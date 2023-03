Mit Abgaben zeigte sich der Dollar nach den wöchentlichen Jobdaten. Der Dollar-Index büßte 0,4 Prozent ein. Der Dollar-Index bleibe nahe einem 14-Wochen-Hoch, nachdem Fed-Chairman Powell weitere Zinserhöhungen angekündigt habe, so die Analysten von Unicredit Research. Aber er habe sich vorerst stabilisiert, da die Marktteilnehmer die wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag abwarten würden.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,19 75,84 -0,9% -0,65 -6,3%

Brent/ICE 81,21 83,89 -3,2% -2,68 -2,2%

Die Ölpreise standen den dritten Tag in Folge unter Druck. Die Preise für Brent und WTI fielen um 1,4 Prozent. Befürchtungen wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen steigender Zinssätze drückten auf die Preise. Sie drängten den überraschenden Rückgang der US-Rohöllagerbestände und Hoffnungen auf die chinesische Nachfrage in den Hintergrund, hieß es.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.831,38 1.829,90 +0,1% +1,48 +0,4%

Silber (Spot) 20,03 20,13 -0,5% -0,09 -16,4%

Platin (Spot) 937,60 950,50 -1,4% -12,90 -12,2%

Kupfer-Future 4,00 4,05 -1,3% -0,05 +5,1%

Der Goldpreis erholte sich mit dem schwachen Dollar und den sinkenden Renditen.

GRÜNE TECHNOLOGIEN / EU

Die Europäische Union erleichtert Staatshilfen für Investitionen in grüne Technologien bis Ende 2025. Mit der Lockerung der sogenannten Beihilferegeln reagiert Brüssel unter anderem auf das milliardenschwere Investitionspaket der USA.

UKRAINE-KRIEG

Vertreter Russlands und der Vereinten Nationen werden nach Angaben des russischen Außenministeriums am Montag über eine Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine sprechen.

INNENPOLITIK CHINA

Chinas Präsident Xi Jinping ist in eine historische dritte Amtszeit gewählt worden. Der in Peking tagende Nationale Volkskongress bestätigte den Staatschef am Freitag einstimmig für weitere fünf Jahre im Amt. Den Weg dafür hatte Xi selbst geebnet, als er 2018 die bis dahin geltende Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zwei Mandate abschaffte.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat ihre ultralockere Geldpolitik in der letzten Sitzung unter Gouverneur Haruhiko Kuroda, der nach zehn Jahren aus dem Amt scheidet, unverändert belassen. Die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bleibt bei 0,5 Prozent, der Einlagensatz bei minus 0,1 Prozent.

DAIMLER TRUCK

hat vergangenes Jahr angesichts einer starken Nachfrage und gestiegener Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich erhöht. Engpässe bei einzelnen Komponenten konnte der Nutzfahrzeughersteller genauso wie höhere Kosten mehr als ausgleichen. Angesichts der guten Entwicklung zahlt das Unternehmen nach dem Börsengang Ende 2021 wie geplant erstmals eine Dividende: 1,30 je Aktie sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz um 28 Prozent auf 50,95 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg deutlich überproportional um 55 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro.

HYPOPORT

Auf Basis vorläufiger Zahlen sank der Umsatz im vierten Quartal um 27 Prozent auf 88 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) rutschte auf minus 6 Millionen von plus 14,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im Quartalsergebnis sind saldierte Einmaleffekte von ca. minus 4 Mio. Euro im Wesentlichen für das im vierten Quartal umgesetzte Kostenanpassungsprogramm enthalten.

STRATEC

Der Konzernumsatz betrug 2022 nach vorläufigen Zahlen bei 274,6 (Vj: 287,3) Millionen Euro. Der Rückgang um 4,4 Prozent (währungsbereinigt: -8,3 Prozent) sei vor allem auf eine pandemiebedingt starke Vorjahresvergleichsbasis zurückzuführen, so das -Unternehmen. Die adjustierte EBIT-Marge soll voraussichtlich 16,4 (18,9) Prozent betragen. Umsatz und EBIT-Marge liegen damit am unteren Ende der Prognose. Erwartet wurde ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von etwa 5,0 bis 8,0 Prozent sowie eine adjustierte EBIT-Marge von etwa 16,5 bis 18,5 Prozent.

MVV

hat erneut Georg Müller als Vorstandsvorsitzenden berufen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 9. März die Bestellung seines Vorstandsvorsitzenden Georg Müller um bis zu fünf Jahre verlängert.

CREDIT SUISSE

Der Leiter des Bereichs "Regulatory Compliance" verlässt die Schweizer Bank im Zuge von Stellenabbau , Kostensenkungen und Umstrukturierungen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person zu Dow Jones Newswires sagte. Julian Gooding hatte die Position im Januar 2022 übernommen.

ORACLE

erzielte im dritten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) einen Nettogewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar nach 2,32 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,22 Dollar. Analysten hatten in einem Factset-Konsens mit 1,20 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg auf 12,4 von 10,51 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten 12,43 Milliarden prognostiziert.

