+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0663 -0,0% 1,0667 1,0655 -0,4%

EUR/JPY 138,37 -0,8% 139,46 139,33 -1,4%

EUR/CHF 1,0817 -0,1% 1,0806 1,0804 -0,4%

EUR/GBP 0,8835 -0,2% 0,8852 0,8845 -0,2%

USD/JPY 129,77 -0,7% 130,74 130,79 -1,0%

GBP/USD 1,2069 +0,2% 1,2049 1,2047 -0,2%

USD/CNH 6,8884 -0,6% 6,9265 6,9285 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 16.747,06 +0,3% 16.691,61 16.725,52 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Yen startet zum Dollar auf einem Halbjahreshoch ins Jahr. Zum Euro ist der Yen so teuer wie zuletzt Ende September 2022. Die Entscheidung der Bank von Japan (BoJ), höhere Staatsanleiherenditen zuzulassen, habe nicht nur er spontan als Anfang vom Ende der ultraexpansiven Geldpolitik interpretiert, bemerkt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Zwischenzeitlich scheine sich der Markt aber nicht mehr 100 Prozent sicher, ob das richtig sei, zumal die BoJ dies mit rein markttechnischen Argumenten begründet habe. In der Folge habe der Yen vorübergehend wieder bei etwa 134 je Dollar gehandelt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,37 80,26 +0,1% +0,11 +0,1%

Brent/ICE 86,03 85,91 +0,1% +0,12 +0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Während wegen der nachgeholten Feiertage in den USA und Großbritannien die Terminkontrakte der Ölsorten Brent und WTI nicht gehandelt wurden, drehte der Erdgaspreis am niederländischen Handelsplatz TTF nach anfänglichen Verlusten deutlich ins Plus. Das milde Wetter, die hohe Füllstand der Gasspeicher, aber auch die jüngst hohe Offshore-Stromgewinnung wurden als Gründe für die fallenden Notierungen auf das niedrigste Niveau seit dem 21. Februar 2022 genannt. Preise unter dem Stand vor dem Ukraine-Krieg erschienen Marktteilnehmern dann aber doch übertrieben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,01 1.823,70 +1,0% +18,31 +1,0%

Silber (Spot) 24,46 23,98 +2,0% +0,49 +2,1%

Platin (Spot) 1.085,83 1.073,95 +1,1% +11,88 +1,7%

Kupfer-Future 3,87 3,81 +1,5% +0,06 +1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legt am frühen Dienstag im asiatisch dominierten Handel zu. Händler machen dafür vor allem technische Faktoren verantwortlich.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ROHSTOFFVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Deutschland soll nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministeriums unabhängiger von Rohstoffimporten werden. Deutschland und Europa seien "bereits jetzt sehr stark von einzelnen Ländern abhängig", heißt es in einem Eckpunktepapier des Ministeriums laut SZ. Vor allem China, aber auch Russland und Südafrika besäßen bei einzelnen Rohstoffen eine beherrschende Stellung. "Bei dem weiter steigenden Bedarf an mineralischen Rohstoffen wird sich diese Abhängigkeit ggf. noch verstärken", warnt das Papier.

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Angesichts der Energieknappheit fordert die Union, das deutsche Stromsystem einem weiteren Stresstest zu unterziehen und eine weitere Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 vorzubereiten. "So wie die Regierung einen Stresstest für diesen Winter gemacht hat, muss sie auch einen für den nächsten Winter machen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei müsse eingehend untersucht werden, wie die Stromversorgung jederzeit sichergestellt werden kann.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Dezember auf 49,0 (November: 49,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

TESLA

hat 2022 weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ursprünglich angepeilt. Der US-Elektroautohersteller lieferte im vergangenen Jahr rund 1,31 Millionen Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von etwa 40 Prozent gegenüber 2021 entsprach. Das Unternehmen hatte mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge ausliefern müssen, um das ursprüngliche Ziel einer Steigerung um 50 Prozent oder mehr zu erreichen.

