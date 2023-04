Uneinheitlich - Im Fokus stand weiterhin die Berichtssaison. Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet waren besser als erwartet ausgefallen, jedoch schwelte am Markt weiter die Furcht vor einer Bankenkrise. First Republic Bank brachen nach dem Kurssturz um fast 50 Prozent am Vortag um weitere 29,8 Prozent ein. Medienberichten zufolge sind weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln derweil die Überlebensfähigkeit des Instituts. Die Aktien der Regionalbank PacWest legte 7,5 Prozent zu. Anders als First Republic verbuchte PacWest einen Zuwachs bei den Einlagen. Microsoft gewannen 7,2 Prozent. Alphabet gaben 0,1 Prozent nach. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen, deren Schicksale durch die miteinander konkurrierenden KI-Suchangebote zunehmend verknüpft seien, hätten eine gewisse Widerstandskraft bewiesen, kommentierte ein Analyst Derweil blockiert die britische Wettbewerbsbehörde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Activison stürzten um 11,5 Prozent ab. Die guten Quartalszahlen boten keine Stütze. Boeing gewannen 0,4 Prozent, nachdem der Flugzeugbauer seinen Verlust deutlich verringert und seine Jahresziele bekräftigt hatte.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,93 -4,3 3,97 -49,2

5 Jahre 3,50 +4,7 3,45 -50,3

7 Jahre 3,46 +3,3 3,43 -51,2

10 Jahre 3,43 +3,4 3,40 -44,6

30 Jahre 3,70 +4,0 3,66 -27,0

Anleihen als vermeintlicher sicherer Hafen waren nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Tage nicht gefragt. Die zuletzt deutlich gesunkenen Renditen stiegen etwas an.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1054 +0,1% 1,1041 1,1045 +3,3%

EUR/JPY 147,77 +0,1% 147,56 147,45 +5,3%

EUR/CHF 0,9845 +0,1% 1,1221 0,9836 -0,5%

EUR/GBP 0,8860 +0,1% 0,8855 0,8856 +0,1%

USD/JPY 133,69 +0,0% 133,64 133,50 +2,0%

GBP/USD 1,2477 +0,1% 1,2469 1,2471 +3,2%

USD/CNH 6,9374 -0,0% 6,9384 6,9370 +0,1%

BTC/USD 29.059,26 +1,4% 28.670,80 29.756,03 +75,1%

Der Dollarindex verlor 0,4 Prozent. Belastend wirkte der Streit um die Schuldenobergrenze der USA. Finanzministerin Janet Yellen habe davor gewarnt, dass das Scheitern des Kongresses, die Schuldenobergrenze der Regierung anzuheben, katastrophale Folgen für die US-Wirtschaft hätte, betonte MUFG-Währungsexperte Derek Halpenny. "Die Frage der Schuldenobergrenze ist eindeutig ein negatives Risiko für den Dollar", urteilt Halpenny.

Der Dollarindex büßt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weitere 0,1 Prozent ein. Laut BRC wird der Greenback von den Sorgen um den US-Bankensektor belastet. Die gleichen Sorgen drückten auch die Annnahmen zum US-Zinsgipfel, was wiederum gegen den Dollar spreche. Der unter eine Schlüsselmarke gefallene Erdölpreis könnte derweil die Risikoneigung befeuern, weil er Inflationsängste lindere - ebenfalls ein Argument gegen den Dollar.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,43 74,3 +0,2% +0,13 -7,2%

Brent/ICE 77,89 77,69 +0,3% +0,20 -8,2%

Die Ölpreise gaben nach. Am Ölmarkt gewannen Konjunktursorgen die Oberhand, wie es hieß. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 3,9 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände haben sich indessen stärker als erwartet verringert, dieser Umstand stützte den Markt jedoch nicht.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.999,26 1.989,85 +0,5% +9,41 +9,6%

Silber (Spot) 25,09 24,93 +0,7% +0,16 +4,7%

Platin (Spot) 1.097,48 1.094,00 +0,3% +3,48 +2,8%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,6% -0,02 +0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis notierte leichter, belastet von den wieder etwas gestiegenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls fiel um 0,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Die Industriegewinne fielen im Quartal Januar bis März um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber einem Minus von 22,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Februar. Im März gingen die Gewinne im Jahresvergleich um 19,2 Prozent zurück, das sind 3,7 Prozentpunkte weniger als im Zeitraum Januar-Februar.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben ihre Beratungen im Kanzleramt beendet. "Es waren konstruktive Gespräche zu aktuellen politischen Themen", erklärten die Sprecherinnen und Sprecher von SPD, Grünen und FDP gegenüber AFP. Details zu Themen und möglichen Ergebnissen des rund dreistündigen Koalitionsausschusses nannten sie nicht.

