EUR/USD 1,0621 +0,1% 1,0606 1,0620 -0,8%

EUR/JPY 143,20 +0,1% 143,06 143,12 +2,0%

EUR/CHF 0,9873 -0,0% 1,0740 0,9877 -0,3%

EUR/GBP 0,8806 +0,0% 0,8804 0,8805 -0,5%

USD/JPY 134,84 -0,0% 134,89 134,77 +2,8%

GBP/USD 1,2061 +0,1% 1,2046 1,2060 -0,3%

USD/CNH 6,8912 -0,2% 6,9051 6,9061 -0,5%

BTC/USD 24.357,61 +1,1% 24.090,43 23.639,66 +46,7%

Der Dollar zeigte sich nach dem Fed-Protokoll etwas fester. Der Euro hatte zum Dollar zuvor schon etwas nachgegeben, was ING-Analyst Francesco Pesole auf die geopolitischen Risiken bedingt durch den Russland-Ukraine-Krieg zurückführte. Nach der Veröffentlichung des Protokolls gab die Gemeinschaftswährung nochmals etwas nach.

Am Morgen erholt sie sich wieder leicht, der Dollarindex gibt nun 0,2 Prozent nach. Händler sprechen von einer steigenden Risikoneigung, die den Dollar belaste. Laut MUFG erkennt man im Sitzungsprotokoll der Fed eine gewisse Falkenhaftigkeit. Eine falkenhafte Neigung der Fed sowie positive US-Daten sprächen übergeordnet weiterhin für den Greenback, heißt es weiter.

WTI/Nymex 74,26 73,95 +0,4% +0,31 -7,8%

Brent/ICE 80,92 80,6 +0,4% +0,32 -5,6%

Die Ölpreise fielen kräftig. Am Ölmarkt werde das Rezessionsszenario gespielt, sagten Marktteilnehmer. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 3,2 Prozent auf 73,95 Dollar. Brent gab in ähnlicher Größenordnung nach. Damit setzten die Preise ihre jüngste Verluststrecke fort, die von steigenden Zinserwartungen geprägt war. Höhere Zinsen dämpfen die Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Erdöl.

Gold (Spot) 1.829,23 1.825,35 +0,2% +3,89 +0,3%

Silber (Spot) 21,64 21,53 +0,5% +0,11 -9,7%

Platin (Spot) 957,03 955,00 +0,2% +2,03 -10,4%

Kupfer-Future 4,15 4,19 -0,9% -0,04 +9,0%

Der Goldpreis, der zum Settlement kaum verändert notiert hatte, tendierte nach dem Protokoll im elektronischen Handel etwas leichter. Der Preis der Feinunze sank mit gestiegenen Zinsfantasien um 0,3 Prozent auf 1.826 Dollar.

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Joe Biden sieht trotz des Aussetzens des nuklearen Abrüstungsabkommens New Start durch Moskau derzeit keine Anzeichen für einen russischen Atomwaffeneinsatz. Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündete Suspendierung des Abkommens sei "ein schwerer Fehler", sagte Biden. "Aber ich lese da nicht hinein, dass er darüber nachdenkt, von Atomwaffen Gebrauch zu machen oder Ähnliches."

China hat Russland seine Ansichten über eine "politische Beilegung" des Ukraine-Konflikts erläutert. "Die chinesischen Partner haben uns ihre Gedanken über die Grundursachen der Ukraine-Krise mitgeteilt sowie ihre Ansätze für ihre politische Lösung", teilte das russische Außenministerium nach dem Besuch des chinesischen Top-Außenpolitikers Wang Yi in Moskau mit. "Es war nicht die Rede von einem gesonderten (Friedens-)"Plan", fügte das Ministerium hinzu.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant einem Bericht zufolge ein schärferes Vorgehen gegen die Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland. Einem Zehn-Punkte-Papier zufolge, aus dem die Fernsehsender RTL und ntv in der Nacht zitieren, plant Habecks Ministerium unter anderem schärfere Bedingungen für die Ausfuhr von Gütern, die der russischen Kriegsführung in der Ukraine dienen könnten. Zudem soll der Druck auf Drittstaaten erhöht werden, aus denen nach wie vor aus Deutschland stammende sanktionierte Güter an Moskau weiterverkauft werden.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat nach den sieben jüngsten Erhöhungen ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 3,50 Prozent belassen. Sie beendete damit eine Serie von Zinserhöhungen bei jeder Sitzung seit April 2022. Alle 23 im Vorfeld befragte Analysten hatten erwartet, dass die Notenbank den Zinssatz beibehalten würde.

