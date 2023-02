Für Airbus ging es um 1 Prozent nach oben. Der Flugzeugbauer hat sich mit Qatar Airways im Streit über beschädigte A350-Oberflächen geeinigt. Deutsche Euroshop gewannen 0,6 Prozent. Das Unternehmen stockt nach einer Kapitalerhöhung Beteiligungen an Shoppingcentern auf. Formycon wurden 1,5 Prozent höher gesehen nach Bekanntgabe einer Vermarktungskooperation mit Fresenius Kabi.

USA - AKTIEN

Fest - Die Reaktion auf den Zinsbeschluss und das Statement der US-Notenbank war eindeutig positiv. Die Fed hatte mit keinen negativen Überraschungen aufgewartet und signalisiert, nach weiteren Zinserhöhungen eine Pause einzulegen, um die Wirkungen der Erhöhung abzuwarten. Dazu hieß es, dass eine Zinssenkung in diesem Jahr wahrscheinlich nicht angebracht sein dürfte, was aus Marktsicht immerhin Spielraum eröffnet, dass es möglicherweise doch anders kommen könnte. Dazu passten neue Daten des Arbeitsmarkt-Datenermittlers ADP, der für Januar eine deutlich unter der Erwartung liegende Zunahme der Stellen in der US-Privatwirtschaft gemeldet.

AMD stiegen um 12,6 Prozent. Zwar verbuchte der Konzern im vierten Quartal einen Gewinnrückgang, doch bereinigt verdiente er deutlich mehr als erwartet. T-Mobile US (+1,1%) verdiente im vierten Quartal deutlich mehr als im Vorjahr und übertraf die Gewinnerwartungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,10 -10,7 4,21 -32,0

5 Jahre 3,49 -12,8 3,62 -50,9

7 Jahre 3,45 -12,5 3,58 -51,8

10 Jahre 3,40 -10,9 3,51 -48,0

30 Jahre 3,55 -8,3 3,64 -41,8

Die Marktzinsen sanken kräftig, nachdem die Fed signalisiert hatte, dass sie die Zinsen noch etwas weiter anheben werde, zugleich aber auch eine Zinspause avisierte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1009 +0,2% 1,0989 1,0919 +2,9%

EUR/JPY 141,74 +0,0% 141,68 141,18 +1,0%

EUR/CHF 0,9989 +0,0% 1,1003 0,9983 +0,9%

EUR/GBP 0,8887 +0,1% 0,8880 0,8870 +0,4%

USD/JPY 128,76 -0,1% 128,93 129,30 -1,8%

GBP/USD 1,2387 +0,1% 1,2374 1,2310 +2,4%

USD/CNH 6,7190 -0,0% 6,7198 6,7456 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 23.762,02 +0,2% 23.718,32 23.012,49 +43,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam mit den Aussagen von Fed-Chef Powell unter Druck. Der Dollar-Index fiel um 0,9 Prozent. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,10 Dollar. "Powell war eher taubenhaft", so Edward Moya von Oanda. "Powell sagte, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkung geben wird, aber das scheint niemand zu glauben", ergänzte der Teilnehmer.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,82 76,41 +0,5% +0,41 -4,5%

Brent/ICE 83,22 82,84 +0,5% +0,38 -2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen um rund 2,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Marktteilnehmer verwiesen auf einen unerwartet kräftigen Anstieg bei den wöchentlichen Ölvorräten. Analysten hatten eher mit einem unveränderten Stand gerechnet. Zudem hatte ein Gremium der Opec+ erklärt, dass die Gruppe an ihren Förderplänen festhalte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.951,32 1.949,90 +0,1% +1,42 +7,0%

Silber (Spot) 24,08 23,98 +0,4% +0,11 +0,5%

Platin (Spot) 1.011,95 1.009,00 +0,3% +2,95 -5,3%

Kupfer-Future 4,17 4,11 +1,5% +0,06 +9,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Goldpreis ging es um 1,3 Prozent auf 1.953 Dollar nach oben. Das verlangsamte Tempo bei den Zinserhöhungen der US-Notenbank und der starke Rückgang der Marktzinsen stützen das Edelmetall als Anlage, das selbst keine Zinsen abwirft.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Notenbank hält beim Leitzins weiter still. Sie beließ den Selic genannten Zins auf dem Sechsjahreshoch von 13,75 Prozent, wo er seit August 2022 verharrt.

AIRBUS

hat sich mit Qatar Airways im Streit über beschädigte A350-Oberflächen geeinigt. Airbus hatte im Zuge des Streits alle offenen Qatar-Bestellungen storniert. Diese sollen jetzt wieder aufgenommen werden.