AIXTRON

Belastet von fehlenden Exportlizenzen hat Aixtron im ersten Quartal entgegen den Erwartungen weniger umgesetzt und verdient. Der für die Halbleiterindustrie produzierende Anlagenbauer geht aber davon aus, dass sich die hohe Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens 2023 "erneut weiter verstärkt". Angesichts des in den ersten drei Monaten erhöhten Auftragseingangs bekräftigte das Unternehmen die Jahresprognose.

DEUTSCHE BANK

wird ihren Vorstand nach dem Abgang des stellvertretenden Vorsitzenden Karl von Rohr nicht wieder auf zehn Personen aufstocken. Claudio de Sanctis, bisher für die internationale Privatkundenbank zuständig, soll für die Leitung der Privatkundenbank in das Führungsgremium aufrücken. Zudem verlässt Christiana Riley, die für das Amerika-Geschäft verantwortlich ist, den Konzern. Der Vorstand wird künftig aus neun Mitgliedern bestehen. Die Verantwortung für das Amerika-Geschäft wird Stefan Simon, der im Vorstand als Chief Administrative Officer (CAO) für die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden sowie für die Bereiche Recht, Governance, Compliance und den Schutz vor Finanzkriminalität verantwortlich ist, zusätzlich übernehmen. Rebecca Short, bisher Chief Transformation Officer, soll in einer erweiterten Rolle als COO die Hauptverantwortung für die Kosten der Bank innehaben.

DEUTSCHE BÖRSE

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Nettoerlöse 1.231 +16% 1.207 +14% 1.062

Operative Kosten 453 +11% 453 +11% 407

EBITDA 772 +12% 753 +10% 687

Ergebnis nach Steuern/Dritten 473 +12% 480 +14% 421

Ergebnis je Aktie 2,58 +13% 2,51 +10% 2,29

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DWS

Der Vermögensverwalter hat nach den massiven Abflüssen im vergangenen Jahr im ersten Quartal wieder Kundengelder eingeworben. Die Nettomittelzuflüsse beliefen sich auf 5,7 Milliarden Euro. Bereinigt um volatile Cash-Produkte beliefen sich die Zuflüsse auf 8,8 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit Zuflüssen von insgesamt 4 Milliarden Euro gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte DWS Nettomittelabflüsse von 19,9 Milliarden Euro verzeichnet, auf das Schlussquartal entfielen 1,6 Milliarden.

HEIDELBERGER DRUCK

hat im vergangenen Geschäftsjahr unter dem Strich besser abgeschnitten als erwartet. Der Konzern verwies auf ein besseres operatives Ergebnis und einmalige Entlastungen im Finanz- und Steuerergebnis. Im Geschäftsjahr 2022/23 per Ende März stieg der Nachsteuergewinn nach vorläufigen Zahlen auf rund 90 Millionen Euro von 33 Millionen im Vorjahr. Der Wert liege rund 24 Millionen Euro oberhalb der Markterwartung. Der Umsatz stieg auf 2,4 von 2,2 Milliarden Euro.

HELLA

Der Autozulieferer hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres dank eines zweistelligen Umsatzwachstums in allen Segmenten sowohl die Erlöse als auch den operativen Gewinn gesteigert. Das operative Ergebnis kletterte um 10 Prozent auf 111 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erreichte somit 5,6 Prozent nach 5,8 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen hatte bereits Mitte April Umsatzzahlen für das erste Quartal genannt.

HELLOFRESH

hat im Auftaktquartal den Umsatz moderat gesteigert, jedoch operativ weniger verdient - bei sich verschlechternder Gewinnmarge. Unter dem Strich schrieb der Konzern infolge der Anstiege bei diversen Kosten rote Zahlen. Für die Prognose für das Gesamtjahr sieht sich der Kochboxenversender auf Kurs. Sie sieht eine Verlangsamung beim währungsbereinigten Umsatzanstieg auf 2 bis 10 Prozent vor (2022: 18 Prozent) sowie einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 460 bis 540 Millionen Euro (2022: 477 Mio Euro).

FLATEXDEGIRO

