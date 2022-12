Inmitten des Ukraine-Konflikts hat das russische Unterhaus härtere Strafen gegen "Saboteure" beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma in Moskau mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen für einheimische und ausländische "Saboteure" vor.

BREXIT

Ein Londoner Gericht hat Teile der Regeln verworfen, die seit dem Brexit für EU-Ausländer in Großbritannien gelten. Der High Court in der britischen Hauptstadt urteilte, das britische Innenministerium habe die Rechtslage aus dem Brexit-Abkommen von 2020 falsch interpretiert. Über das Programm "EU Settlement Scheme" wurde bisher rund fünf Millionen EU-Bürgern ein vorübergehender oder dauerhafter Aufenthaltstitel zugesprochen.

USA / RUSSLAND

Der US-Senat hat Diplomatin Lynne Tracy drei Monate nach ihrer Nominierung durch Präsident Joe Biden als neue Botschafterin in Moskau bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch mit 93 zu zwei Stimmen für Tracy, die die USA derzeit in Armenien vertritt. Von 2014 bis 2017 war Tracy bereits die Nummer zwei der US-Botschaft in Moskau.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellt den auf Mitte April verschobenen Atomausstieg wieder infrage. "Der Strombedarf wird mit dem Hochlauf der Elektromobilität rapide steigen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Dabei darf es keine Tabus geben, auch nicht bei den Atomlaufzeiten."

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Streit um die Erbschaftsteuer zieht Bayern vor das Bundesverfassungsgericht. Dies kündigte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Donnerstag in der "Bild"-Zeitung an. "Bayern wird vor dem Bundesverfassungsgericht klagen." Damit sollten "die notwendige Erhöhung der Freibeträge und eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer" erzwungen werden.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Die Aktien von Uniper werden aus dem SDAX gelöscht. Dies teilte der Index-Betreiber der Deutschen Börse, Qontigo, am Mittwochabend mit. Der Streubesitz sei im Zusammenhang mit einer Übernahme unter die Marke von zehn Prozent gesunken. Für die Uniper-Aktie werden die Papiere von SFC Energy in den SDAX aufgenommen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 27. Dezember in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ SDAX

AUFNAHME

- SFC Energy

HERAUSNAHME

- Uniper

METRO

Der Großhandelskonzern hat eine Vereinbarung zur Veräußerung von Metro Indien an Reliance Retail Ventures Limited (RRVL) unterzeichnet. Die Transaktion umfasse das operative Geschäft aller 31 indischen Metro-Märkte sowie das Immobilienportfolio, bestehend aus 6 Märkten. Nach Abschluss der Transaktion und unter der Annahme konstanter Wechselkurse erwartet der Metro-Konzern einen Transaktionsgewinn von rund 150 Millionen Euro und einen Gewinn je Aktie. Trotz des Verkaufs von Metro Indien bekräftigte das Unternehmen den Ausblick für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2022/23 sowie die mittelfristigen Ziele.

THYSSENKRUPP

S&P Global hat die Bonitätseinstufung erhöht. Das Langfristrating wurde auf BB von BB- erhöht, wie die Agentur mitteilte. Der Ratingausblick sei stabil.

UNIPER

hat die im Rahmen des mit der Bundesregierung und der finnischen Mutter Fortum vereinbarten Rettungspakets geplante Kapitalerhöhung gestartet. Wie Uniper mitteilte, hat die Maßnahme ein Volumen von gut 5,5 Milliarden Euro. Ausgegeben werden sollen knapp 3,3 Milliarden neue Aktien zu einem Preis von 1,70 Euro je Aktie. Gezeichnet werden dürfen die neuen Aktien nur vom Bund.