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Jan +6,6% gg Vj (PROG: +7,0%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan +5,5% (Dez: +5,1%) gg Vj

US-ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 9,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

HEIDELBERG MATERIALS

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21

Umsatz 5.293 +12% 5.226 +11% 4.724

Ergebnis laufendes Geschäft* 1.021 +4% 996 +2% 979

Ergebnis laufendes Geschäft 694 +5% 664 +0,5% 661

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

- rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum

- erwartet das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs zwischen 2,35 bis 2,65 Mrd Euro

SAP

Trotz des deutlichen Rückgangs des IFRS-Gewinns nach Steuern will SAP die reguläre Dividende auf 2,05 Euro je Aktie erhöhen. Damit liegt die Ausschüttung aber unter dem Vorjahreswert von insgesamt 2,45 Euro, als angesichts des 50-jährigen Bestehens ein Jubiläumsbonus von 0,50 Euro gezahlt wurde.

Der Aufsichtsrat hat die Weichen für die Nachfolge von Mitgründer Hasso Plattner als Vorsitzender des Gremiums geschaffen. Punit Renjen (61), bis Ende vergangenen Jahres Global CEO von Deloitte, soll bei der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat gewählt werden. Im darauffolgenden Jahr soll er dann die Funktion des 79-jährigen Plattner einnehmen.

FREENET

hat im abgelaufenen Jahr wie erwartet den operativen Gewinn bei stabilen Umsätzen erhöht. Die Aktionäre sollen daran mit einer Dividende von 1,68 nach 1,57 Euro je Aktie im Vorjahr beteiligt werden, wie die Freenet AG mitteilte. Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen eine weitere Steigerung von EBITDA und Cashflow vorgenommen. Im Schlussquartal sank der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 1,2 Prozent auf 667,7 Millionen Euro. Das EBITDA stieg dagegen um 8,4 Prozent auf 116,4 Millionen Euro. Der Free Cashflow erreichte 62,0 Millionen Euro nach 61,5 Millionen vor Jahresfrist.

GERRESHEIMER

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21

Umsatz 529 +21% 512 +17% 436

EBITDA bereinigt 112 +17% 107 +12% 95

EBITDA-Marge bereinigt 21,2 -- 20,9 -- 21,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 49 +15% 46 +8% 42

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,49 +14% 1,45 +11% 1,31

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 44 +59% 27

Ergebnis je Aktie 1,05 +21% 1,55 +78% 0,87

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

- Organisches Umsatzwachstum: mindestens 10%

- Organisches Wachstum adjusted EBITDA: mindestens 10%

- Wachstum des adjusted EPS: im niedrigen einstelligen Prozentbereich

KNORR-BREMSE

hat vergangenes Jahr trotz deutlich höherer Umsätze wie erwartet weniger verdient. Angesichts eines Rekordauftragseingangs blickt der Münchener MDAX-Konzern zuversichtlich auf das neue Jahr. Der Umsatz stieg im Gesamtjahr um 6,6 Prozent auf 7,150 Milliarden Euro. Der operative Gewinn sank allerdings um 21 Prozent auf 721,3 Millionen Euro, die Marge auf 10,1 von 13,7 Prozent.

KRONES

hat 2022 alle wesentlichen Finanzkennzahlen verbessert und prognostiziert für 2023 weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Im vergangenen Jahr steigerte Krones den Umsatz um 15,8 Prozent auf 4,209 Milliarden Euro. Das EBITDA verbesserte sich um 19,4 Prozent auf 373,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 32,3 Prozent auf 187,1 Millionen Euro.

VITESCO

hat 2022 trotz Lieferengpässen bei Halbleitern den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr auf 9,07 Milliarden von 8,35 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT erreichte 222,9 (Vorjahr: 148,5) Millionen Euro, die Marge entsprechend 2,5 (1,8,) Prozent. Der Regensburger Automobilzulieferer hatte selbst einen Umsatz von 9,0 Milliarden bis 9,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

AXA

Der Versicherungskonzern wird zuversichtlicher. Das französische Unternehmen hat seine Prognose für das Gewinnwachstum erhöht. Zudem kündigte die Axa SA ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,1 Milliarden Euro bis Jahresende und eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent an. Der bereinigte Gewinn stieg im vergangenen Jahr auf 7,26 Milliarden Euro von 6,76 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 7,14 Milliarden Euro gerechnet.

PIRELLI

hat im vierten Quartal 2022 mehr umgesetzt und operativ mehr verdient als erwartet. Die Marge ging jedoch zurück und für das laufende Jahr 2023 stellte Pirelli einen weiteren Rückgang in Aussicht.

TOTALENERGIES

