Behauptet - Zum einen warteten die Akteure ab, weil sie tiefere Einblicke erlangen wollten, wie sich die Berichtssaison entwickle, wobei bislang die Erwartungen mehrheitlich übertroffen worden seien; zum anderen bremsten die steigenden Marktzinsen und die Aussicht, dass die US-Notenbank im Mai erneut die Zinsen erhöhen dürfte. Zu letzterem trug bei, dass die britische Inflation im März höher ausgefallen ist als erwartet. Unter den Einzelwerten ging es für Netflix um 3,2 Prozent nach unten. Der Streaming-Anbieter hatte für das zurückliegende Quartal ein schwächeres Abonnenten-Wachstum gemeldet und auch die Gewinnprognose verfehlt. Morgan Stanley (+0,7%) verzeichnete einen deutlichen Gewinnrückgang, schnitt aber dennoch nicht so schwach ab wie befürchtet. Western Alliance Bancorporation machten einen Satz um gut 24 Prozent. Die Bank hatte nicht nur einen Zuwachs bei den Nettozinseinnahmen berichtet, sondern auch eine Erholung der Kundeneinlagen. Travelers verbesserten sich um 6,1 Prozent. Der Versicherer verdiente zwar etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, übertraf aber die Markterwartungen deutlich. Zudem kündigte Travelers zusätzliche Aktienrückkäufe an. Abbott Laboratories (+7,8%) schnitt trotz eines Gewinneinbruchs nicht so schwach ab wie befürchtet und bekräftigte seinen Ausblick. United Airlines (+7,5%) stellte für das laufende zweite Quartal und das Geschäftsjahr einen Gewinn in Aussicht, der deutlich über den bisherigen Erwartungen des Marktes liegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,25 +5,1 4,20 -16,6

5 Jahre 3,72 +3,3 3,68 -28,5

7 Jahre 3,66 +3,0 3,63 -31,3

10 Jahre 3,60 +2,4 3,58 -28,1

30 Jahre 3,79 +0,1 3,79 -17,9

Am US-Rentenmarkt stiegen die Renditen wieder, nachdem sie am Vortag ihren Anstieg kurz unterbrochen hatten. Nicht wenige Marktteilnehmer spekulieren zwar darauf, dass die Mai-Erhöhung die letzte des laufenden Zyklus sein könnte, sicher ist das aber nicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0958 +0,0% 1,0956 1,0965 +2,4%

EUR/JPY 147,67 +0,1% 147,50 147,54 +5,2%

EUR/GBP 0,8817 +0,1% 0,8810 0,8796 -0,4%

GBP/USD 1,2429 -0,1% 1,2436 1,2465 +2,8%

USD/JPY 134,76 +0,1% 134,63 134,57 +2,8%

USD/KRW 1.327,30 -0,0% 1.327,82 1.324,66 +5,2%

USD/CNY 6,8892 +0,1% 6,8858 6,8894 -0,1%

USD/CNH 6,8951 +0,0% 6,8945 6,8967 -0,5%

USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8490 7,8495 +0,5%

AUD/USD 0,6703 -0,2% 0,6715 0,6723 -1,6%

NZD/USD 0,6155 -0,7% 0,6201 0,6203 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.907,72 -0,9% 29.157,88 30.039,19 +74,2%

Mit den steigenden US-Renditen zog der Dollar etwas an, gemessen am Dollarindex um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,38 79,16 -1,0% -0,78 -2,6%

Brent/ICE 82,33 83,12 -1,0% -0,79 -3,0%

Die Erdölpreise fielen um rund 2 Prozent. Dabei dürfte neben dem festeren Dollar belastet haben, dass die Exporte aus den kurdischen Regionen des Irak wieder aufgenommen werden sollen, die zuletzt gestoppt worden waren. Dass die offiziellen US-Lagervorräte an Erdöl in der zurückliegenden Woche deutlich gesunken sind, stützte nicht - zumal zugleich die Benzinvorräte gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.993,49 1.992,13 +0,1% +1,36 +9,3%

Silber (Spot) 25,15 25,28 -0,5% -0,13 +4,9%

Platin (Spot) 1.088,70 1.094,50 -0,5% -5,80 +1,9%

Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,4% -0,02 +6,4%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

USA - Konjunktur

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Neun Bezirke meldeten entweder keine oder nur eine geringfügige Veränderung, während drei Bezirke ein leichtes Wachstum meldeten, wie aus dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Die Verbraucherausgaben wurden im Allgemeinen als stagnierend bis leicht rückläufig eingeschätzt, wobei weiterhin von einem moderaten Preisanstieg berichtet wurde. Mehrere Distrikte stellten der Erhebung zufolge fest, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards angesichts der gestiegenen Unsicherheit und der Sorge um die Liquidität verschärften. Das Beschäftigungswachstum schwächte sich etwas ab, mehrere Bezirke meldeten ein langsameres Wachstumstempo als im vorherigen Beige-Book-Berichten.

