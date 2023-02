USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,79 -1,2 4,80 36,7

5 Jahre 4,17 -3,9 4,21 17,3

7 Jahre 4,08 -3,9 4,12 10,8

10 Jahre 3,92 -3,0 3,95 4,1

30 Jahre 3,93 +0,0 3,93 -4,1

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach dem kräftigen Anstieg am Freitag etwas nach.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0584 -0,2% 1,0607 1,0594 -1,1%

EUR/JPY 144,29 -0,1% 144,47 144,32 +2,8%

EUR/CHF 0,9918 -0,6% 1,0634 0,9934 +0,2%

EUR/GBP 0,8790 -0,1% 0,8795 0,8809 -0,7%

USD/JPY 136,34 +0,1% 136,21 136,23 +4,0%

GBP/USD 1,2044 -0,1% 1,2061 1,2026 -0,4%

USD/CNH 6,9617 +0,0% 6,9610 6,9663 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 23.444,39 -0,2% 23.480,66 23.327,80 +41,2%

Der Dollar zeigte sich nach den Daten zu den Auftragseingängen mit Abgaben. Der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. US-Wirtschaftsdaten seien entscheidend für die Dollar-Entwicklung, da Anleger nach Hinweisen auf den Zinspfad der Fed Ausschau hielten, hieß es vom Devisenmakler Tickmill. "Die jüngst starken US-Daten haben die Ansicht gestärkt, dass die Fed im März eine größere Zinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen oder eine längere Dauer der Straffung in diesem Jahr signalisieren könnte", so Analyst James Harte. Mit den nun schwachen Daten geriet diese Sicht etwas ins Wanken.

Der Dollar erholt sich ganz leicht von den Vortagesabgaben im asiatisch geprägten Handel am Morgen. Händler sprechen aber nur von einem technisch geprägten Geschäft. JP Morgan zufolge hat sich der Dollar in den vergangenen Monaten von der Zinsentwicklung abgekoppelt. Die globale Wachstumsdynamik falle noch immer positiv aus und die Zinserhöhungen der Zentralbanken gestalteten sich langsamer. Aus diesem Grund liege der Dollar 5 Prozent unter seinem Höchststand, obwohl die Erwartung an den Zinsgipfel in den USA neue Höchststände erreiche, so JPM. "Um wieder zu einer Dollarstärke wie im Jahr 2022 zurückzukehren, müssen wir einen weiteren volkswirtschaftlichen Schock oder eine erneute Eskalation der geopolitischen Risiken erleben."

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,92 75,68 +0,3% +0,24 -5,7%

Brent/ICE 82,56 82,45 +0,1% +0,11 -3,7%

Die Ölpreise notierten etwas leichter. Die Preise für Brent und WTI gaben um bis zu 1,1 Prozent nach. Händler verwiesen zur Begründung auf die schwachen Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Mit Spannung werde zudem auf die wöchentlichen Öllagerdaten gewartet, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,50 1.812,75 +0,0% +0,75 -0,6%

Silber (Spot) 20,59 20,63 -0,2% -0,04 -14,1%

Platin (Spot) 941,85 942,93 -0,1% -1,08 -11,8%

Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,1% -0,01 +5,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis erholte sich etwas von den jüngsten Abgaben. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.817 Dollar. Ein fester Dollar und steigende Renditen hatten das zinslose Edelmetall zuletzt auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gedrückt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Bei einem Besuch in Kiew hat US-Finanzministerin Janet Yellen der Ukraine zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar zugesagt. Dies sei die erste Tranche von insgesamt 10 Milliarden Dollar an die ukrainische Regierung, welche die USA in den kommenden Monaten bereitstellen würden, sagte Yellen am Montag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj.

SERBIEN / KOSOVO

Die Spitzenpolitiker von Serbien und dem Kosovo haben sich nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell grundsätzlich auf die Umsetzung des Brüsseler Friedensplans geeinigt. Es sei jedoch "weitere Arbeit nötig, um sicherzustellen, dass das, was heute von den Parteien akzeptiert wurde, auch umgesetzt wird".

