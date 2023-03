+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0838 -0,0% 1,0842 1,0837 +1,3%

EUR/JPY 142,72 +0,6% 141,90 141,85 +1,7%

EUR/CHF 0,9980 +0,0% 1,0868 0,9971 +0,8%

EUR/GBP 0,8790 +0,0% 0,8788 0,8787 -0,7%

USD/JPY 131,69 +0,6% 130,87 130,95 +0,4%

GBP/USD 1,2329 -0,1% 1,2337 1,2332 +1,9%

USD/CNH 6,8875 +0,1% 6,8801 6,8760 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 27.566,39 +1,4% 27.191,41 26.986,12 +66,1%

Der Dollar setzte seine Abwärtsbewegung seit Wochenbeginn fort. Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach. Die verbesserte globale Risikostimmung verringere die Nachfrage nach sicheren Anlagen, betonten die Währungsexperten der MUFG Bank. Eine erwartete Verschärfung der Kreditbedingungen infolge der jüngsten Probleme im Bankensektor habe den Markt dazu veranlasst, seine Erwartungen hinsichtlich kommender US-Zinserhöhungen zu senken. Die starke Korrektur der US-Renditen mache den Greenback anfällig für weitere Schwäche.

Der Dollarindex erholt sich um 0,2 Prozent im asiatisch geprägten Handel am Morgen. Positive Wirtschaftsdaten dürften die Zinserhöhungsfantasie befeuern und somit den Dollar stützen, heißt es weiter. "Die Wetten auf eine Rezession in den USA dürften sich in den kommenden Monaten weiter verfestigen, aber die wirtschaftlichen Überraschungsindizes - die sich erheblich auf die Wechselkurse auswirken können - könnten kurzfristig positiver ausfallen, da sich die allgemeine Wirtschaft als widerstandsfähiger erweist als die Wall Street", sagt Corpay-Marktstratege Karl Schamotta.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,57 73,2 +0,5% +0,37 -8,6%

Brent/ICE 78,85 78,65 +0,3% +0,20 -7,6%

Nach der deutlichen Aufwärtsbewegung am Vortag stiegen die Ölpreise noch etwas an. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,9 Prozent. Am Markt werde gemunkelt, dass die US-Regierung Öl kaufe, um die strategischen Ölreserven des Landes wieder aufzufüllen, hieß es. Brent hatte zu Wochenbeginn den größten Tagesanstieg seit etwa drei Monaten markiert, gestützt von der Entspannung im Bankensektor. Die Turbulenzen hatten zuvor Sorgen vor einem Wirtschafsabschwung geschürt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.967,02 1.973,91 -0,3% -6,89 +7,9%

Silber (Spot) 23,22 23,38 -0,7% -0,16 -3,1%

Platin (Spot) 963,03 968,00 -0,5% -4,98 -9,8%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,4% -0,02 +6,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich nach den jüngsten Abgaben mit einer leichten Erholung. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,9 Prozent. Zuletzt hatten die deutlich gestiegenen Anleiherenditen belastet.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ROHÖLLAGERBESTÄNDE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche deutlich um 6,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,9 Millionen Barrel nach minus 1,1 Millionen eine Woche zuvor.

KENIA/DEUTSCHLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Kenia eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland in Aussicht gestellt. Die im vergangenen Jahr vereinbarte Klima- und Entwicklungspartnerschaft solle "mit weiterem Leben gefüllt werden".

WIRTSCHAFT DEUTSCHLAND

Die Wirtschaft fordert Nachbesserungen am Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden soll. "Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir die Vermittlung einzig und allein der Bundesagentur für Arbeit überlassen", sagte Karl Haeusgen, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Wir fordern, dass auch die Zeitarbeit Fachkräfte aus Drittstaaten anwerben kann."

AROUNDTOWN

Der Immobilienkonzern hat im vergangenen Jahr einen Nettoverlust geschrieben. Als Grund führt das Unternehmen Immobilienabwertungen und Goodwill-Wertminderungen an.

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21

Umsatz 1.610 +22% 1.497 +13% 1.323

EBITDA bereinigt 1.002 +3% 905 -7% 975

Ergebnis nach Steuern/Dritten -645 -- 437 -32% 642

Ergebnis je Aktie -0,58 -- 0,36 -35% 0,55

FFO I 362,7 +3% 358,9 +2% 353,2

FFO I je Aktie 0,33 +10% 0,33 +10% 0,30

Dividende je Aktie 0,00 -- 0,21 -9% 0,23

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

FFO I - 300 bis 330 Mio EUR

FFO I je Aktie - bei 0,27 bis 0,30 EUR

strebt Dividende von 0,20 bis 0,23 EUR je Aktie an

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro;

ENCAVIS

zahlt angesichts hoher Investitionen in den Netzausbau den Aktionären keine Dividende. "Das Wachstum der vergangenen Jahre soll deutlich beschleunigt werden", kündigte das Unternehmen bei Vorlage des Geschäftsberichts 2022 an. Mit rund 5,8 Gigawatt (GW) sollen bis Ende 2027 mehr als das 2,5-fache der heutigen Erzeugungskapazität ans Netz angeschlossenen sein. Darüber hinaus sollen dann 2,2 GW in der Errichtung sein. Im Vorjahr hatte das Unternehmen eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie gezahlt.

WIENERBERGER

Der Ziegelhersteller hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Bis zu 1 Million eigene Aktien bzw. bis zu rund 0,9 Prozent des Grundkapitals will das Unternehmen erwerben. Starten könne der Rückkauf am 31. März, enden spätestens voraussichtlich 3. Mai 2023.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)