Die Renditen legten kräftig zu - befeuert von starken China-Daten und hochen Inflationsraten in Europa. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte im Verlauf erstmals seit November wieder über die Marke von 4,00 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0639 -0,3% 1,0669 1,0666 -0,6%

EUR/JPY 145,40 +0,1% 145,22 145,15 +3,6%

EUR/CHF 1,0032 +0,1% 1,0644 1,0023 +1,4%

EUR/GBP 0,8875 +0,0% 0,8872 0,8885 +0,3%

USD/JPY 136,66 +0,4% 136,11 136,09 +4,2%

GBP/USD 1,1988 -0,3% 1,2026 1,2004 -0,9%

USD/CNH 6,9070 +0,4% 6,8764 6,8786 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.445,67 -0,4% 23.541,63 23.624,43 +41,2%

Der Dollar gab nach, der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent. Der Euro legte um 0,8 Prozent auf 1,0666 Dollar zu. Die Gemeinschaftswährung profitierte von Spekulationen über eine härtere Gangart der EZB im Zinserhöhungszyklus, nachdem die jüngsten Preisdaten eine beharrlich hohe Inflation gezeigt hatten.

Der Dollarindex erholt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft um 0,2 Prozent. Die zuletzt gestiegenen US-Renditen hätten die Nachfrage nach festverzinslichen US-Papieren und in der Folge auch die des Dollar erhöht, heißt es im Handel. Auch der ISM-Index deute auf einen schwierigen Prozess der "Disinflation" hin, ergänzen die IG-Analysten. Die Wetten auf den Zinsgipfel in den USA dürften steigen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,67 77,83 -0,2% -0,16 -3,3%

Brent/ICE 84,32 83,89 +0,5% +0,43 -2,2%

Die Preise für Brent und WTI gewannen bis zu 1,2 Prozent. Der Markt setze auf eine Erholung der US-Kraftstoffnachfrage, hieß es. Die Energy Information Administration (EIA) teilte mit, dass die implizite Nachfrage nach Benzin und Diesel in der vergangenen Woche gegenüber der Vorwoche gestiegen sei. Dazu schürten die Konjunkturdaten aus China die Spekulation auf eine höhere Nachfrage.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,23 1.836,70 -0,2% -3,48 +0,5%

Silber (Spot) 20,92 21,03 -0,5% -0,11 -12,7%

Platin (Spot) 956,00 960,50 -0,5% -4,50 -10,5%

Kupfer-Future 4,15 4,17 -0,4% -0,02 +9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis notierte fester, gestützt vom schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze kletterte um 0,6 Prozent auf 1.837 Dollar. Teilnehmer sprachen auch von einer leichten Erholung, nachdem im Februar der größte Monatsverlust seit Juni 2021 verzeichnet worden war.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Hajime Takata, Vorstandsmitglied bei der Bank of Japan (BoJ), ist der Ansicht, die Notenbank sollte ihre lockere Geldpolitik fortsetzen, weil die Inflation wahrscheinlich unter die 2-Prozent-Zielmarke fallen wird.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat für die Industrie einen staatlich gedeckelten "Dekarbonisierungsstrompreis" in Aussicht gestellt - allerdings erst in einigen Jahren. "Wir müssen wohl noch ein paar Jahre überbrücken, bis hierfür genug preiswerte Energie verfügbar ist", sagte Habeck der WirtschaftsWoche.

POLITIK DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Nein der FDP zu einem kompletten Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 bekräftigt "Es ist unser Ziel, dass in Deutschland auch nach 2035 noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden", sagte der FDP-Parteichef den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Neu zugelassene Verbrennerfahrzeuge würden nach 2035 allerdings eine Ausnahme bleiben und müssten mit Öko-Sprit betrieben werden.

WAHL BERLIN

Die Berliner SPD will Verhandlungen mit der CDU zur Bildung einer neuen Landesregierung aufnehmen. Das entschied der SPD-Landesvorstand mit 25 zu zwölf Stimmen bei einer außerordentlichen Sitzung am Mittwoch, wie Kevin Hönicke, Beisitzer im Landesvorstand auf Twitter mitteilte. Die bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar erstplatzierten Christdemokraten wollen am Donnerstag bekanntgeben, welche Koalition sie anstreben.

VOLKSWAGEN

Der Volkswagen-Konzern organisiert seine Finanzierungsdienstleistungen neu. Die verschiedenen deutschen und europäischen Gesellschaften sollen in einer neuen Finanzholdinggesellschaft für Europa gebündelt werden, wie Volkswagen Financial Services und die Volkswagen Bank GmbH mitteilten. Abgeschlossen werden soll die Restrukturierung Mitte 2024.

