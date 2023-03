Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Hoffnungen auf eine schnelle Einführung eines Industriestrompreises gedämpft. "Unser Ziel ist, dass die Industrie den günstigen Strom aus den erneuerbaren Energien beziehen kann. Das geht nur in Etappen, und man braucht mehrere Instrumente", sagte er.

EU - Verbrenner-Aus

Der Streit mit der Bundesregierung über das europaweite Verbrenner-Aus ab 2035 wird kurz vor dem EU-Gipfel zur Zitterpartie. Die EU-Kommission hat in Sachen synthetische Kraftstoffe einen Kompromissvorschlag gemacht, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing aber abgelehnt hat.

RUSSLAND/CHINA

Russland und China haben nach Angaben von Kreml-Chef Wladimir Putin ein Abkommen zum Bau der Erdgaspipeline "Kraft Sibiriens 2" beschlossen. Sie soll Sibirien mit dem Nordwesten Chinas verbinden.

UKRAINE-KRIEG

- Der IWF hat sich mit der Ukraine auf ein Kreditpaket in Höhe von rund 15,6 Milliarden Dollar geeinigt.

- Nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Chinas Staatschef Xi Jinping, sein Land wolle zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine beitragen.

- Die USA wollen der Ukraine die versprochenen Abrams-Kampfpanzer im Herbst liefern und damit schneller als erwartet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

SPANIEN - Politik

Zwei Monate vor den Kommunal- und Regionalwahlen in Spanien muss sich Ministerpräsident Pedro Sánchez einem Misstrauensantrag der rechtsextremen Partei Vox stellen. Er hat jedoch kaum Aussicht auf Erfolg.

DEUTSCHE EUROSHOP

hat im vergangenen Jahr ihr eigenes Gewinnziel (FFO) übertroffen. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 6,4 Prozent auf 130,1 Millionen. Maßgeblich für das Übertreffen seien insbesondere niedrigere Mietausfälle und geringere Rückgänge bei Mieten als zuvor angenommen gewesen, erklärte Vorstand Hans-Peter Kneip. Das EBIT lag mit 152,4 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Durch das im Vergleich zu 2021 niedrigere Bewertungsergebnis ergab sich ein von 59,9 auf 21,4 Millionen Euro rückläufiger Konzerngewinn. Für 2023 erwartet das Unternehmen FFO von 153 bis 160 Millionen Euro. Der Dividendenvorschlag soll am 27. April veröffentlicht werden.

SUSE

Der Aufsichtsrat hat den Branchenveteranen Dirk-Peter van Leeuwen mit Wirkung zum 1. Mai zum neuen CEO bestellt. Melissa Di Donato, die das Unternehmen seit 2019 und durch den Börsengang geführt hat, tritt zurück.

VARTA

hat mit der angekündigten Kapitalerhöhung rund 51 Millionen Euro erlöst.

CA IMMOBILIEN

Der Aufsichtsrat und die Vorstandsvorsitzende Silvia Schmitten-Walgenbach haben sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung per 31. März geeinigt. Hintergrund sind unterschiedlichen Ansätzen in der Priorisierung der Umsetzung der Unternehmensstrategie.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, die Bonuszahlungen einzufrieren, nachdem die Bank der Übernahme durch die Konkurrentin UBS mit einem hohen Abschlag zugestimmt hatte. Die Schweiz beruft sich dabei auf eine Vorschrift, die greift, wenn systemrelevante Banken staatliche Beihilfe erhalten.

NESTLE

will daran arbeiten, den Nährwert seiner Snacks, Getränke und Lebensmittelprodukte zu verbessern, nachdem mehr als die Hälfte seines Portfolios als ungesund eingestuft wurde.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller hat in seinem Drittquartal 2022/23 mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Bruttomarge reduzierte sich allerdings um 330 Basispunkte auf 43,4 Prozent. Nike setzte 12,39 Milliarden Dollar um, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten mit 11,48 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn fiel von 1,4 auf 1,24 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,79 Dollar, Analysten hatten 0,56 Dollar prognostiziert.

