Ins Bild nachlassender Zinserhöhungsspekulationen passte der weiter nachgebende Dollar, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. Der Euro legte mit der Dollarschwäche auf 1,1050 Dollar zu nach Wechselkursen unter der Marke von 1,10 am Vorabend. Die Devisenanalysten des Unicredit verwiesen auf die divergierenden Aussichten der Zinsen in den USA und der Eurozone .

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,50 82,16 +0,4% +0,34 +2,6%

Brent/ICE 86,38 86,09 +0,3% +0,29 +1,8%

Öl verbilligte sich (um 1,2%). Anleger wogen zwischen dem knappen Angebot und den Risiken einer Rezession in den USA ab, letztere behielten die Oberhand. Das Opec-Kartell hatte derweil seine Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im laufenden Jahr bestätigt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.041,93 2.040,01 +0,1% +1,93 +12,0%

Silber (Spot) 25,96 25,83 +0,5% +0,13 +8,3%

Platin (Spot) 1.057,00 1.051,65 +0,5% +5,35 -1,0%

Kupfer-Future 4,17 4,12 +1,1% +0,04 +9,3%

Gold (+1,3%) profitierte vom leichteren Dollar und den Aussichten auf ein nahendes Ende der Zinserhöhungen. Der Preis des Edelmetalls kletterte auf Jahreshoch. Ein Analyst sprach von einer eigentlich "verkehrten Welt", in der eine niedrige Inflation den Goldpreis stütze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

TARIFSTREIT EINZELHANDEL BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Tarifverhandlungen des Einzelhandels in Baden-Württemberg sind Gewerkschaftsangaben zufolge ergebnislos vertagt worden. Verdi habe ein Angebot der Arbeitgeber "als unzureichend zurückgewiesen", erklärte die Dienstleistungsgewerkschaft. Demnach sollen die Verhandlungen am 17. Mai fortgesetzt werden.

KORRUPTIONSSKANDAL EU

Die wegen des Korruptionsskandals um das Europaparlament abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili kommt am Freitag aus der Untersuchungshaft frei. Kaili werde am Freitagmorgen nach gut vier Monaten im Gefängnis in Hausarrest in ihrer Brüsseler Wohnung überstellt und mit einer elektronischen Fußfessel überwacht, sagte Kailis Anwalt Michalis Dimitrakopoulos der Nachrichtenagentur AFP.

DATENLECK USA

Nach der Veröffentlichung zahlreicher US-Geheimdokumente im Internet vor allem zum Krieg in der Ukraine hat das FBI einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem Mann handele es sich um einen 21-jährigen Angehörigen der Luftwaffe, sagte Justizminister Merrick Garland. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, der für das Durchsickern der Dokumente verantwortliche Mann sei in Waffen vernarrt und habe die US-Regierung unter anderem als "dunkle Macht" bezeichnet.

UKRAINE-KRIEG

Die Europäische Union hat Russlands Söldnergruppe Wagner zu ihrer Sanktionsliste wegen "aktiver Teilnahme am russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine" hinzugefügt.

BANK OF JAPAN

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat beim G20-Treffen in Washington erklärt, dass die Notenbank ihre lockere Geldpolitik beibehalten müsse, da sich die Inflation voraussichtlich bald abschwächen werde.

BANKENREGULIERUNG EU

Die EU-Kommission will die nationalen Einlagensicherungssysteme in der Europäischen Union stärker vereinheitlichen und verzahnen. Ein entsprechendes Gesetzespaket zum Krisenmanagement im Bankensektor will sie Dienstag vorstellen. Der Börsen-Zeitung liegen Entwürfe vor. Demnach ist außerdem vorgesehen, dass künftig auch Banken aus der zweiten und dritten Reihe im Notfall Zugang zum EU-weiten Bankenabwicklungsfonds SRF erhalten.

ALLIANZ

muss seine IT nach Kritik der Finanzaufsicht Bafin umstrukturieren. Die Behörde moniere, dass Abläufe teils doppelt oder parallel stattfänden, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen.

VOLKSWAGEN

Ein Gericht in Russland hat entschieden, dass die Vermögenswerte der Volkswagen AG in Russland nicht eingefroren werden dürfen. Es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass der deutsche Automobilhersteller seine Vermögenswerte als Druckmittel einsetzen würde, um sich vor möglichen Verbindlichkeiten in einem Streit mit dem russischen Automobilhersteller GAZ zu drücken. Die Entscheidung eines regionalen Schiedsgerichts in Nischni Nowgorod kommt fast einen Monat, nachdem es die Anteile von Volkswagen und anderen Tochtergesellschaften an der Volkswagen Group RUS, der Tochter des Konzerns im Land, eingefroren und einigen lokalen Behörden die Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit einer möglichen Liquidation oder Reorganisation der Volkswagen Group RUS untersagt hatte.

DEUTSCHE BAHN

Nach jahrelangen Vorplanungen und erheblichen Problemen bei der Standortsuche verzichtet die Deutsche Bahn auf den Bau eines neuen ICE-Werks im Raum Nürnberg. Das gab der Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, am Donnerstag bekannt. Alternative Optionen würden jetzt geprüft. Die Bahn brauche wegen der Auslieferung neuer Züge ein weiteres Instandhaltungswerk.

BOEING

hat die Auslieferung einiger 737 Max-Maschinen wegen fehlerhaft eingebauter Teile gestoppt. Der US-Flugzeugbauer teilte mit, er sei von einem Zulieferer über ein "nicht standardisiertes Herstellungsverfahren" informiert wurde, das für die Installierung von zwei Beschlägen am Heck des Flugzeugs verwendet wurde.

NEXPERIA

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) tendiert offenbar dazu, die eigentlich schon zugesagte Millionenförderung für den Chiphersteller Nexperia wieder zu kassieren. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Nexperia produziert seine Chips zwar zum Großteil in Hamburg. Das Unternehmen gehört aber zum chinesischen Konzern Wingtech, der über Verbindungen zur Staatsführung verfügt.