Merck KGAA

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21

Umsatz 5.660 +9% 5.679 +9% 5.213

EBITDA pre 1.628 +11% 1.693 +16% 1.464

EBITDA pre-Marge 28,8 -- 29,8 -- 28,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten pre 1.011 +13% 1.072 +20% 896

Ergebnis nach Steuern/Dritten 655 -18% 968 +21% 802

Ergebnis je Aktie pre 2,32 +13% 2,46 +19% 2,06

Ergebnis je Aktie 1,51 -18% 2,22 +21% 1,84

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: leichtes bis solides organisches Wachstum

- EBITDA pre: organisch moderater Rückgang bis in etwa stabile Entwicklung

- dass sich negative Wechselkurseffekte von -1% bis -4% nachteilig auf Umsatz und EBITDA pre

auswirken werden

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent

BEFESA

Ein schwächeres viertes Quartal hat den Ergebnis- und Umsatzanstieg des Recycling-Unternehmens Befesa 2022 gebremst. Das operative Ergebnis und der Nettogewinn stiegen nur leicht und verfehlten die Erwartungen. Die Dividende soll stabil bleiben bei 1,25 Euro je Aktie. Das bereinigte EBITDA stieg 2022 um 9 Prozent auf 215 Millionen Euro. Das berichtete EBITDA legte getrieben durch einen US-Zukauf um knapp ein Viertel auf 235 Millionen Euro zu. Befesa hatte sich zuletzt vorgenommen, ein Ergebnis am unteren Ende des Zielkorridors von 220 bis 270 Millionen Euro zu erreichen. Analysten hatten in einem Konsens ein bereinigtes EBITDA von 222 Millionen Euro prognostiziert.

COVESTRO

rechnet angesichts wirtschaftlicher sowie geopolitischer Unwägbarkeiten in diesem Jahr mit weniger operativem Gewinn als 2022. Der Kunststoffkonzern stellte bei Vorlage der Bilanz einen deutlichen Rückgang seines EBITDA zum Vorjahr (1,61 Milliarden Euro) in Aussicht. Konkreter äußerte sich Covestro zum ersten Quartal. Hier werde das EBITDA 100 bis 150 Millionen Euro erreichen, hieß es. Im Vorjahr hatte Covestro 806 Millionen Euro ausgewiesen. Auf eine Dividende müssen die Aktionäre verzichten, nachdem Covestro 2022 wie schon im Januar gemeldet einen Nettoverlust geschrieben hat.

EVONIK

ist im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz leicht rückläufiger Mengen um ein Viertel gewachsen. Preiserhöhungen konnten teils sprunghaft gestiegene Kosten für Rohstoffe und Energie überwiegend ausgleichen. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) kletterte um 4 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro und blieb damit knapp unter dem unteren Ende des Zielkorridors. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 540 (Vorjahr: 746) Millionen Euro, der Rückgang spiegelt maßgeblich eine Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes der Division Performance Materials in Höhe von 301 Millionen Euro wieder. Bereinigt stieg das Konzernergebnis um 7 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro. Von Vara Research befragte Analysten hatten im Schnitt mit 2,53 Milliarden Euro bereinigtem EBITDA und 18,582 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

KION

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21

Auftragseingang 2.536 -27% 2.566 -27% 3.493

Umsatz 2.893 +5% 2.758 -0,1% 2.761

EBIT bereinigt 82 -46% 84 -44% 151

EBIT-Marge bereinigt 2,8 -- 3,0 -- 5,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 35 -75% 44 -69% 141

Ergebnis je Aktie 0,27 -75% 0,34 -69% 1,08

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: mindestens 11,0 Mrd Euro

- EBIT bereinigt: mindestens 550 Mio Euro

- Free Cashflow: mindestens 500 Mio Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

NAGARRO

plant die Übernahme von MBIS, einem SAP-Goldpartner in der Türkei, um seine SAP-Dienstleistungen weltweit auszubauen und sein Angebot für wichtige Kunden in der Türkei zu erweitern. Die Übernahme kommt zum Abschluss, sobald die kartellrechtliche Freigabe erteilt wurde, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.

UNITED INTERNET

sind im Rahmen des am 14. Februar 2023 angekündigten öffentlichen Aktienrückkaufangebots bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 27.553.147 Aktien angedient worden. Das Angebot bezog sich auf einen Rückerwerb von insgesamt bis zu 13,9 Millionen Aktien, teilte das Unternehmen mit. Der Kaufpreis für den Rückkauf der insgesamt 13,9 Millionen Aktien beläuft sich bei einem Angebotspreis von 21,00 Euro je Aktie auf 291,9 Millionen Euro.

WASHTECH

