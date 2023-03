Der Dollar tendierte nach dem schwachen Vortag zunächst erneut leichter, erholte sich im Verlauf jedoch wieder. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Am Mittwoch hatte der Greenback mit den insgesamt eher taubenhaft aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank und einer möglichen Zinserhöhungspause deutlich abgewertet. Beim Pfund und beim Franken tat sich nach den wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhungen wenig, zum Euro machte der Franken etwas Boden gut.

Die Ölpreise gaben in einer Gegenreaktion um gut 2 Prozent nach. Zuletzt hatten sich die Preise wieder etwas erholt, nachdem zuvor die Turbulenzen im Bankensektor Sorgen vor einem Wirtschaftsabschwung und einem damit verbundenen Nachfragerückgang geschürt hatten.

Der Goldpreis profitierte von der Spekulation auf eine Zinserhöhungspause und sinkenden US-Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent.

FRANKREICH - Rentenreform

Bei erneuten Protesten gegen die umstrittene Rentenreform in Frankreich sind am Donnerstag deutlich mehr Menschen als zuletzt auf die Straße gegangen. Das Innenministerium sprach am Abend des neunten Aktionstags von 1,08 Millionen Demonstranten, die Gewerkschaft CGT meldete landesweit 3,5 Millionen Teilnehmer.

GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen lag im März wie prognostiziert bei einem Wert von -36, verglichen mit -38 im Februar.

ABB

hat ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Dollar angekündigt. Die im Rahmen des kürzlich abgeschlossen Aktienrückkaufs 2022/2023 für rund 2 Milliarden Dollar erworbenen Aktien sollen vernichtet werden, ebenso wie 2021/2022 zurückgekauften Aktien.

ACCENTURE

streicht in den kommenden 18 Monaten rund 19.000 Arbeitsplätze, etwa 2,5 Prozent der Belegschaft. In Anbetracht der rückläufigen IT-Ausgaben sollen Kosten gesenkt und der Betrieb rationalisiert werden.

ECKERT & ZIEGLER

will für das vergangene Geschäftsjahr eine stabile Dividende von 0,50 Euro je Aktie zahlen.