DEUTSCHE BANK

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21

Erträge 6.315 +7% 6.495 +10% 5.900

- Investmentbank 1.675 -12% 1.877 -2% 1.913

- Sales & Trading (FIC) 1.517 +27% 1.659 +38% 1.198

Aufwand-Ertrag-Relation 82,2 -- 76,4 -- 94,3

Kosten bereinigt 4.885 -5% 4.889 -5% 5.155

Risikovorsorge 351 +38% 418 +65% 254

Eigenkapitalrendite (RoTE) 13,1 -- 6,8 -- 1,1

Ergebnis vor Steuern 775 -- 1.116 -- 82

Ergebnis nach Steuern 1.978 -- 1.099 +249% 315

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.803 -- 1.061 -- 145

Ergebnis je Aktie verwässert 0,92 -- 0,43 +258% 0,12

SIEMENS HEALTHINEERS

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22/23 ggVj 1Q22/23 ggVj 1Q21/22

Umsatz 5.077 +0,2% 5.209 +3% 5.068

Vergleichbares Umsatzwachstum -4,5 -- -1,7 -- 9,5

EBIT bereinigt 647 -28% 663 -26% 898

EBIT-Marge bereinigt 12,7 -- 12,7 -- 17,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 421 -10% 354 -24% 466

Ergebnis je Aktie 0,38 -7% 0,32 -22% 0,41

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,47 -15% 0,41 -25% 0,55

DWS

Das schwache Kapitalmarktumfeld bescherte einen unerwartet deutlichen Gewinnrückgang. Die Dividende steigt dennoch leicht. Das verwaltete Vermögen lag zum Jahresende nur noch bei 821 Milliarden Euro, nachdem es zum Ende des dritten Quartals bei 833 Milliarden Euro und Ende 2021 bei 928 Milliarden gelegen hatte. Die Erträge lagen 2022 gleichwohl mit 2,7 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Die Managementgebühren legten dagegen zu, weil Nettomittelabflüsse vor allem Produkte mit niedrigeren Margen betrafen. Das Ergebnis je Aktie fiel 2022 mit 2,99 Euro nach 3,90 Euro im Vorjahr deutlich schlechter aus als von Analysten prognostiziert. Sie hatten im Konsens mit 3,40 Euro gerechnet.

SILTRONIC

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET* PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21

Umsatz 472 +25% 471 +25% 377

EBITDA 168 +17% 162 +13% 144

EBITDA-Marge 36 -- 34,5 -- 38

EBIT 125 +14% 112 +3% 109

Ergebnis nach Steuern k.A. -- 92 -2% 94

Ergebnis je Aktie k.A. -- 2,98 +7% 2,79

*vorläufig

DEUTSCHE EUROSHOP

hat mit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 64,25 Millionen Euro eingesammelt, der nun zur Erfüllung von Kaufpreisforderungen aus den Anteilskaufverträgen verwendet wird. Die Kapitalerhöhung war verbunden mit dem Erwerb weiterer Beteiligungen an Einkaufszentren und deren Eigner erweitern gleichzeitig den Aktionärskreis bei Euroshop.

FORMYCON

hat den Umfang einer am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung aufgrund hoher Nachfrage ausgeweitet auf 6 von 5 Prozent des Grundkapitals, womit bis zuu 910.000 neue Aktien ausgegeben werden. Der Nettoerlös soll vor allem dazu verwendet, die laufende Entwicklung der eigenen Biosimilar-Kandidaten bis zur Zulassung zu forcieren. Außerdem geht Formycon mit dem Immunsuppressivum FYB202 eine Vermarktungskooperation mit Fresenius Kabi ein.

HOLCIM

Vier indonesische Inselbewohner klagen gegen den Zementriesen und behaupten, die weltweiten Emissionen der Schweizer hätten Schäden auf der Insel Pari verursacht. Sie fordern Schadenersatz und das Unternehmen auf, die Emissionen bis 2030 um 43 Prozent und bis 2040 um 69 Prozent im Vergleich zu 2019 zu reduzieren.

ROCHE

hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz stabil gehalten und die eigenen Erwartungen damit erfüllt. Der Nettogewinn sank allerdings wegen Wertminderungen um 6 Prozent auf 13,5 Milliarden Franken. Der Kernbetriebsgewinn stieg um 3 Prozent auf 22,2 Milliarden. Die Aktionäre sollen an der Entwicklung in Form einer höheren Dividende von 9,50 (Vorjahr: 9,30) Franken teilhaben - die 36. Dividendenerhöhung in Folge. Im neuen Jahr rechnet Roche wegen einer "starken Verkaufsabnahme" bei Corona-Produkten um rund 5 Milliarden Franken mit einem Rückgang der Konzernverkäufe um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag.

SANTANDER

