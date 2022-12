Als Reaktion auf die steigenden Lebenshaltungskosten will die spanische Regierung die Bevölkerung mit einem neuen Maßnahmenpaket in Höhe von 10 Milliarden Euro entlasten. Das Maßnahmenpaket sieht Ministerpräsident Pedro Sánchez zufolge unter anderem eine Einmalzahlung von 200 Euro an Familien mit einem Jahreseinkommen von maximal 27.000 Euro vor. Zudem sollen Ermäßigungen auf Strom- und Gaspreise für sechs Monate verlängert werden und das Verbot, Energielieferungen an bedürftige Haushalte zu kürzen, bestehen bleiben. Mieterhöhungen sollen laut Sánchez gedeckelt und Zwangsräumungen ausgesetzt bleiben.

BOEING

hat einen Auftrag von BOC Aviation über 40 Maschinen des Typs 737 Max 8 erhalten. Wie das Flugzeugleasing-Unternehmen mitteilte, erhöht sich der Bestand an bestellten Maschinen für diesen Flugzeugtyp auf insgesamt 80. Die nun georderten Flugzeuge sollen in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert werden. Den Wert des Auftrags nannte keines der Unternehmen.

December 28, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)