US-SCHULDENSTREIT

Im Schuldenstreit in den USA haben die oppositionellen Republikaner einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Gegenzug für eine Anhebung der Schuldenobergrenze massive Ausgabenkürzungen vorsieht.

JAPAN/HANDELSBILANZ März Defizit 754,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 1,2 Bill JPY)

HSBC

hat die Aktionäre dazu aufgerufen, auf der Jahreshauptversammlung am 5. Mai gegen die Beschlussvorlage über eine Umstrukturierung von HSBC Asia Pacific zu stimmen. Der größte Einzelaktionär, die chinesische Versicherung Ping An, drängt auf einen Umbau.

L'OREAL

hat im ersten Quartal den Umsatz in allen Regionen und Kategorien gesteigert und ist optimistisch, weiter stärker als der Markt zu wachsen und 2023 Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen. Der Umsatz stieg auf 10,38 von 9,06 Milliarden Euro, organisch legte er um 13 Prozent zu.

RIO TINTO

hat im ersten Quartal eine Rekordmenge an Eisenerz aus seinen riesigen australischen Bergbaubetrieben geliefert. Die Schätzung für die Kupferproduktion im Gesamtjahr senkte das Unternehmen jedoch wegen einem Förderbandausfall in seiner Kennecott-Mine in der Nähe von Salt Lake City, Utah.

STELLANTIS

Natalie Knight, zurzeit noch CFO beim Lebensmittelhandelskonzern Ahold Delhaize, wird spätestens am 10. Juli 2023 neue Finanzchefin. Der jetzige CFO verlässt das Unternehmen nach 20 Jahren.

BOSCH

investiert bis 2030 mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner europäischen Wärmepumpen-Standorte.

ALCOA

hat im ersten Quartal bei sinkenden Umsätzen den Verlust um 39 Prozent reduziert. Der in Pittsburgh ansässige Aluminiumhersteller machte ein Minus von 231 Millionen Dollar, nach 469 Millionen im Vorjahresquartal. Pro Aktie betrug der Verlust 1,30 (2,49) Dollar. Bereinigt und je Aktie lag er bei 0,23 Dollar. Von Factset befragte Analysten erwarteten einen bereinigten Verlust von nur 0,03 Dollar. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 2,67 Milliarden Dollar zurück. Hier hatten Analysten mit 2,76 Milliarden gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal sei der Umsatz dank höherer Verkaufspreise stabil geblieben, so die Alcoa Corporation weiter.

IBM

hat im ersten Quartal 2023 die Gewinnschätzungen übertroffen, der Umsatz war aber leicht rückläufig. "Big Blue" meldete einen Nettogewinn von 927 Millionen Dollar oder 1,02 Dollar pro Aktie, verglichen mit 733 Millionen Dollar oder 82 Cents pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn betrug 1,36 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,40 im Vorjahr. IBM, das inzwischen etwa drei Viertel seines Umsatzes mit technischen Dienstleistungen erzielt, meldete außerdem einen Umsatz von 14,25 (Vorjahr: 14,2) Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten 1,26 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 14,35 Milliarden Dollar geschätzt. Den freien Cashflow gab IBM mit 1,3 Milliarden Dollar an, während Analysten mit 1,6 Milliarden mehr erwartet hatten.

TESLA

hat vor dem Hintergrund einer Welle von Preissenkungen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang von 24 Prozent verzeichnet. Der von Elon Musk angeführte Elektroautohersteller hat in diesem Jahr die Preise für seine Modelle in den USA um 14 bis 25 Prozent gesenkt, weil er mit einer schwächeren Nachfrage, höheren Zinssätzen und einem wachsenden Wettbewerb zu kämpfen hat. Die jüngste Runde von Preissenkungen war erst am Vorabend der Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt. Tesla meldete nun einen Quartalsgewinn von 2,5 Milliarden Dollar oder 0,73 Dollar je Aktie, verglichen mit 3,3 Milliarden bzw 0,95 Dollar vor Jahresfrist. Bereinigt waren es 0,85 Dollar je Aktie, exakt so viel wie Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz stieg dagegen um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, weil Tesla mehr Autos an Kunden auslieferte. Hier lag der Analystenkonsens bei 23,6 Milliarden. Die operative Marge sank auf 11,4 von 19,2 Prozent, womit die Gewinnspanne von Tesla nach wie vor eine der höchsten in der Autoindustrie ist.

