Uneinheitlich - Nach einem schwachen Start lösten sich die Indizes deutlich von den Tiefs. Nachdem die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank zumindest für den Moment abgehakt schien, befeuerte zunächst eine neue Hiobsbotschaft für den Sektor Sorgen vor Ansteckungeseffekten. Laut einem Bloomberg-Bericht will der größte Anteilseigner der Credit Suisse (CS), die Saudi National Bank, kein weiteres Geld mehr in die mit Problemen kämpfende Schweizer Bank pumpen. Zur Stimmungsaufhellung im Späthandel dürfte dann beigetragen haben, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht Finma der CS die Erfüllung der für systemrelevante Banken geltenden Anforderungen an Kapital und Liquidität bescheinigten. Zudem will die SNB im Bedarfsfall Liquidität zur Verfügung stellen. Der S&P-500-Subindex der Banken verlor 3,6 Prozent. Noch schwächer schnitten Aktien aus dem Energiesektor (-5,4%) ab, weil es mit den Ölpreisen erneut steil nach unten ging. Mit den Problemen im Banksektor kamen Spekulationen auf, dass die avisierten Zinserhöhungen von EZB und Fed niedriger ausfallen könnten. In die Karten spielen könnten der US-Notenbank derweil neue Preisdaten. Die US-Erzeugerpreisen sanken im Februar um 0,1 Prozent, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet hatten. Am Aktienmarkt drückte eine Gewinnwarnung die Aktie des Modeunternehmens Guess um 5,4 Prozent.

Die Renditen brachen regelrecht ein. Dazu trug neben den sich ändernden Zinserwartungen bei, dass Anleihen in dem von starker Unsicherheit geprägten Umfeld als sicherer Hafen gesucht waren. Im Zehnjahresbereich rutschte die Rendite um 22 Basispunkte auf 3,47 Prozent. Sie hatte vor kurzem noch über 4 Prozent gelegen. Am Morgen erholen sich die Renditen leicht.

Der Dollar legte mit der gestiegenen Unsicherheit stark zu, der Dollarindex gewann 1,2 Prozent. Dabei profitierte der Greenback auch von der ausgeprägten Schwäche des Euro, zumal auch in der Eurozone die Renditen massiv sanken - und das am Tag vor der Zinsentscheidung der EZB. Zum Euro legte der Dollar um 1,5 Prozent zu. Am Morgen gibt der Dollar einen kleinen Teil seiner Gewinne wieder ab.

Mit den Sorgen um die Banken und damit verbundenen potenziellen Rezessionsgefahren ging es mit den Ölpreisen den dritten Tag in Folge abwärts - diesmal um bis zu 4,3 Prozent und im Tagestief auf das niedrigste Niveau seit 15 Monaten.

Auch Gold (+0,7%) war als sicherer Hafen gesucht, zudem verloren die Anleihen mit den sinkenden Renditen als Anlage an Attraktivität. Zugleich bremste aber der feste Dollar die Gewinne beim Gold.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

FINANZSYSTEM DEUTSCHLLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems durch die Kurseinbrüche bei der Schweizer Credit Suisse und mehreren US-Banken nicht gefährdet. "Wir können sehr klar sagen: Das deutsche Kreditwesen - private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute - ist stabil", sagte Lindner am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger".Die Bundesregierung sei mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch, fügte Lindner hinzu.

UKRAINE-KRIEG

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat seinem US-Kollegen Lloyd Austin gegenüber nach Angaben aus Moskau die vermehrten nachrichtendienstlichen Tätigkeiten Washingtons gegen Russland als eine Ursache für den Drohnenvorfall über dem Schwarzen Meer genannt.

FRANKREICH / RENTENREFORM

Ungeachtet massiver Proteste hat sich ein parlamentarischer Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss zur Rentenreform geeinigt. Damit zeichnet sich eine endgültige Abstimmung der Reform am Donnerstag mit den Stimmen des Regierungslagers und der konservativen Republikaner in beiden Kammern des Parlaments ab. Während die Abstimmung im Senat als Formsache gilt, ist weiterhin unklar, ob in der Nationalversammlung genügend republikanische Abgeordnete für die Reform stimmen.

RUSSLAND / CHINA / IRAN

Russland hat nach Armeeangaben gemeinsame Marinemanöver mit China und dem Iran im Arabischen Meer begonnen.

SIEMENS ENERGY

hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung rund 1,26 Milliarden Euro brutto eingesammelt. Insgesamt 72.664.519 neue Stückaktien wurden zum Preis von 17,32 Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, wie der Energietechnikkonzern mitteilte. Der Nettoerlös soll zur teilweisen Refinanzierung der Komplettübernahme von Siemens Gamesa verwendet werden.

VOLKSWAGEN

will mit einem vollelektrischen Kleinwagen den Umstieg auf die Elektromobilität für weitere Teile der Bevölkerung attraktiver machen und hat die Studie ID.2all vorgestellt. Die Serienversion soll 2025 vorgestellt werden und für unter 25.000 Euro zu haben sein.

GRAND CITY PROPERTIES

Das Wohnimmobilienunternehmen will seinen Aktionären vorschlagen, für das vergangene Jahr keine Dividende auszuschütten. Diese Entscheidung habe der Vorstand im Hinblick auf die zunehmende makroökonomische Unsicherheit und Volatilität getroffen, teilte das UNternehmen mit. Bisher hatte Grand City die Zahlung eine Dividende zwischen 0,85 bis 0,89 Euro pro Aktie angestrebt, nach einer Ausschüttung von 0,83 Euro je Anteil für das Jahr 2021. Die Aktionäre stimmen auf der Hauptversammlung am 28. Juni über den Vorschlag zur Aussetzung ab.

SHOP APOTHEKE

bekommt zum 1. August einen neuen Vorstandschef. Olaf Heinrich wurde zum CEO bestellt und folgt auf Stefan Feltens, der sich nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit zurückziehen wird. Heinrich war bis 2020 Chef der Online-Apotheke Docmorris .

MORPHOSYS

hat für das vierte Quartal 2022 einen Umsatz von 81,6 (Vorjahr: 52,9) Millionen Euro berichtet. Dabei sei der Anstieg im Wesentlichen auf die im vierten Quartal geschlossene weltweite Lizenzvereinbarung mit Novartis zurückzuführen. Operativ fiel ein Verlust von 68,4 (325) Millionen Euro an. Im vierten Quartal 2021 hatte Morphosys eine Wertminderung über 230,7 Millionen Euro vorgenommen. Das Unternehmen erzielte unter dem Strich einen Konzerngewinn von 329,4 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust vor Jahresfrist von 381,0 Millionen. Der Konzerngewinn sei hauptsächlich durch die Verbuchung von Finanzerträgen erzielt worden, ausgelöst durch den Abbau von Finanzverbindlichkeiten aus Kooperationen.

SYNLAB

bindet ihren CEO und den CFO für weitere Jahre an sich, beide Verträge wurden verlängert.

AIR FRANCE-KLM

hat die während der Corona-Pandemie gewährte Staatshilfe komplett zurückgezahlt. Das sei dank der soliden Barmittelausstattung zum Jahresende 2022 und der Ausgabe von Anleihen über 1 Milliarde Euro im Januar möglich gewesen, so die Fluglinie.

ADOBE

hat im ersten Geschäftsquartal einen über den Erwartungen liegenden Umsatz erzielt. Zudem wurden einige Ziele für das Geschäftsjahr 2023 angehoben und ein Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gegeben.

