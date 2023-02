Der Goldpreis gab nach. Hier drückten die jüngsten falkenhaften Töne von Fed-Repräsentanten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ERDBEBEN TÜRKEI/SYRIEN

Mehr als 80 Stunden nach der Katastrophe konnten Helfer im stark verwüsteten Antakya im Süden der Türkei ein 16-jährigen Mädchen aus einem eingestürzten Gebäude retten. Zeitgleich stieg die Gesamtzahl der Opfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 20.000 Tote an.

Beziehungen USA - CHINA

Die USA haben mit Verweis auf neue technische Informationen bekräftigt, dass der vergangene Woche abgeschossene chinesische Ballon Spionagezwecken gedient habe.

EU-FISKALPOLITIK

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt neue Schulden für das geplante Subventionspaket der EU-Kommission zur Förderung grüner Technologien ab. "Es gibt in Brüssel Kreise, die für jedes Problem die immer gleiche Lösung präsentieren: mit gemeinsamen Schulden neue europäische Geldtöpfe schaffen. Das lehne ich ab", sagte Lindner dem Handelsblatt.

EU-MIGRATIONSPOLITIK

Die Europäische Union will mehr Geld für die Abschottung gegen Migranten ausgeben. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer am Freitagmorgen nach langwierigen Verhandlungen in Brüssel. Österreich als Befürworter einer harten Linie fühlte sich danach bestätigt. Aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zufrieden über den Kompromiss.

ENERGIEWENDE DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat "Kühnheit" im Umstieg auf erneuerbare Energien gefordert und sich für schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Garantien für die Solar- und Windkraftbranche stark gemacht.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die Bank of Mexiko hat ihren Leitzins stärker als erwartet angehoben und signalisiert, dass mindestens eine weitere Erhöhung wahrscheinlich ist. Die Inflation benötige länger, um zurückzugehen. Der fünfköpfige Gouverneursrat stimmte einstimmig dafür, den Zielwert für den Tagesgeldsatz um einen halben Prozentpunkt auf 11 Prozent anzuheben.

CARL ZEISS

Belastet von den Lockdowns in China Ende 2022 hat die Carl Zeiss im ersten Geschäftsquartal wie erwartet einen spürbaren Margenrückgang verzeichnet. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 wurde bekräftigt.

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22/23 ggVj 1Q22/23 ggVj 1Q21/22

Umsatz 470 +15% 458 +12% 410

EBIT 60 -19% 65 -13% 74

EBIT-Marge 12,8 -- 14,1 -- 18,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 51 +35% -- -- 38

Ergebnis je Aktie 0,57 +36% -- -- 0,42

Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent.

CTS EVENTIM

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat eine Musterfeststellungsklage gegen den Ticketanbieter wegen einbehaltener Gebühren bei abgesagten Veranstaltungen angestrengt. Betroffene können sich der Klage ab sofort anschließen.

MBB

hat den Rückkauf eigener Aktien beschlossen. Ab dem 14. Februar sollen eigene Aktien mit einem Volumen von maximal 12,0 Millionen Euro bis zu einem Preis von 96,00 Euro je Stück über die Börse zurückgekauft werden.

L'OREAL

will nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr eine höhere Dividende zahlen. Die L'Oreal SA setzte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 38,26 Milliarden Euro um. Damit liegt der Umsatz 11 Prozent höher als die 32,29 Milliarden Euro, die der französische Konzern 2021 auf flächenbereinigter Basis verbucht hatte. Der Umsatz von 10,32 Milliarden Euro im vierten Quartal lag knapp über dem Analystenkonsens von 10,20 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn kletterte 2022 um 21 Prozent auf 7,46 Milliarden Euro, und die Marge um 400 Basispunkte auf 19,5 Prozent. Als Dividende für 2022 schlug L'Oreal 6 Euro je Aktie vor. Das wäre ein Viertel mehr als für das Jahr davor gezahlt wurde.

