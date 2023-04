- Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt angedeutet, bevor eine Zinspause eingelegt werden sollte. Meiner Meinung nach... müssen wir die Zinssätze auf über 5 Prozent bringen und dann eine Weile dort verharren", sagte Harker in einer Rede an der Wharton School der Universität von Pennsylvania. "Wir sehen bereits vielversprechende Anzeichen dafür, dass diese Maßnahmen greifen - zum Beispiel gehen die Hauspreisindizes zurück."

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,3 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,5 Millionen Barrel nach minus 4,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

VOLVO

hat im ersten Quartal einen Nettoumsatz von 131,4 Milliarden schwedischen Kronen erzielt, umgerechnet 11,5 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatten die Schweden nur 105,3 Milliarden Kronen erlöst. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf 18,4 (Vj 12,7) Milliarden Kronen. Das ausgewiesene Betriebsergebnis, einschließlich Kosten in Höhe von 1,3 Milliarden Kronen für eine Umstrukturierung im Segment Busse, belief sich auf 17,1 (8,6) Milliarden Kronen, wie Volvo mitteilte.

ERNST & YOUNG

Die Prüfungs- und Beratungsgeschäftsgesellschaft Ernst & Young hat ihren Plan zur eigenen Aufspaltung gestoppt. Die US-Partner hätten gegen den Vorschlag Einspruch erhoben, berichteten das Wall Street Journal und die Financial Times am Dienstag.

FORD MOTOR

will 1,8 Milliarden kanadische Dollar (rund 1,22 Milliarden Euro) in Kanada investieren, um ihren Montagekomplex im Süden Ontarios in ein Zentrum zur Herstellung von Elektrofahrzeugen umzuwandeln.

