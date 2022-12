METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.772,41 1.770,08 +0,1% +2,33 -3,1%

Silber (Spot) 22,31 22,18 +0,6% +0,13 -4,3%

Platin (Spot) 990,80 991,70 -0,1% -0,90 +2,1%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,1% +0,00 -13,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die chinesischen Exporte sind im November den zweiten Monat in Folge gefallen und zwar um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Oktober waren sie um 0,3 Prozent zurückgegangen. Ökonomen hatten ein Minus von 2 Prozent prognostiziert. Die Importe sanken um 10,6 Prozent, nachdem sie im Oktober um 0,7 Prozent gefallen waren. Hier hatten Volkswirte mit einem Rückgang um 4 Prozent gerechnet.

USA / EU - Wirtschaftshilfen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass der Streit zwischen der Europäischen Union und den USA über das milliardenschwere US-Maßnahmenpaket zur Inflationsbekämpfung beigelegt werden kann. Scholz sagte nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten sowie von sechs Ländern des Westbalkans, dass er den sogenannten amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) zwiegespalten sehe.

USA - Politik

Der demokratische Amtsinhaber Raphael Warnock hat nach Prognosen der US-Fernsehsender die mit Spannung erwartete Senats-Stichwahl im Bundesstaat Georgia gewonnen. Die Demokratische Partei von Biden hatte bei den sogenannten Midterms am 8. November ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zwar verloren, im Senat aber ihre hauchdünne Mehrheit verteidigen können. Durch die Wiederwahl Warnocks erhöht sich diese Mehrheit nun auf 51 Sitze, was den Demokraten die parlamentarische Arbeit erleichtert.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche mit 6,4 Millionen Barrel erneut stark gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,4 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,5 Millionen Barrel.

CTS EVENTIM

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Holger Hohrein wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Finanzvorstand der CTS Eventim AG & Co. KGaA ernannt.

DWS

Die Geschäftsführung will ab dem Jahr 2025 eine Dividenden-Auszahlungsquote von rund 65 Prozent vorzuschlagen. Zudem soll 2024 eine Sonderdividende von bis zu 1,0 Milliarden Euro vorbehaltlich der Kapitalbindung für organische und anorganische Wachstumsinitiativen ausgeschüttet werden.

ADLER GROUP

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätsbewertung des angeschlagenen Immobilienkonzerns weiter gesenkt. auf "CC" von "CCC". Der Rating-Ausblick ist negativ.

MOPRHOSYS

lizenziert sein präklinisches Onkologie-Programm aus. Die Tochter Constellation Pharmaceuticals hat dazu eine globale Lizenzvereinbarung mit Novartis abgeschlossen. Morphosys erhält eine sofortige Vorauszahlung von 23 Millionen Dollar.

APPLE

hat seine Ambitionen für ein selbstfahrendes Elektroauto einem Agenturbericht zufolge etwas zurückgefahren und das Zieldatum bis 2026 verschoben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)