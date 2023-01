METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.931,76 1.928,12 +0,2% +3,64 +5,9%

Silber (Spot) 23,76 23,60 +0,7% +0,16 -0,9%

Platin (Spot) 1.021,15 1.014,50 +0,7% +6,65 -4,4%

Kupfer-Future 4,19 4,22 -0,9% -0,04 +9,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA / JAPAN

China will die vor drei Wochen ausgesetzte Vergabe von Kurzvisa an Japaner ab sofort wieder aufnehmen. China hatte am 10. Januar die Visa-Vergabe an Japaner und Südkoreaner ausgesetzt, nachdem beide Länder wegen der jüngsten Corona-Welle in der Volksrepublik Einreisebeschränkungen eingeführt hatten.

EU / SÜDAMERIKA - Handel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Auftakt seiner Südamerika-Reise auf eine baldige Ratifizierung des seit Jahren geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftszone Mercosur gedrängt.

GRIECHENLAND - Rating

Die Ratingagentur Fitch hat das Langfristrating für Griechenland auf BB+ von zuvor BB angehoben. Der Ausblick ist stabil.

ÖSTERREICH - Politik

Bei der Landtagswahl in Niederösterreich hat die konservative Regierungspartei ÖVP ihre absolute Mehrheit verloren. Sie rutschte um fast zehn Prozentpunkte auf 39,9 Prozent. Damit blieb sie zwar stärkste Partei, für die ÖVP ist es aber das schlechteste Ergebnis seit 1945. Die rechtspopulistische FPÖ legte stark zu und erhielt 24,2 Prozent. Damit überholte sie die bislang zweitstärksten Sozialdemokraten mit 20,7 Prozent.

TSCHECHIEN - Politik

Der Ex-Nato-General Petr Pavel hat die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. In der Stichwahl setzte er sich mit rund 58 Prozent gegen den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis durch.

USA / WTO - Zölle

Die USA erheben Einspruch gegen eine Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zu US-Zöllen auf Stahlimporte aus China und anderen Staaten, wonach diese Zölle gegen mehrere Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) verstoßen.

DEUTSCHE POST

Bundesweit sind auch am Samstag wieder viele Briefe und Pakete bei der Post liegen geblieben: Den dritten Tag in Folge folgten zahlreiche Beschäftigte im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi.

MUNICHG RE

dringt auf eine weniger komplexe Regulierung. "Wir sind insgesamt in der Regulatorik sehr gut darin, neue Anforderungen zu definieren, aber weniger gut darin, alte Vorschriften abzuschaffen", sagt Finanzvorstand Christoph Jurecka der Börsen-Zeitung.

STABILUS

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 von der starken Entwicklung in den Geschäftsbereichen Automotive Powerise und Industrie profitiert. Den Ausblick für das Geschäftsjahr hat Stabilus bekräftigt. Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 290,7 (Vorjahr 243,7) Millionen Euro von 243,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um 11,3 Prozent auf 32,6 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 11,2 (12,0) Prozent. Der Gewinn nach Steuern verringerte sich auf 15,5 (18) Millionen Euro, der freie Cashflow vor Akquisitionen erreichte 32,7 (7,4) Millionen Euro.

