+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0838 -0,1% 1,0852 1,0866 +1,3%

EUR/JPY 141,11 -0,3% 141,49 141,68 +0,5%

EUR/CHF 1,0030 -0,1% 1,0812 1,0037 +1,3%

EUR/GBP 0,8780 -0,0% 0,8784 0,8782 -0,8%

USD/JPY 130,20 -0,1% 130,38 130,38 -0,7%

GBP/USD 1,2344 -0,1% 1,2354 1,2372 +2,1%

USD/CNH 6,7556 -0,0% 6,7579 6,7521 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 22.791,39 +0,3% 22.731,20 23.195,44 +37,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar-Index legte mit den steigenden US-Marktzinsen und im Vorfeld der US-Zinsentscheidung zu, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,45 77,9 -0,6% -0,45 -3,7%

Brent/ICE 84,65 84,9 -0,3% -0,25 -1,6%

Die Ölpreise fielen auf den tiefsten Stand seit knapp drei Wochen. Die Preise für Brent und WTI gaben um bis zu 2,3 Prozent nach. Die Wachstumsaussichten schwächten sich ab und das dürfte den ohnehin schon schwächelnden kurzfristigen Aussichten für die Rohölnachfrage keinen Gefallen tun, sagte Edward Moya von Oanda.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.914,65 1.922,50 -0,4% -7,85 +5,0%

Silber (Spot) 23,47 23,63 -0,6% -0,15 -2,1%

Platin (Spot) 1.004,98 1.014,50 -0,9% -9,53 -5,9%

Kupfer-Future 4,16 4,20 -0,9% -0,04 +9,3%

Nach den jüngsten Gewinnen gab der Goldpreis (-0,3%) leicht nach. Im Vorfeld der US-Notenbank habe es leichte Gewinnmitnahmen gegeben, so ein Teilnehmer.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor hat sich im Januar auf 50,1 (Dezember: 47,0) erhöht. Ökonomen hatten 50,4 Punkte prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche stieg der entsprechende Index deutlich auf 54,4 (41,6) Punkte.

CHINA - Konjunktur

Chinas Industriegewinne sind 2022 um 4 Prozent gesunken. Damit verstärkte sich der rückläufige Trend der ersten elf Monate des Jahres mit einem Minus von 3,6 Prozent zum Jahresende noch.

EU / USA - Wirtschaftspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach einem Gespräch mit EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni vor einem Subventionswettlauf und Handelskrieg mit den USA gewarnt. Lindner betonte, dass die EEU nicht mit einer exzessiven Ausdehnung von staatlichen Beihilfen als Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) reagieren sollte. Vielmehr müssten die europäischen Hilfen bei der grünen und digitalen Transformation agiler werden und mit weniger Bürokratie auskommen.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag des US-Militärs an Land gezogen, gemeinsam mit seinem Kooperationspartner GM Defense. Dabei geht es um die Ersetzung der schweren taktischen Lkw des US-Heeres durch die Produktion von bis zu 40.000 Fahrzeugen im Wert von bis zu 14 Milliarden Dollar.

THYSSENKRUPP

Nach der im Vorfeld der Hauptversammlung geäußerten Kritik an der Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung hat der Stahlkonzern diesen Schritt verteidigt. Nach vier ausschüttungsfreien Jahren in Folge gebe es Spielraum für eine Dividende.

VANTAGE TOWERS

hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2022/23 dank Inflationsausgleichsklauseln und des Zuwachses an Mietverhältnissen seinen Umsatz verbessert. Die mittelfristigen Ziele bekräftigte die Gesellschaft. Der Konzernumsatz (ohne Durchleitungseinnahmen) stieg um 4,8 Prozent auf 263,7 Millionen Euro, im gesamten Geschäftsjahr per Ende März will Vantage ihn weiterhin um 3,0 bis 5,0 Prozent steigern. Das bereinigte EBITDAaL soll 550 bis 570 Millionen Euro erreichen, und der RFCF (Recurring Free Cash Flow) 405 bis 425 Millionen Euro.

ATOSS SOFTWATRE

will für 2022 insgesamt 2,83 Euro als Dividende ausschütten. Diese setzt sich zusammen aus einer regulären Dividende von 1,83 Euro - ein Cent mehr als im Vorjahr - und einer Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie.

LEONI

Konzern-Chef Aldo Kamper verlässt per 31. März das Unternehmen und wechselt zu AMS-Osram. Der Aufsichtsrat will unverzüglich Gespräche aufnehmen, um die Nachfolge zu regeln.

FRIEDRICH VORWERK

hat auf Basis vorläufiger Zahlen im vierten Quartal einen außergewöhnlich hohen Umsatz von 109 Millionen Euro erzielt, was einem Wachstum von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Im Gesamtjahr 2022 erreichte er 368 Millionen Euro und übertraf die Umsatzprognose von mehr als 320 Millionen deutlich. Allerdings fiel das EBIT im vierten Quartal mit 2,8 Millionen schwach aus, entsprechend einer Marge von 2,6 Prozent. 2023 soll die EBIT-Marge wegen erfolgter Investitionen unter dem Niveau von 2022 liegen.

AMS-OSRAM

Alexander Everke wird sich als CEO von AMS-Osram zurückziehen. Ihm folgt Aldo Kamper, der vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden des Vorstands und CEO bestellt wurde. Kamper war seit 2018 CEO der Leoni AG und hatte dort am Abend seinen Rückzug bekannt gegeben.

UBS

hat im vierten Quartal den Gewinn überraschend deutlich gesteigert und erzielte sowohl im Gesamtjahr als auch im Schlussquartal Nettoneuzuflüsse in Milliardenhöhe. Für das laufende Jahr kündigte UBS weitere Aktienrückkäufe an. Der Nettogewinn stieg auf 1,65 von 1,35 Milliarden Dollar. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens 1,28 Milliarden prognostiziert. Die Einnahmen sanken auf 8,03 von 8,71 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit 7,98 Milliarden gerechnet. Für 2022 will die Bank eine ordentliche Dividende von 0,55 Dollar pro Aktie zahlen, rund ein Zehntel mehr als im Vorjahr.

