Die USA und Japan haben ein Abkommen über den Handel mit Mineralien geschlossen, die bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge von zentraler Bedeutung sind. Das Abkommen untersagt unter anderem die Erhebung von Ausfuhrzöllen, wenn diese sogenannten kritischen Mineralien in das jeweils andere Land geliefert werden, wie die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai mitteilte.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Feb. Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,2% (PROG: +0,4%)

WETTBEWERB POLITISCHER SYSTEME

Im Wettstreit der Systeme erweisen sich Demokratien gegenüber Autokratien als deutlich krisenfester. Insbesondere Soziale Marktwirtschaften wie die deutsche können besser mit Wirtschaftsschocks umgehen als Staaten wie China oder Russland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des arbeitgebernahen Roman Herzog Instituts im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), die dem Handelsblatt vorliegt.

NATO-ERWEITERUNG

Das ungarische Parlament hat den Nato-Beitritt Finnlands ratifiziert. Die Abgeordneten stimmten am Montag mit überwältigender Mehrheit einem Beitritt des nordischen Landes in das Militärbündnis zu. Über die Aufnahme Schwedens will die regierende rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban später entscheiden lassen.

UKRAINE-KRIEG

Deutschland und Großbritannien haben erstmals seit Beginn des Krieges schwere Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. 18 deutsche Leopard-2-Panzer und britische Challenger-Panzer trafen inzwischen in der Ukraine ein, wie von der Bundesregierung und der Regierung in Kiew bestätigt wurde. Kiew hatte seit langem die Lieferung moderner westlicher Kampfpanzer erbeten, Ende Januar wurde dem entsprochen. Die Panzer könnten bei einer ukrainischen Frühjahrsoffensive zum Einsatz kommen.

INNENPOLITIK ISRAEL

Nach wochenlangen Massenprotesten hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eine "Pause" bei der von seiner rechtsreligiösen Regierung vorangetriebenen umstrittenen Justizreform angekündigt. Die endgültige Verabschiedung der einzelnen Gesetzesprojekte der Justizreform solle erst nach Beginn der neuen Parlamentsperiode Mitte April stattfinden.

EZB

Die Bilanz der EZB sollte nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nur so groß wie nötig sein. In einer Veranstaltung der Columbia University sagte Schnabel laut: "Wir müssen im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft handeln, und das bedeutet, dass der Umfang unserer Bilanz auf die Dauer nur so groß sein sollte, wie es erforderlich ist, um eine ausreichende Liquiditätsversorgung zu gewährleisten und die kurzfristigen Zinssätze wirksam in Richtung eines Niveaus zu lenken, das mit der Preisstabilität auf mittlere Sicht vereinbar ist."

BANKENKRISE USA

Die US-Notenbank hat bereits im Jahr 2021 Bedenken zum Risikomanagement der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) geäußert. Im vergangenen Oktober habe sich die Federal Reserve mit dem Management der SVB getroffen und dabei ihre Besorgnis über das Zinsrisiko zum Ausdruck gebracht, erklärte Michael Barr, der Verantwortliche der Zentralbank für die Bankenaufsicht, gegenüber dem Kongress.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Beratungen der Koalitionsspitzen über strittige Regierungsvorhaben trotz der Unterbrechung auf einem guten Weg. Die Koalitionsspitzen hätten bei ihren bisherigen Beratungen "sehr, sehr gute Fortschritte erzielt und viele, viele Verständigungen gewonnen", sagte Scholz am Montag nach seiner Ankunft zu einem Besuch im niederländischen Rotterdam. Dieser Beratungsstand sei eine "gute Grundlage" für die geplante Wiederaufnahme der Gespräche im Koalitionsausschuss am Dienstagvormittag.

RATIONAL

Der Großküchenausstatter zahlt nach einem erfolgreichen Jahr 2022 seinen Aktionären eine höhere Dividende und zeigt sich für das laufende Jahr "verhalten optimistisch". Den Aktionären will Rational eine Dividende von insgesamt 13,50 Euro je Aktie zahlen. Diese besteht aus 11 Euro je Aktie an regulärer Dividende plus einer Sonderdividende von 2,50 Euro je Anteilsschein. Im vergangenen Jahr bekamen die Aktionäre eine reguläre Dividende von 7,50 plus eine Sonderdividende von 2,50 Euro. Nach den außerordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre rechnet Rational für 2023 mit einer Rückkehr zu einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und nachlaufenden positiven Effekten aus den eingeführten Preiserhöhungen des vergangenen Jahres.

AUMANN

will für 2022 eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 0,10 Euro je Stückaktie zahlen. Per 31. Dezember 2022 habe man die Liquiditätsposition auf 120,6 Millionen Euro ausgebaut.

EVOTEC

hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz gesteigert und die eigene Prognose übertroffen, allerdings sank der operative Gewinn und landete etwas unterhalb der Unternehmensprognose. Im laufenden Jahr will der Biotechnologiekonzern weiter wachsen und auch operativ wieder mehr verdienen, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sieht der Konzern mindestens auf Vorjahresniveau. Nach vorläufigen Zahlen hat der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 101,7 (2021: 107) Millionen Euro erzielt. Bereinigt um Portfolioeffekte betrug es 104,1 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte zuletzt ein bereinigtes Konzern-EBITDA in der Spanne 105 bis 120 Millionen Euro angepeilt. Der Umsatz stieg auf 751,4 Millionen von 618 Millionen Euro. Die Evotec hatte einen Umsatz in der Spanne 715 bis 735 Millionen Euro anvisiert.

TENNET

Deutschland und die Niederlande haben nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz eine "erste Einigung" zur Übernahme der deutschen Tochter des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet erzielt. Bei seinem Besuch in Rotterdam sagte Scholz, dass dies auch in Zukunft mit einer engen Zusammenarbeit im Netzbereich verbunden sein werde. Eine Vereinbarung über den Übernahmepreis wurde demnach noch nicht erzielt.

