Uneinheitlich - Das Thema Zinsen dominierte weiter. Nachdem die US-Importpreise einen Tick stärker gesunken waren als erwartet, erholten sich die Indizes im Verlauf von den Tagestiefs. Aus Kreisen der US-Notenbank kamen erneut falkenhafte Kommentare, diesmal von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman, allerdings diesmal auch eher taubenhafte - von Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin. Er atte sich für kleine Zinsschritte um je 25 Basispunkte ausgesprochen. Merck & Co gewannen 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern kann sich Hoffnung auf zwei Zulassungserweiterungen machen. Applied Materials bewegten sich kaum. Soliden Geschäftszahlen stand die Aussage eines bevorstehenden "herausfordernden" Jahres gegenüber. Doordash verdiente zwar auf bereinigter Basis mehr als erwartet, doch fiel der Verlust des Lebensmittellieferdienstes insgesamt höher als gedacht aus. Der Kurs verlor 7,6 Prozent. Moderna fielen um 3,3 Prozent, nachdem ein Grippeimpfstoffkandidat in einer Studie nicht durchgängig überzeugte. Deere machten einen Satz um 7,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Landmaschinenherstellers hatten die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,62 -4,4 4,66 19,7

5 Jahre 4,03 -4,5 4,07 2,9

7 Jahre 3,94 -5,2 3,99 -3,5

10 Jahre 3,82 -4,2 3,86 -6,2

30 Jahre 3,87 -4,7 3,92 -9,9

Nach den Anstiegen der Renditen an den Vortagen kamen sie zum Wochenausklang etwas zurück. Fundamentale Unterstützung kam von einen Tick stärker als gedacht gesunkenen US-Importpreisen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0672 -0,2% 1,0691 1,0686 -0,3%

EUR/JPY 143,42 -0,0% 143,48 143,28 +2,2%

EUR/CHF 0,9861 -0,1% 1,0830 0,9865 -0,4%

EUR/GBP 0,8871 -0,0% 0,8873 0,8882 +0,2%

USD/JPY 134,40 +0,1% 134,27 134,08 +2,5%

GBP/USD 1,2031 -0,1% 1,2040 1,2032 -0,5%

USD/CNH 6,8772 +0,3% 6,8588 6,8569 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 24.941,15 +0,9% 24.716,57 24.770,23 +50,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig Bewegung gab es zu Wochenbeginn am Devisenmarkt. Marktteilnehmer verwiesen auf den Feiertag in den USA.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,28 76,34 -0,1% -0,06 -5,2%

Brent/ICE 83,05 84,07 -1,2% -1,02 -3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise machten am Montag einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Die Akteure am Ölmarkt setzten auf eine steigende chinesische Nachfrage, wie Händler sagten. Sowohl Brent als auch WTI legten im späten europäische dominierten Handel am Montag etwa 0,7 Prozent zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,49 1.841,40 -0,2% -2,91 +0,8%

Silber (Spot) 21,71 21,78 -0,3% -0,06 -9,4%

Platin (Spot) 925,90 929,15 -0,3% -3,25 -13,3%

Kupfer-Future 4,16 4,11 +1,3% +0,06 +9,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold tendierte zu Wochenbeginn kaum verändert. Das Edelmetall werde gebremst vom starken US-Dollar und den "falkenhaften" Aussagen einiger US-Notenbankvertreter, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

EZB-Ratsmitglied Olli Rehn hat eindringlich vor einem zu frühen Nachlassen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation gewarnt. Die EZB müsse vielmehr ihre Leitzinsen auch über März hinaus weiter "kontinuierlich" und "präventiv" anheben, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten, um so eine spätere "Schocktherapie" mit extremen Leitzinserhöhungen wie in den USA in den 1980er Jahren zu vermeiden, sagte Rehn im Interview mit der Börsen-Zeitung. Sein Blick richtete sich besonders auf die aktuellen Tarifrunden wie etwa in Deutschland im öffentlichen Dienst. Bei überzogenen Lohnerhöhungen müsse die EZB "notfalls noch stärker gegensteuern".

UKRAINE-KRIEG

- China ist laut Außenminister Qin Gang "zutiefst besorgt" über den Konflikt in der Ukraine. Dieser "verschärft" sich und "gerät sogar außer Kontrolle", sagte er am Dienstag in einer Rede zur globalen Sicherheit. Peking werde "mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um den Dialog und die Konsultation zu fördern, auf die Bedenken aller Parteien einzugehen und um nach gemeinsamer Sicherheit zu streben".

- Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Weltwirtschaft einer noch unveröffentlichten Studie zufolge im vergangenen Jahr "deutlich über 1-600 Milliarden US-Dollar" gekostet. Das berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

- Die Ukraine hat nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) mindestens ein Viertel der zugesagten schweren Waffen vom Westen noch nicht erhalten. "Die Geberländer haben bisher zwischen 65 und 75 Prozent der zugesagten schweren Waffen an die Ukraine geliefert", sagte IfW-Experte Andre Frank den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Noch größer sei der Verzug bei den Finanzhilfen der beiden größten Geldgeber USA und EU.

ERDBEBEN TÜRKEI / SYRIEN

Zwei neue starke Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben am Montagabend die Katastrophenregion erschüttert. In der Türkei wurden mindestens drei Menschen getötet und 213 verletzt, wie Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. Im Norden Syriens wurden nach Angaben der Hilfsorganisation Weißhelme mehr als 130 Menschen verletzt, mehrere schon beschädigte Häuser stürzten ein.

RUSSLAND

Russland hat einem Medienbericht zufolge offenbar Pläne für eine schrittweise Übernahme seines Nachbarlandes Belarus bis zum Jahr 2030. Das legt ein Dokument aus der Moskauer Präsidialverwaltung nahe, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet und das gemeinsam mit dem WDR, dem NDR und neun weiteren Medien ausgewertet worden sei. Demnach wollen die Strategen von Russlands Präsident Wladimir Putin Belarus offenbar politisch, wirtschaftlich und militärisch unterwandern.

MERCEDES-BENZ

gibt hohe Gewinne bekannt und beantragt beinahe gleichzeitig Kurzarbeit. Im Werk Bremen, mit 12.500 Mitarbeitern eines der größten des Automobilkonzerns, wurde wegen Lieferschwierigkeiten wieder Kurzarbeit angemeldet, berichtet die FAZ.

ADVA OPTICAL NETWORKING

hat ihren Umsatz und operativen Gewinn im vierten Quartal dank der starken Nachfrage aus der Telekommunikationsbranche kräftig gesteigert. Die Marge verbesserte sich auch dank der nachlassenden Effekte der Halbleiterkrise. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen, das mittlerweile mehrheitlich zur Adtran Holdings Inc gehört, dagegen deutlich weniger. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um knapp ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 196 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT legte um 70 Prozent auf 24,4 Millionen Euro zu, wodurch sich ein Marge von 12,5 Prozent nach 9,1 Prozent ergab. Der Konzernüberschuss reduzierte sich dagegen deutlich auf 3,8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorquartal, das von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Adtran-Zusammenschluss belastet war, stieg er dagegen.

VERBIO

bereitet sich auf den Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vor. Das dualistische Leitungssystem, bestehend aus einem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und einem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan, soll auch unter der SE-Rechtsform fortbestehen.

ADTRAN

hat ihren Umsatz dank der Übernahme von Adva Optical Networking kräftig gesteigert. Unter dem Strich kehrte das US-Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz stieg auf 358 von 154 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 38,9 Millionen Dollar nach einem Verlust von 4,2 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,49 Cent. Die Aktionäre sollen für das vierte Quartal eine Dividende von 9 Cent erhalten.

BHP

Niedrigere Rohstoffpreise haben dem Bergbaukonzern im ersten Geschäftshalbjahr einen spürbaren Gewinnrückgang eingebrockt. Damit fällt auch die Dividende niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Für das restliche Geschäftsjahr zeigt sich das Management dank der Nachfrage aus China und Indien zuversichtlich.

CAPGEMINI

hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Die Aktionäre des Technologie- und Beratungsunternehmens sollen eine Dividende von 3,25 Euro bekommen nach 2,40 Euro im Vorjahr. Capgemini steigerte den Nettogewinn auf 1,55 von 1,16 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Gewinn in dieser Höhe erwartet. Der Umsatz kletterte um 16,6 Prozent auf 22 Milliarden Euro. Organisch betrug das Wachstum 15,3 Prozent.

KERING

hat eine Dual-Tranche-Anleihe mit einem Volumen über 1,5 Milliarden Euro platziert. Eine Tranche im Volumen von 750 Millionen Euro habe eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 3,25 Prozent. Die andere Tranche habe eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 3,375 Prozent.

SWISS RE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 01:35 ET (06:35 GMT)