China erwägt nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken die Lieferung von Waffen zur Unterstützung Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine. Jegliche Waffenlieferung an Moskau würde "ernste Probleme" verursachen, warnte Blinken am Sonntag im Fernsehsender CBS. "Die Sorge, die wir jetzt auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen haben ist, dass sie die Bereitstellung tödlicher Unterstützung erwägen", sagte Blinken mit Blick auf China. Auf die Frage, was eine solche "tödliche Unterstützung" umfasse, sagte der Außenminister, "alles von Munition bis zu den Waffen selbst".

Das finnische Parlament stimmt voraussichtlich schon in wenigen Tagen über den Nato-Beitritt des Landes ab. Die Abstimmung werde voraussichtlich am 28. Februar stattfinden, sagte Jussi Halla-aho, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, am Freitag vor Journalisten.

Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, unterstützt die Pläne der US-Notenbank, die Zinssätze weiterhin in Viertelpunkt-Schritten zu erhöhen. Er fühle sich "wohl dabei, die Zinssätze möglicherweise häufiger auf ein höheres Niveau anzuheben, wenn die Inflation hoch ist, und ich fühle mich wohl dabei, einen Rückzieher zu machen, wenn die Inflation nicht hoch ist", sagte Barkin.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman äußerte sich enttäuscht über die US-Inflationsdaten für Januar und erklärte, die US-Notenbank müsse die Zinsen weiter anheben, um die "viel zu hohe" Inflation zu senken.

Mitarbeiter der Servicetochter der Deutschen Bank in Schkeuditz wollen der Gewerkschaft Verdi zufolge am Montag und Dienstag im Zusammenhang mit der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bank die Arbeit ganztägig niederlegen. Wie Verdi mitteilte, soll die Arbeitsniederlegung bei der KEBA - Gesellschaft für interne Services mbH am Montag digital erfolgen, am Dienstagmorgen wollen sich die Beschäftigten vor dem Bürogebäude in Schkeuditz zur Kundgebung versammeln.