TOURISMUS FRANKREICH

Touristen aus dem Ausland haben Frankreich im vergangenen Jahr Rekordeinnahmen von 57,9 Milliarden Euro eingebracht. Demnach lagen die Einnahmen durch ausländische Touristen im vergangenen Jahr um 1,2 Milliarden Euro höher als im Vor-Corona-Jahr 2019.

FRESENIUS MEDICAL CARE

Moody's hat den Ausblick für die Bonität von stabil auf negativ geändert. Das langfristige Emittentenrating bestätigte die Agentur mit "Baa3", wie Moody's mitteilte.

FLATEXDEGIRO

hat auch im vierten Quartal mit einer verhaltenen Handelsaktivität der Privatanleger zu kämpfen gehabt. Die Zahl der abgewickelten Transaktionen ging deutlich zurück. Seinen im Dezember gesenkten Ausblick übertraf das Unternehmen dennoch. Der Ausblick für das laufende Jahr fällt verhalten aus.

PATRIZIA

hat im vergangenen Jahr wegen geringerer Gebühreneinnahmen und höherer Kosten unter anderem für Sparmaßnahmen weniger verdient. Mit Blick auf das laufende Jahr ist die Patrizia SE zuversichtlich, dass die Kundenaktivität wieder anspringt. Die Aktionäre sollen für 2022 eine um 3 Prozent höhere Dividende von 0,33 Euro bekommen.

PVA TEPLA

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ihren Konzernumsatz um 32 Prozent auf 205 Millionen Euro gesteigert und damit die Prognose von 170 bis 180 Millionen Euro übertroffen. Auch beim EBITDA lag das Unternehmen mit rund 30 Millionen Euro und einem Anstieg um 30 Prozent gegenüber Vorjahr über dem Prognosekorridor von 25 bis 27 Millionen Euro, wie PVA mitteilte.

ZEAL NETWORK

ist nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2022 zweistellig gewachsen. So stieg das Transaktionsvolumen um 16 Prozent auf 758,4 Millionen Euro und lag damit über der Prognose von mindestens 750 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dank eines margenstärkeren Produktmixes wuchsen die Umsatzerlöse mit 21 Prozent überproportional auf 105,2 Millionen Euro und lagen damit über der Prognose von mindestens 105 Mio. Euro.

RENK

denkt unter anderem über einen Börsengang nach. Das Unternehmen wolle seine internationale Position und sein Wachstum stärken, teilte Renk mit. Angesichts fortwährender Spekulationen im Markt werde mitgeteilt, dass das Unternehmen und sein Eigentümer aktuell verschiedene strategische Alternativen prüfen, um die weitere positive Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Ein Börsengang gehöre zu den möglichen Optionen.

OMV

Der Ölkonzern prüft den möglichen Verkauf der E&P-Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik. Im Rahmen des Verkaufsprozesses will OMV in einem ersten Schritt zur Abgabe von Interessensbekundungen und in einem zweiten Schritt zur Abgabe verbindlicher Angebote einladen. Der Verkaufsprozess soll über die nächsten Monate stattfinden.

AXA

verkauft den größten Teil ihrer Beteiligung an der Banca Monte dei Paschi di Siena SpA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Zugleich betonte Axa, dass der Versicherungskonzern nicht beabsichtigt, einen Sitz im Verwaltungsrat der Bank anzustreben oder die langfristige Strategie des Kreditgebers zu beeinflussen.

STELLANTIS

hat 155 Millionen US-Dollar in ein Projekt zur nachhaltigen Kupferproduktion in Argentinien investiert. Dies sei Teil des Plans, bis zum Jahr 2038 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

CITIGROUP

rechnet nun damit, dass ihr geplanter Rückzug aus Russland sie etwa 190 Millionen US-Dollar kosten wird. Die Bank rechnet zum einen mit Kosten von etwa 110 Millionen Dollar für die Abwicklung des Verbrauchergeschäfts in dem Land, einschließlich Umstrukturierungs- und Kündigungsgebühren. Sie erwartet zudem 80 Millionen Dollar an Kosten für den Ausstieg aus ihrem aus dem Investment- und Firmenkundengeschäft, das sie im Oktober angekündigt hatte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)