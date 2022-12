Der Dollar zog etwas an; der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Selbst wenn die Fed bei ihren Zinserhöhungen eine Pause einlegen würde, dürfte dies den Greenback nicht schwächen, meinten die Devisenanalysten von JP Morgan. Die Ausgangslage spreche für einen auch 2023 starken Dollar.

Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 73,21 Dollar. Sollte es in China zu weiteren Lockerungen der noch immer strengen Corona-Maßnahmen kommen, könnten die Erdölpreise mit dann anziehenden Nachfragespekulationen kräftig in die Höhe schnellen, hieß es im Handel.

Der festere Dollar und die höheren Anleiherenditen lasteten auf dem Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,0 Prozent auf 1.780 Dollar.

UKRAINE-KRIEG

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die G7-Staaten gedrängt, mehr Waffen und Erdgas in die Ukraine zu senden. Sein Land brauche "etwa zwei Milliarden Kubikmeter" zusätzliches Gas, um durch den Winter zu kommen, sagte Selenskyj am Montag während einer Videokonferenz. Die G7 sollten zudem "moderne Panzer" sowie "Artillerie und mehr Langstreckenraketen" liefern, forderte er.

- Ungarn und die anderen EU-Staaten haben nach langem Streit über Geld für Budapest einen Kompromiss gefunden, der auch die Freigabe von 18 Milliarden Euro Finanzhilfe an die Ukraine ermöglicht. Dies gab am Montagabend die tschechische Ratspräsidentschaft auf Twitter bekannt.

- Deutschland hat der Ukraine nach Angaben der FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann weitere Panzerhaubitzen geliefert. "Es sind weitere Panzerhaubitzen geliefert worden, inzwischen 24 Stück", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag am Montag in der Sendung "RTL Direkt". Zudem würden der Ukraine sechs bis sieben Flugabwehrpanzer vom Typ "Gepard" bereitgestellt.

KLIMAPOLITIK

Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben die Gründung eines internationalen Klimaklubs beschlossen. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in diesem Jahr den Vorsitz der G7 inne hat, laden die G7-Staaten alle interessierten Staaten mit einer ehrgeizigen Klimapolitik dazu ein, dem Club im kommenden Jahr beizutreten und ihn mitzugestalten. Mit der Gründung des Klimaclubs hat Scholz ein selbstgestecktes Ziel für die deutsche G7-Präsidentschaft erreicht.

DIVIDENDENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Ampelkoalition hat nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel beim Gesetz zur Strom- und Gaspreisbremse einen entscheidenden Streitpunkt ausgeräumt. Dabei geht es um die Frage, ob Unternehmen ihren Vorständen, Geschäftsführern oder Aufsichtsräten Boni bezahlen und den Anteilseignern Dividenden ausschütten dürfen. Hier setzten sich laut Spiegel insbesondere die Grünen durch. Bekommen Unternehmen zwischen 25 und 50 Millionen Euro staatliche Unterstützung aus den subventionierten Strom- und Gaspreisen, so dürfen sie die Boni an ihre Führung im nächsten Jahr nicht anheben. Die Ausschüttung von Dividenden bleibt laut Spiegel unberührt.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Nach der Pleite der Kryptowährungs-Plattform FTX vor einem Monat ist deren Gründer Sam Bankman-Fried auf den Bahamas festgenommen worden. Die Festnahme sei auf Grundlage eines entsprechenden Antrags der US-Behörden erfolgt, teilte am Montag die Staatsanwaltschaft von New York mit. Details zu den Ermittlungen gegen Bankman-Fried sollen den Angaben zufolge am Dienstag bekanntgegeben werden.

EVONIK

Der Spezialchemiekonzern will im kommenden Jahr 250 Millionen Euro sparen. Einen Stellenabbau plant Vorstandschef Christian Kullmann aber nicht, wie er im Gespräch mit der FAZ sagte.

FRAPORT

hat im November die Zahl der Passagiere deutlich gesteigert und dabei nach eigenen Angaben vom anziehenden Geschäftsreiseverkehr mit dem Start des Winterflugplans profitiert. Wie der Frankfurter Flughafenbetreiber mitteilte, ist das Frachtgeschäft weiter rückläufig, vor allem infolge der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung sowie weiter bestehender Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg.

SIEMENS ENERGY

Bei der Suche nach einem neuen Ankeraktionär prüft Siemens Energy den Einstieg von Staatsfonds. Im Gespräch seien QIA aus Katar, aber auch Staatsfonds wie Adia aus Abu Dhabi sowie GIC und Temasek aus Singapur, erfuhr das Handelsblatt in Finanzkreisen.

ZALANDO

Der Onlinehändler stellt sich neu auf. Der DAX-Konzern wolle mit einer neuen Organisationsstruktur regionaler agieren und genauer auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen, kündigt Co-Chef und Mitgründer David Schneider im Gespräch mit der FAZ an.

GLOBAL FASHION GROUP

hat den Verkauf des auch in Russland tätigen Online-Modeversenders Lamoda an den Investor Iakov Panchenko abgeschlossen. Erlöst wurden dabei 95 Millionen Euro vor Transaktionskosten, wie GFG mitteilte, zuzüglich der Barmittel, die per Ende September im Lamoda-Geschäft gehalten wurden.

TRANSPOREON

Das deutsche Logistiksoftware-Unternehmen Transporeon wechselt den Eigentümer. Das US-Industrietechnologie-Unternehmen Trimble übernimmt die in Ulm ansässige Transporeon GmbH nach eigenen Angaben für 1,88 Milliarden Euro in bar. Verkäufer ist die Private-Equity-Gesellschaft Hg. Die Cloud-basierte Transportmanagementplattform von Transporeon bietet End-to-End-Software-Lösungen für das Transportlogistikmanagement.

NESTLE

Der Lebensmittelkonzern will trotz des Krieges einen neuen Produktionsstandort in der Ukraine schaffen. Geplant ist eine Nudel-Fabrik in Smolyhiw, in der westlichen Region Wolyn, wie Nestlé erklärte. Das Investitionsvolumen beträgt demnach 40 Millionen Franken.

TWITTER

hat seinen Vertrauens- und Sicherheitsbeirat am Montagabend aufgelöst, wie aus einer E-Mail hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Der Beirat, der sich aus zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammensetzte, beriet Twitter bei der Durchsetzung seiner Richtlinien zu Inhalten wie Hassreden, bevor der Kurznachrichtendienst von Milliardär Elon Musk gekauft wurde.

