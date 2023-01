Am Rentenmarkt fielen die Kurse, die Renditen zogen mit der Erwartung weiter steigender Zinsen leicht an. Die Währungshüter der US-Notenbank bereiten sich darauf vor, die Zinserhöhungen zum zweiten Mal zu verlangsamen. Sie könnten bei der Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar darüber beraten, wie viel mehr Abschwächung bei der Arbeitsnachfrage, den Ausgaben und der Inflation sie sehen müssten, bevor sie im Frühjahr eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen. Selbst wenn sich das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen dürfte, stünden aber weiter welche an, hieß es - auch wenn ein langsameres Wachstum und eine nachlassende Inflation eigentlich positiv für die Rentennotierungen seien.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0884 +0,1% 1,0871 1,0867 +1,7%

EUR/JPY 141,63 -0,2% 141,99 141,92 +0,9%

EUR/CHF 1,0028 +0,1% 1,0846 1,0024 +1,3%

EUR/GBP 0,8782 +0,0% 0,8781 0,8782 -0,8%

USD/JPY 130,15 -0,4% 130,62 130,57 -0,8%

GBP/USD 1,2393 +0,1% 1,2381 1,2374 +2,5%

USD/CNH 6,7774 +0,0% 6,7755 6,7760 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 23.132,77 +1,0% 22.905,66 22.887,17 +39,4%

Der Dollarindex gewann mit der Erwartung weiter anziehender Zinsen 0,1 Prozent, der Euro gab frühere Aufschläge wieder ab. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hatte von zwei Zinsschritten über je 50 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen der EZB gesprochen. Damit dürfte die EZB kurzfristig deutlicher erhöhen als die Fed, hier liegen die Spekulationen nur bei Zinsschritten von 25 Basispunkten. Diese Überlegungen hatten die Gemeinschaftswährung zunächst gestützt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,51 81,62 -0,1% -0,11 +1,3%

Brent/ICE 87,94 88,19 -0,3% -0,25 +2,3%

Die Ölpreise kamen von ihren Verlaufshochs deutlich zurück, wobei sich die europäische Sorte Brent besser hielt als WTI. Marktteilnehmer setzten zunächst darauf, dass in China nach den Neujahrsfeiertagen die Wirtschaft und damit die Nachfrage wieder deutlicher anspringen werden, nachdem die Staatsführung in der Coronapolitik eine 180-Gradwende hingelegt hat. Später gewannen jedoch Rezessionsängste die Oberhand.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,52 1.928,48 +0,4% +8,05 +6,2%

Silber (Spot) 23,59 23,48 +0,5% +0,11 -1,6%

Platin (Spot) 1.056,00 1.052,00 +0,4% +4,00 -1,1%

Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,3% +0,01 +12,0%

Dollar-Notierungen und Marktzinsen bremsten den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich wenig verändert bei 1.929 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Als Reaktion auf den andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine weist Lettland den russischen Botschafter aus und zieht seinen Botschafter aus Moskau ab. Der russische Botschafter müsse Riga spätestens bis zum 24. Februar - dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine - verlassen, erklärte das lettische Außenministerium. Zum gleichen Datum werde der lettische Botschafter aus Moskau abberufen.

NATO

Mit scharfer Kritik haben Polen und die baltischen Länder auf die Äußerung des tschechischen Präsidentschaftskandidaten Andrej Babis reagiert, er wolle diesen vier Nato-Ländern im Falle eines Angriffs keinen militärischen Beistand leisten. In einer Debatte im tschechischen Fernsehen hatte der populistische Milliardär auf die Frage, ob er bei einem Angriff auf Polen, Lettland, Litauen oder Estland im Rahmen der kollektiven Antwort der Nato Truppen schicken würde, mit einem "Nein, sicher nicht" geantwortet.

NATO-ERWEITERUNG

Nach der Verbrennung eines Korans in Stockholm kann Schweden nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht mehr mit der Unterstützung der Türkei beim angestrebten Nato-Beitritt rechnen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen. Die Meinungsfreiheit sei "in Schweden und in allen anderen Nato-Ländern" ein hohes Gut und derartige Proteste "nicht automatisch illegal", sagte Stoltenberg.

WHO

Angesichts von weltweit mehr als 50 Gesundheitskrisen benötigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesem Jahr 2,54 Milliarden Dollar. Sie sei mit einer beispiellosen Anzahl von sich überschneidenden gesundheitlichen Notlagen konfrontiert, erklärte die UN-Behörde.

KOSOVO

Im Streit um die Zukunft des Kosovo sieht sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic vom Westen vor ein Ultimatum gestellt. Ihm sei signalisiert worden, dass Serbien entweder seine Beziehungen zum Kosovo normalisiere oder sein Land mit Maßnahmen konfrontiert werden könnte, die "großen Schaden" anrichten würden.

DEUTSCHE BÖRSE

Auf der Jahreseröffnung der Deutschen Börse hat sich der Vorstandsvorsitzende Theodor Weimer für die europäische Kapitalmarktunion stark gemacht. "Wir müssen weg von der Binnenorientierung in Europa", hieß es. Das Gros der Investoren sitze außerhalb Europas, und diese hätten die Investionen in Europa deutlich reduziert. Scharfe Kritik äußerte Weimer an Wirtschaftsstandort Deutschland, der zusehends an Attraktivität verliere.

MAN

Der Nutzfahrzeughersteller hat von dem Logistikkonzern DB Schenker einen Auftrag über 100 Elektro-Schwerlaster erhalten. Ab Anfang 2024 soll die Produktion einer Kleinserie der Elektro-Lkw am Stammsitz in München beginnen. Die ersten sogenannten Volumen-Sattelzugmaschinen sollen an Schenker als Pilotkunden dann noch im ersten Halbjahr 2024 übergeben werden. Zum Auftragsvolumen machte die Tochter der Traton SE keine Angaben.

TESLA

Im Betrugsprozess gegen Elon Musk wegen irreführender Tweets zum Elektroautobauer Tesla hat der Unternehmenschef alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als "skandalös" zurückgewiesen. Er habe "niemals" Investoren täuschen wollen, versicherte Musk am Montag vor dem zuständigen Gericht in San Francisco. Er habe mit seinen umstrittenen Tweets seine damalige persönliche Überzeugung ausgedrückt - und niemanden betrügen wollen.

