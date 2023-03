+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0699 -0,3% 1,0727 1,0731 -0,1%

EUR/JPY 142,90 -0,0% 142,90 143,01 +1,8%

EUR/CHF 0,9772 -0,1% 1,0965 0,9774 -1,3%

EUR/GBP 0,8796 -0,1% 0,8808 0,8832 -0,6%

USD/JPY 133,58 +0,3% 133,22 133,29 +1,9%

GBP/USD 1,2164 -0,1% 1,2179 1,2150 +0,6%

USD/CNH 6,8696 +0,3% 6,8514 6,8452 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 24.530,83 +1,0% 24.283,65 24.222,32 +47,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den massiv nachgebenden Marktzinsen sank der Dollar-Index um 0,9 Prozent und schwächte sich gegenüber den wichtigsten Währungen ab, da die Maßnahmen der Fed zur Stützung des Bankensystems Fragen zum Tempo künftiger Zinserhöhungen aufwarfen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,04 74,91 -1,2% -0,87 -7,8%

Brent/ICE 79,96 83,89 -4,7% -3,93 n.def.

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gerieten 2,9 Prozent unter Druck. Mit der Krise um die SVB Bank und der Sorge um Ansteckungsgefahren im Bankensystems waren riskante Anlagen wie Erdöl nicht gefragt. Die Nachfrage dürfte bei einer Bankenkrise leiden, weil die Konjunktur abgewürgt werden könnte, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,83 1.910,10 -0,2% -3,27 +4,6%

Silber (Spot) 21,77 21,78 -0,0% -0,00 -9,2%

Platin (Spot) 996,50 999,68 -0,3% -3,18 -6,7%

Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,8% -0,03 +6,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Marktzinsen und die Dollar-Schwäche trieben den Goldpreis um 1,6 Prozent nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag eröffnet einem Bericht der "New York Times" (NYT) zufolge zwei Verfahren gegen Vertreter Russlands wegen mutmaßlicher Verbrechen in der Ukraine.

CORONA-PANDEMIE

Nach der Aufhebung nahezu aller Corona-Regeln in China soll nun auch der Großteil der Visa-Einschränkungen für Ausländer fallen.

AUSTRALIEN / USA

Australien will bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA kaufen. Außerdem wollen Australien, die USA und Großbritannien zusammen eine neue Generation von atomar betriebenen U-Booten entwickeln, wie ein US-Regierungsvertreter am Montag sagte.

FRAPORT

Der Flughafenbetreiber hat im vergangenen Jahr dank der weiteren Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Krise Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert und seine Prognosen übertroffen. Für das laufende Jahr 2023 stellt der MDAX-Konzern weiteres Wachstum in Aussicht. Auf die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen können die Aktionäre aber noch nicht hoffen - vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie erwartet der Vorstand, auch für 2023 keine Ausschüttung. Für das Gesamtjahr wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Fraport AG, Frankfurt

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21

Umsatz 3.194 +49% 3.141 +47% 2.143

EBITDA 1.030 +36% 985 +30% 757

EBIT 565 +80% 525 +67% 314

Ergebnis nach Steuern 167 +81% -100% 92

Ergebnis nach Steuern/Dritten 132 +60% 94 +13% 83

Ergebnis je Aktie 1,43 +59% 1,00 +11% 0,90

FRAPORT

Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt sind im Februar erneut kräftig gestiegen. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten rund 3,4 Millionen Fluggäste im vergangenen Monat das Rhein-Main-Drehkreuz. Das ist ein Zuwachs um 60,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Ohne die Auswirkungen aus dem Streiktag im öffentlichen Dienst und dem IT-Vorfall bei der Lufthansa hätte das Wachstum bei rund 69 Prozent gelegen, so Fraport. Das Verkehrsaufkommen lag aber immer noch 25 Prozent unter dem Wert von Februar 2019, vor Beginn der Pandemie.

WACKER CHEMIE

will nach Gewinnsteigerungen für 2022 eine deutlich höhere Dividende ausschütten. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Münchener Chemiekonzern mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinnen. Bereits im Januar und Februar habe sich die Entwicklung in sinkender Nachfrage "in einer Reihe von Abnehmerbranchen" bemerkbar gemacht. Die Mittelfristziele für 2030 bestätigte der Konzern, er will aber im Jahresdurchschnitt etwas schneller wachsen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre für 2022 eine Dividende von 12,00 Euro je Aktie bekommen, nach 8,00 Euro ein Jahr zuvor und 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2020.

TOTALENERGIES

hat einen weiteren Schritt bei seinem Rückzug aus dem Russland-Geschäft bekanntgegeben. Das Unternehmen gab am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Verkauf seiner Anteile an einer großen Fabrik für Motorenöle und Industrieschmierstoffe in der südwestlich von Moskau gelegenen Region Kaluga bekannt.

BOEING

steht vor einem Großauftrag aus Saudi-Arabien. Zwei saudische Airlines seien kurz davor, insgesamt 78 Maschinen des Typs 787 Dreamliner bei Boeing zu bestellen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Hinzu käme eine Option über 40 weitere Flugzeuge.

UNITED AIRLINES

Die Fluggesellschaft hat vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt und ihre Prognose für den Umsatz pro verfügbarer Sitzmeile gesenkt. Für das erste Quartal stellt die Fluggesellschaft angesichts der gestiegenen Ölpreise und Crack-Spreads zudem einen bereinigten Verlust pro Aktie zwischen 60 US-Cent und 1 US-Dollar in Aussicht. Die von Factset befragten Analysten prognostizieren derzeit einen bereinigten Gewinn pro Aktie für das erste Quartal von 64 Cent.

