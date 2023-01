ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,32 81,01 +0,4% +0,31 +1,1%

Brent/ICE 87,86 87,47 +0,4% +0,39 +2,2%

Die Erdölpreise zogen in Erwartung einer zulegenden Nachfrage in den USA und in China an. US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 81,01 Dollar je Barrel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,68 1.929,10 -0,3% -5,43 +5,5%

Silber (Spot) 23,77 23,93 -0,7% -0,16 -0,8%

Platin (Spot) 1.016,30 1.022,00 -0,6% -5,70 -4,8%

Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,4% -0,02 +11,6%

Steigende Marktzinsen drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,8 Prozent bzw 15 Dollar auf 1.931 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HAUSHALT DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Dezember 2022 um 2,4 Prozent gesunken, nachdem sie in den Vormonaten noch gestiegen waren. Der Bund verbuchte im Dezember 11,2 Prozent weniger an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 47,0 Milliarden Euro. Die Länder nahmen hingegen mit 51,1 Milliarden Euro um 4,0 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Dezember auf knapp 108,9 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2022 nahmen die Steuereinnahmen um 7,1 Prozent auf 814,9 Milliarden Euro zu. Der Bund verbuchte ein Plus von 7,5 Prozent, und die Länder verzeichneten einen Zuwachs um 8,3 Prozent.

MERCEDES-BENZ

hat im US-Bundesstaat Nevada die Zulassung erhalten, die Oberklasseautos mit hochautomatisierten Fahrsystemen auf den Markt bringen zu können. Damit sei das sogenannte SAE‑Level‑3-System für den Einsatz auf öffentlichen Freeways zugelassen. Mercedes‑Benz ist eigenen Angaben zufolge weltweit der erste Automobilhersteller, der diese Zertifizierung in dem Bundesstaat erhalten hat.

AIRBUS

will angesichts der Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in diesem Jahr mehr als 13.000 neue Mitarbeiter einstellen.

DEUTSCHER POST

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post erhöht die Gewerkschaft den Druck. Für diesen Freitag ruft Verdi bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zu ganztägigen Streiks auf. Am Donnerstag hatten sich bundesweit rund 6.000 Beschäftigte an ganztägigen Streiks in ausgewählten Betrieben beteiligt.

DANONE

prüft strategische Optionen, inklusive eines Verkaufs seines US-Molkereigeschäft. Nach Angaben von Danone machte das Geschäft, zu dem die Marken Horizon Organic und Wallaby gehören, im vergangenen Jahr rund 3 Prozent des weltweiten Umsatzes aus.

LVMH

Der Luxusgüterkonzern hat sich nach einem starken Schlussquartal zuversichtlich mit Blick auf das laufende Jahr gezeigt. Getrieben vom Kerngeschäft Mode stiegen die Erlöse im vierten Quartal 2022 um währungsbereinigt 9 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro und schnitt damit besser ab als von Analysten mit im Mittel 22,26 Milliarden Euro erwartet.

VISA

Ein Anstieg des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs hat dem Kreditkartenanbieter zu einem besseren ersten Geschäftsquartal verholfen als erwartet. Visa verdiente netto 1,99 Dollar pro Aktie nach 1,83 Dollar vor Jahresfrist. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2023 01:43 ET (06:43 GMT)