+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0532 -0,2% 1,0552 1,0592 -1,6%

EUR/JPY 145,07 +0,3% 144,70 144,81 +3,4%

EUR/CHF 0,9937 -0,0% 1,0619 0,9953 +0,4%

EUR/GBP 0,8909 -0,1% 0,8918 0,8915 +0,7%

USD/JPY 137,73 +0,4% 137,11 136,73 +5,0%

GBP/USD 1,1823 -0,1% 1,1832 1,1882 -2,3%

USD/CNH 6,9788 -0,2% 6,9944 6,9747 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 22.011,52 -0,4% 22.110,16 22.364,14 +32,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte von den Aussagen Powells. Die Kerninflation sei langsamer gesunken als erwartet, sagte der Fed-Präsident, sein Haus sei von der Erfüllung des Preisstabilitätsmandats noch weit entfernt. Mit dem Dollar-Index ging es um 1,2 Prozent nach oben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,49 77,72 -0,3% -0,23 -3,5%

Brent/ICE 83,32 83,89 -0,7% -0,57 -2,2%

Die Ölpreise gerieten mit den Äußerungen Powells unter Druck. Eine Zinspolitik, die schärfer ausfällt als bislang erwartet, könnte die Wirtschaft abwürgen und die Nachfrage nach Öl bremsen, befürchteten Marktteilnehmer. Die Sorten WTI und Brent verloren bis zu 3,8 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,71 1.813,50 -0,1% -1,79 -0,7%

Silber (Spot) 20,02 20,13 -0,5% -0,10 -16,5%

Platin (Spot) 938,45 937,50 +0,1% +0,95 -12,1%

Kupfer-Future 3,99 3,99 +0,1% +0,00 +4,7%

Zinssorgen und ein fester Dollar drückten den Goldpreis. Die Feinunze verlor über 30 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die US-Regierung geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im September steht. Die New York Times berichtete am Dienstag unter Berufung auf mehrere anonyme US-Regierungsvertreter, darauf würden neue Geheimdienstinformationen hinweisen. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj oder sein enges Umfeld in den Sabotageakt verwickelt seien. Die Ukraine hat eine mögliche Beteiligung an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee im September dementiert.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 6,2 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,8 Millionen Barrel nach minus 1,8 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,7 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

AIRBUS

Der Flugzeugbauer hat im Februar brutto 99 Flugzeugaufträge verbucht. Das Unternehmen lieferte zudem 46 Flugzeuge an 34 Kunden aus, wie die Airbus SE mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden damit insgesamt 66 Maschinen an 42 Kunden übergeben.

SIEMENS I

Siemens Mobility investiert 220 Millionen US-Dollar in eine neue Fertigungsanlage für Züge in North Carolina. Das Unternehmen erweitert damit seine Fertigungskapazitäten und reagiert auf die wachsende Nachfrage beim Personenschienenverkehr im Land, wie die Siemens Mobility, Inc. mitteilte. Die Produktion soll 2024 beginnen.

SIEMENS II

vom Irak mit der Instandsetzung und Wartung von drei Energieanlagen beauftragt worden. Die entsprechenden Verträge unterzeichnete der Konzern am Dienstag in Bagdad während des viertägigen Irak-Besuchs von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

VONOVIA

Der Immobilienkonzern leitet nach einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts auf Korruption eine unabhängige Untersuchung ein und erstattet Anzeige gegen die Beschuldigten.

FUCHS PETROLUB

hat vergangenes Jahr dank einer starken Entwicklung besonders in Nord- und Südamerika sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Die Dividende soll auf 1,07 von 1,03 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden.. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs Petrolub vorsichtig optimistisch.

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q21

Umsatz 870 +17% 742

EBIT 85 +1% 84

Ergebnis nach Steuern 61 +9% 56

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,45 +10% 0,41

1&1

Der Mobilfunkanbieter begrüßt eine mögliche sicherheitspolitische Prüfung der Bundesregierung beim 5G-Netzausbau in Deutschland. Als einziger deutscher Netzbetreiber sei 1&1 beim Ausbau seines Mobilfunk-Netzes unabhängig von chinesischen Anbietern wie Huawei oder ZTE, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

KNORR-BREMSE

Moody's hat den Ausblick für die Bonität von stabil auf negativ geändert. Das langfristige Emittentenrating wurde mit "A2" bestätigt.

GESCO

hat laut vorläufigen Zahlen im Jahr 2022 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Damit hat sie ihre zuletzt im Oktober 2022 angehobenen Erwartungen für den Umsatz getroffen und beim Ergebnis leicht übertroffen. Der Konzernumsatz wuchs auf 582,2 Millionen Euro, eine Steigerung von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (488 Millionen Euro). Der Umsatz lag damit im oberen Bereich der Zielspanne von 575 bis 585 Millionen Euro. Das Umsatzplus sei von allen Segmenten der Gesco-Gruppe getragen worden. Das EBIT übertraf mit 49,4 Millionen Euro das Vorjahr um 11 Prozent (Vj. 44,6 Millionen Euro).

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)