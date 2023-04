+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0887 +0,2% 1,0860 1,0923 +1,7%

EUR/JPY 145,11 +0,0% 145,07 143,85 +3,4%

EUR/CHF 0,9880 +0,0% 1,0996 0,9880 -0,2%

EUR/GBP 0,8773 +0,0% 0,8770 0,8782 -0,9%

USD/JPY 133,30 -0,2% 133,59 131,69 +1,7%

GBP/USD 1,2410 +0,2% 1,2383 1,2438 +2,6%

USD/CNH 6,8889 -0,1% 6,8927 6,8841 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 30.119,97 +3,0% 29.245,09 28.130,69 +81,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Donnerstag: Der Dollar zeigte sich behauptet. Händler berichteten von Zurückhaltung der Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und dem langen Feiertagswochenende.

Montag: Der Dollar-Index gewann mit den Zinserhöhungsfantasien weitere 0,5 Prozent. Bereits infolge des US-Arbeitsmarktberichts hatte der Dollar am Freitag zugelegt. Der am Mittwoch anstehende Verbraucherpreisindex für März dürfte wahrscheinlich steigen und "einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte nicht im Wege stehen", hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,37 79,74 +0,8% +0,63 -0,1%

Brent/ICE 84,74 84,18 +0,7% +0,56 -0,1%

Donnerstag: Die Ölpreise tendierten wenig verändert. Sie profitierten weiter von den Förderkürzungen, die die Gruppe Opec+ zu Wochenbeginn angekündigt hatte. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,1 Prozent auf 80,70 Dollar.

Montag: Die Ölpreise rutschten ins Minus (-1,1%). Sollte die Fed weiter an der Zinsschraube drehen, steige die Rezessionsgefahr mit einer dann sinkenden Nachfrage, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.001,47 1.991,46 +0,5% +10,02 +9,7%

Silber (Spot) 24,98 24,93 +0,2% +0,05 +4,2%

Platin (Spot) 1.002,45 996,50 +0,6% +5,95 -6,1%

Kupfer-Future 4,00 3,98 +0,6% +0,02 +4,9%

FREITAG: Beim Gold nahmen die Anleger vor dem langen Wochenende Gewinne mit, nachdem der Preis für das Edelmetall im Wochenverlauf auf den höchsten Stand seit etwa einem Jahr gestiegen und dicht an das Rekordhoch herangerückt war. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 2.009 Dollar.

Montag: Der Goldpreis (-0,8%) gab belastet vom festen Dollar nach und fiel unter die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze. Auch die gestiegenen Zinserwartungen setzten dem Edelmetall zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

FED

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bislang noch keine eindeutigen Anzeichen für eine Kreditklemme ausgemacht. In der Vergangenheit habe es Phasen gegeben, in denen sich Banken bei der Kreditvergabe zurückgehalten hätten, was sich auf Ausgaben und Beschäftigung ausgewirkt habe. Zurzeit wisse die US-Notenbank nicht, ob das auch dieses Mal der Fall sein wird bzw wie groß die Auswirkungen sein werden, und werde die Situation daher weiter beobachten.

GELDPOLITIK JAPAN

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat bekräftigt, dass er die ultralockere Geldpolitik seines Vorgängers Haruhiko Kuroda fortsetzen will. Es sei kein einfaches Unterfangen, eine Inflation von 2 Prozent auf nachhaltige und stabile Weise zu erreichen, so Ueda auf einer Pressekonferenz. In Anbetracht dessen sollte die Notenbank die negativen Zinssätze beibehalten und ihre Politik zur Steuerung der Zinskurve vorerst fortsetzen, so der neue BoJ-Gouverneur, der sein Amt am Sonntag angetreten hat.

RUSSLAND

Der in Russland wegen Spionage für Washington inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich ist offiziell angeklagt worden. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Freitag. Gershkovich habe die Vorwürfe des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB "kategorisch" zurückgewiesen und betont, er sei lediglich als Journalist in Russland. Der Fall des 31-Jährigen ist als "streng geheim" eingestuft. Ihm drohen 20 Jahre Haft.

Das US-Außenministerium erklärte den Journalisten am Montag als "zu Unrecht festgenommen" und forderte erneut seine sofortige Freilassung. Diese ungewöhnlich schnell getroffene Entscheidung bedeutet, dass sich nun der US-Sondergesandte für Geiseln um den Fall kümmert und mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.

