7%

EUR/GBP 0,8577 -0,0% 0,8581 0,8562 +2,1%

USD/JPY 134,59 +0,2% 134,36 135,37 +16,9%

GBP/USD 1,2332 +0,4% 1,2282 1,2241 -8,9%

USD/CNH 6,9471 -0,9% 7,0076 7,0441 +9,3%

BTC/USD 17.329,68 +1,3% 17.103,65 16.913,72 -62,5%

Mit den von den Tageshochs zurückkommenden Marktzinsen gab der Dollar zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und drehte knapp ins Minus. Der Dollarindex büßte letztlich 0,2 Prozent ein.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,48 79,98 +0,6% +0,50 +16,2%

Brent/ICE 86,06 85,57 +0,6% +0,49 +18,8%

Die Ölpreise drehten nach unten ab (-1,3%). Teilnehmer warteten auf die Sitzung der Kartellgruppe Opec+ am Sonntag und setzten auf eine Beibehaltung der Förderquoten. Am frühen Montag zeigen sich die Ölpreise wenig verändert, nachdem die Opec+ wie erwartet beschlossen hat, die Ölförderung zunächst beizubehalten. Auch der von der G7 verjängte Preisdeckel auf russisches Öl zeigt zunächst keine Folgen bei den Preisen für Brent- oder WTI-Öl.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.806,81 1.797,80 +0,5% +9,01 -1,2%

Silber (Spot) 23,22 23,13 +0,4% +0,09 -0,4%

Platin (Spot) 1.023,00 1.018,50 +0,4% +4,50 +5,4%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 -12,2%

Nach der Rally des Vortages nahmen Anleger beim Gold (-0,3%) Gewinne mit.

CHINA- Covid-19-Politik

In mehreren chinesischen Städten sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. In der Hauptstadt Peking und der Finanzmetropole Schanghai entfällt für die Einwohner nun die Pflicht, ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In Schanghai können die Bewohner nun auch wieder ohne einen kürzlich vorgenommenen Test Außenbereiche wie Parks und Touristenattraktionen betreten, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Auch in der Stadt Wuhan, wo das Coronavirus Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde, und in der Stadt Shandong hoben die Behörden die Testpflicht für öffentliche Verkehrsmittel auf. Einen Schritt weiter ging die Stadt Hangzhou. Sie beendete die regelmäßigen Massentests für die zehn Millionen Einwohner.

CHINA - Konjunktur

Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 46,7 (Oktober: 48,4) Punkte und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Mai. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im November auf 46,7 (Vormonat: 48,7) Punkte gesunken.

DEUTSCHLAND - Klimapolitik

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will ab 2023 mit milliardenschweren Klimaschutzverträgen die deutschen Industrieunternehmen bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktionsweisen unterstützen. Konkret will Habeck bei großen Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß die Mehrkosten ausgleichen, die für eine klimafreundlichere Produktion entstehen. Auf diese Weise würden neue Technologien sehr viel schneller marktfähig.

EU-ÖLPREISDECKEL

Die EU-Staaten haben sich nach Angaben Polens auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt. Wie der polnische EU-Botschafter Andrzej Sados am Freitag sagte, wird sich die EU nun den G7-Ländern anschließen und eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl einführen. Polen hatte bisher einen niedrigeren Preisdeckel gefordert.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel hat nach einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in der Woche vor dem zweiten Advent etwas an Schwung gewonnen. "Die Kundenfrequenzen blieben aber meist hinter den Erwartungen zurück", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

CORESTATE

bekommt eine neue Leitung. Nedim Cen und Marian Berneburg werden in den Aufsichtsrat berufen, wobei Cen den Vorsitz übernimmt. Vorstandschef Stavros Efremidis wird zum Jahresende aus dem Führungsgremium ausscheiden. Die Aufsichtsratsmitglieder Roland Folz und Friedrich Oelrich haben ihre Posten niedergelegt. Die Veränderungen im Kontrollgremium waren Ende November angekündigt worden, nachdem die Anleihegläubiger einem Restrukturierungskonzept bei Corestate zugestimmt hatten.

ENBW/VNG

Eine Staatsbeteiligung am Gashändler VNG ist vom Tisch. Wie die Konzernmutter EnBW mitteilte, hat VNG eine Einigung mit dem Bund über den Ausgleich von Verlusten erzielt.

ABB

will 327 Millionen Dollar zahlen, um eine Korruptionsaffäre im Zusammenhang mit dem Bau eines Kohlekraftwerks in Südafrika beizulegen.

APPLE

hat zuletzt seine Pläne beschleunigt, einen Teil seiner Produktion aus China zu verlagern und Zulieferer aufgefordert, die Montage von Apple-Produkten in anderen asiatischen Ländern, insbesondere in Indien und Vietnam, aktiver zu planen und die Abhängigkeit von den taiwanischen Montagebetrieben unter der Führung der Foxconn Technology Group zu verringern, wie Informanten sagte.

