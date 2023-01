Etwas fester - Ein als unerwartet falkenhaft interpretiertes Sitzungsprotokoll der Fed verhinderte höhere Gewinne. Anleger hofften dennoch auf eine etwas weniger forsche Zinserhöhungspolitik der Fed und setzten auf die schwachen Wirtschaftsdaten des Tages. Diese ließen eine solche Interpretation zu. Händler verwiesen aber auch auf Entspannungssignale der Inflation in Europa. Begünstigt wurde die Hoffnung auf weiter nachlassenden Inflationsdruck durch erneut drastisch gesunkene Öl - und Gaspreise. GE fielen wegen der Ausgliederung einer Sparte nur optisch um 17,4 Prozent. Bereinigt um die Abspaltung wurden die Titel klar fester gehandelt. Microsoft verloren 4,4 Prozent, nachdem die UBS die Aktien abgestuft hatte. Salesforce (+3,6%) will 10 Prozent der Belegschaft abbauen. NGL Energy rückten um 21,9 Prozent vor. Der Dienstleister für Energie- und Versorgungsunternehmen hat den Ausblick angehoben.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,34 -2,9 4,37 -7,9

5 Jahre 3,85 -5,9 3,90 -15,5

7 Jahre 3,77 -6,8 3,84 -19,6

10 Jahre 3,68 -6,1 3,74 -19,7

30 Jahre 3,80 -4,5 3,84 -17,3

Am US-Rentenmarkt wurden erneut Rezessionssorgen gespielt, wodurch wie schon am Vortag die Renditen deutlich sanken. Mit dem Fed-Protokoll reduzierten die Renditen ihre Abschläge nur leicht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0615 +0,1% 1,0608 1,0607 -0,8%

EUR/JPY 140,48 +0,0% 140,46 140,12 +0,1%

EUR/CHF 1,0756 +0,0% 1,0755 1,0769 -0,3%

EUR/GBP 0,8815 +0,2% 0,8797 0,8815 -0,4%

USD/JPY 132,32 -0,1% 132,41 132,12 +0,9%

GBP/USD 1,2042 -0,2% 1,2060 1,2032 -0,4%

USD/CNH 6,8767 -0,3% 6,8986 6,9014 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.829,49 +0,0% 16.821,54 16.868,25 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar-Index gab nach seinem Höhenflug des Vortages nun 0,3 Prozent nach - belastet vom zweitägigen Rutsch der US-Marktzinsen. Der Euro holte einen Großteil seines deutlichen Vortagesverlusts wieder auf. Laut den ING-Analysten ist es unwahrscheinlich, dass der Euro seine jüngste Talfahrt fortsetzt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,94 72,84 +1,5% +1,10 -7,9%

Brent/ICE 78,98 77,84 +1,5% +1,14 -8,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Auch die Ölpreise standen erneut im Bann der Rezessionsängste und gaben abermals signifikant (rund 5%) auf ein Vierwochentief nach. Hier wurde vor allem auf die Covid-Welle in China verwiesen, die die Nachfrage dämpfen könnte. Analysten beobachteten zudem, dass die Prognosen über eine höhere Ölnachfrage zur Stromerzeugung an der US-Ostküste in diesem Winter nicht ganz so eingetreten sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,70 1.855,65 -0,1% -0,95 +1,7%

Silber (Spot) 23,83 23,83 +0,0% +0,00 -0,6%

Platin (Spot) 1.080,25 1.081,50 -0,1% -1,25 +1,2%

Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,5% +0,02 -1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Dollarschwäche und erneut gesunkene Marktzinsen befeuerten den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat auf eine neue Subvariante des Coronavirus verwiesen, die im Nordosten der USA zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt habe. "Wir überwachen, ob und wie stark XBB.1.5. in Deutschland auftritt", erklärte Lauterbach im Kurzbotschaftendienst Twitter. XBB.1.5 ist eine Subvariante von Omikron, die sich derzeit stark in den USA ausbreitet. Sie wurde bislang in 29 Ländern nachgewiesen, auch in Europa. Nach Angaben von Maria Van Kerkhove, Leiterin des WHO-Programms zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, ist es die "ansteckendste Subvariante, die bislang entdeckt wurde". Es gebe bislang aber keine Anzeichen dafür, dass XBB.1.5 schwerere Erkrankungen auslöst als andere Virusvarianten.

- Angesichts der Corona-Infektionswelle in China wird den EU-Staaten eine Testpflicht für Reisende aus China "nachdrücklich" empfohlen. Darauf haben sich die Vertreter der Mitgliedstaaten bei einem Treffen des Krisenmechanismus IPCR am Mittwoch geeinigt. Wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft erklärte, rieten sie überdies zu stichprobenartigen Tests bei Ankünften sowie zur Analyse der Abwässer von Flügen aus China. Zudem sprach das Experten-Gremium demnach die Empfehlung aus, dass Passagiere auf dem Weg nach China und zurück Schutzmasken tragen sollten.

US-ÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,3 Millionen Barrel berichtet worden.

CONTINENTAL

hat eine strategische Partnerschaft mit der Ambarella Inc, einem US-Unternehmen für Halbleiter mit künstlicher Intelligenz (KI), vereinbart. Wie der im DAX gelistete Autozulieferer mitteilte, werden beide Unternehmen gemeinsam skalierbare, umfassende Software- und Hardwaresysteme auf Basis von KI für das assistierte und automatisierte Fahren entwickeln.

SYNLAB

Die portugiesischen Wettbewerbshüter haben wegen möglicher kartellrechtlicher Verstöße ein Verfahren gegen zwei portugiesische Gesellschaften des Labordienstleisters Synlab eröffnet.

SPORTTOTAL

Der Sport-Streaming-Anbieter expandiert auf den nordamerikanischen Markt. Mittelfristig erwartet Sporttotal von diesem Schritt operative Erträge im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

STELLANTIS

hat seine Partnerschaft mit dem Flugtaxi-Entwickler Archer Aviation ausgeweitet. Wie die Stellantis NV mitteilte, wollen die beiden Unternehmen ihre Kräfte bündeln, um das Vorzeigeprodukt von Archer, das elektrische Senkrechtstart- und -landeflugzeug (eVTOL) Midnight, herzustellen.

AMAZON

Der Stellenabbau beim Internetriesen fällt größer aus als zunächst geplant: Konzernchef Andy Jassy kündigte auf der Unternehmens-Website die Streichung von "etwas mehr als 18.000" Arbeitsplätzen an. Davon sei auch Europa betroffen. Im November hatte Amazon die Entlassung von rund 10.000 Beschäftigten angekündigt.

JOHNSON & JOHNSON

ist mit seiner geplanten Aufspaltung einen Schritt weiter. Das Konsumgütergeschäft mit dem Namen Kenvue hat bei der US-Börsenaufsicht SEC seinen IPO beantragt.

META PLATFORMS

ist zur Zahlung von 390 Millionen Euro verurteilt worden. Die irische Datenschutzkommission hat entschieden, dass Meta seine Verträge mit Facebook- und Instagram-Nutzern nicht als Rechtfertigung für die Schaltung von Werbung auf Grundlage ihrer Online-Aktivitäten verwenden darf.

TWITTER

Daten von mehr als 235 Millionen Twitter-Konten sind mehreren Berichten zufolge geleakt und in einem Online-Hackerforum veröffentlicht worden, wo sie für jedermann frei zugänglich sind. Dies berichteten am Mittwochabend zum Beispiel der Dateninformationsdienst Privacy Affairs und die Washington Post.