INFLATION CHINA

Die Inflation ist im März auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gesunken, da die Preise sowohl für Lebensmittel als auch für andere Produkte zurückgingen. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex im März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent, nach einem Anstieg um 1,0 Prozent im Februar. Dies war der niedrigste Wert seit September 2021 und lag unter der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 0,9 Prozent. Der Erzeugerpreisindex rutschte derweil mit einem Minus von 2,5 Prozent tiefer in die Deflation , verglichen mit einem Rückgang von 1,4 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang traf die Prognose der Ökonomen in der Wall-Street-Journal-Umfrage.

AUTOMARKT CHINA

Das Wachstum bei den Autoverkäufen in China hat sich im März verlangsamt, da die Käufer angesichts des Preiskampfes zwischen den großen Autoherstellern und in Erwartung weiterer staatlicher Anreize mit dem Erwerb neuer Fahrzeuge zögerten. Autohersteller und Händler verkauften im vergangenen Monat insgesamt 1,59 Millionen Pkw, teilte der chinesische Pkw-Verband am Montag mit. Das Wachstum der Verkäufe verlangsamte sich im März auf 0,3 Prozent gegenüber 10,4 Prozent im Februar.

GLOBALER PC-ABSATZ

Die PC-Auslieferungen sind im ersten Quartal weiter gesunken, wie das Marktforschungsunternehmen IDC mitteilt. Apple führt die Liste mit den höchsten Rückgängen an. Die Branche hat nach einem pandemiebedingten Nachfrageschub nun mit einem Überangebot an Lagerbeständen zu kämpfen. Die weltweiten PC-Lieferungen fielen im ersten Quartal um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Apple verzeichnete einen Rückgang der Auslieferungen um 40,5 Prozent und führte damit den Rückgang bei den fünf im IDC-Bericht analysierten PC-Unternehmen an.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Der bevorstehende Atomausstieg in Deutschland ist nach Bekunden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht rückgängig zu machen. Die letzten drei Atomkraftwerke, die am kommenden Samstag abgeschaltet werden sollen, würden "früher oder später in den Rückbau gehen", sagte Habeck den Funke-Zeitungen (Dienstagsausgaben).

AIRBUS

Der europäische Flugzeugbauer hat den Verkauf von 50 Hubschraubern an das chinesische Unternehmen GDAT bekannt gegeben. Zum Umfang des Geschäfts äußerte sich Airbus nicht.

EVOTEC

ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es am Donnerstag einen Angriff auf die IT-Systeme gegeben. Diese seinen "proaktiv" heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern. Die IT-Systeme und der Umfang der Auswirkungen würden aktuell überprüft, so Evotec weiter. "Dabei wird mit höchster Sorgfalt auf die Datenintegrität geachtet."

LG ELECTRONICS

hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Gleichwohl übertraf der südkoreanische Konzern die Erwartungen der Analysten.

MERCK & CO

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat gemeinsam mit seinem Partner Eisai einen Rückschlag in zwei Studien für eine Kombinationstherapie aus Lenvima und Keytruda zur Behandlung fortgeschrittener Krebserkrankungen erlitten. Wie Merck und die japanische Eisai Co mitteilten, beenden sie zwei Phase-3-Studien.

SAMSUNG ELECTRONICS

Der Preisverfall bei Speicherchips hat Samsung Electronics im abgelaufenen Quartal den niedrigsten Gewinn seit 2009 beschert. Die Gewinnerwartungen wurden klar verfehlt. Samsung kündigte an, die Produktion von Speicherchips zu drosseln. Der operative Gewinn brach im Dreimonatszeitraum per Ende März nach vorläufigen Zahlen um 96 Prozent auf 600 Milliarden Won ein, umgerechnet 417 Millionen Euro. Der Umsatz sank um knapp ein Fünftel auf 63 Billionen Won.

TAIWAN SEMICONDUCTOR

hat im März den ersten Umsatzrückgang seit vier Jahren verzeichnet. Dieser reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 15,4 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz sank den Angaben zufolge auf 145,41 Milliarden Taiwan-Dollar (4,78 Milliarden US-Dollar) von zuvor 171,97 Milliarden Taiwan-Dollar im März 2022. Der Umsatz im ersten Quartal stieg allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent.

TESLA

will mit abermals niedrigeren Preisen neue Käufer anlocken. Wie der Elektroautobauer mitteilte, hat er die Preise in den USA erneut gesenkt. Die Käufer der teureren Baureihen Model S und Model X müssen 5.000 US-Dollar weniger pro Fahrzeug auf den Tisch legen. Die Preise für das Model 3 und das Model Y fallen um 1.000 bzw 2.000 Dollar.

TOYOTA

will seinen Absatz von Elektroautos mit neuen Modellen kräftig ankurbeln. Wie Toyota mitteilte, will sie bis 2026 rund 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr verkaufen. Vergangenes Jahr waren es weltweit lediglich 24.000 Exemplare.

WALMART

