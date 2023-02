+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Dollar zeigte sich etwas leichter. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Bei der ING geht man davon aus, dass die Fed immer noch ein Interesse daran hat, ihre falkenhafte Rhetorik beizubehalten und Spekulationen über einen frühen Zinshöhepunkt entgegenzutreten. Unter dem Strich könne das für den Dollar positiv wirken.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Januar zwar etwas belebt, der Indexstand deutet aber weiter auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,2 (Dezember: 49,0) Punkte.

EU / RUSSLAND

Litauen hat die anderen EU-Staaten zur Ausweisung der Botschafter Russlands aus ihren Hauptstädten aufgefordert. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis erklärte, die Vertretungen Russlands seien "in den meisten Fällen" keine "diplomatische Institution mehr, sondern eine Propaganda-Institution, die Kriegsverbrechen vertuscht und im Allgemeinen Pläne für einen Völkermord vorantreibt".

UKRAINE / EU

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat einen EU-Ukraine-Gipfel am Freitag in Kiew bestätigt. Der Gipfel sei "extrem wichtig" für Kiews Bewerbung um den EU-Beitritt der Ukraine, die seit 2022 offiziell Beitrittskandidat zur Union ist.

USA / RUSSLAND

Die USA haben Russland eine Nichteinhaltung des Atomwaffen-Kontrollvertrags New Start vorgeworfen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,7 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen unveränderten Stand und bei Benzin ein Plus von 0,9 Millionen Barrel.

HANNOVER RÜCK

ist wegen des anhaltend positiven Marktumfelds zuversichtlich für das laufende Jahr. Der Rückversicherer erwartet 2023 einen Nettogewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro. Gemäß der neuen Bilanzierungsrichtlinien für Versicherungsunternehmen, die ab 2023 angewendet werden müssen, basiert die Zahl auf dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17/9. Bisher gibt es weder eine veröffentlichte Vorjahreszahl noch einen Analystenkonsens. Für 2022 rechnete Hannover Rück zuletzt mit einem Gewinn am unteren Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro, allerdings noch gemäß der bisher gültigen Bilanzierung.

LUFTHANSA

muss die Spitze der Tochtergesellschaft Brussels Airlines neu besetzen. Brussels-CEO Peter Gerber hat sein Amt niedergelegt. Lufthansa-Vorstandsmitglied Christina Foerster übernimmt die Führung der belgischen Airline kommissarisch.

RHEINMETALL

hat wie angekündigt zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen mit jeweils einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro platziert. Fällig werden die Papiere am 7. Februar 2028 und am 7. Februar 2030.

SOFTWARE AG

Software AG rechnet rechnet im laufenden Jahr mit einem Wachstum im Digital-Business-Geschäft. Die bereinigte operative EBITA-Marge soll 2023 bei 16 bis 18 Prozent liegen.

SCHOTT PHARMA

soll noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden. Das sagte Schott-Vorstandschef Frank Heinricht der FAZ. Gespräche mit Finanzinvestoren über eine Beteiligung führe Schott nicht mehr. "Wir konzentrieren uns nur noch auf einen Börsengang". Juni und September nannte Heinricht als dafür traditionell beste Monate.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient und eingenommen, setzt sich aber kleinere Ziele für das laufende Jahr. Die Bank steigerte den Zinsüberschuss 2022 ohne Russland und Belarus um 37 Prozent auf 3,399 Milliarden Euro. Der Vorstand will die Ausschüttung einer Dividende von bis zu 0,80 Euro je Aktie empfehlen.

