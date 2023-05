(Montag 1.5.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,13 +13,2 4,00 -28,5

5 Jahre 3,64 +14,8 3,49 -36,0

7 Jahre 3,62 +15,8 3,46 -35,0

10 Jahre 3,59 +17,0 3,42 -29,0

30 Jahre 3,83 +15,9 3,68 -13,5

Die Renditen zogen kräftig an. Neben der am Mittwoch wohl anstehenden nächsten Zinserhöhung in den USA habe eine Well von anstehenden Anleiheneuemissionen von Unternehmen das Zinsniveau nach oben geschoben, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0989 +0,1% 1,0977 1,0969 +2,7%

EUR/JPY 151,30 +0,3% 150,88 150,62 +7,8%

EUR/CHF 0,9839 +0,1% 1,1165 0,9830 -0,6%

EUR/GBP 0,8790 +0,1% 0,8783 0,8779 -0,7%

USD/JPY 137,66 +0,1% 137,48 137,29 +5,0%

GBP/USD 1,2503 +0,1% 1,2495 1,2495 +3,4%

USD/CNH 6,9497 -0,1% 6,9570 6,9570 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.972,96 -0,1% 27.988,33 28.133,37 +68,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Freitag 28.4.)

Der Dollar legte minimal zu. Die jüngste Datenlage habe die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed eher gestärkt, hieß es im Handel. Zwar sei das US-BIP auf den ersten Blick schwach ausgefallen, aber die Konsumausgaben seien stark geblieben, urteilte Corpay-Analyst Karl Schamotta. Der Yen wertete deutlich ab, nachdem die Bank of Japan ihren lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt hatte.

(Montag 1.5.)

Die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt stützten den Dollar, der Dollarindex erhöhte sich um 0,5 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,72 75,66 0% +0,06 -5,6%

Brent/ICE 79,32 79,31 +0,0% +0,01 -5,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Freitag 28.4.)

Fest - Die Ölpreise legten zu um bis zu 2,6 Prozent. Auf Wochensicht war die Bilanz aber negativ. Händler verwiesen auf Konjunktur- und Nachfragesorgen.

(Montag 1.5.)

Schwächer - Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach unten, belastet vor allem von schwachen Konjunkturdaten aus China. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.983,68 1.982,54 +0,1% +1,15 +8,8%

Silber (Spot) 24,88 25,03 -0,6% -0,14 +3,8%

Platin (Spot) 1.053,05 1.054,50 -0,1% -1,45 -1,4%

Kupfer-Future 3,93 3,93 -0,0% -0,00 +2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Montag 1.5.)

Der Goldpreis (-0,5%) fiel auf den tiefsten Stand seit rund einer Woche, belastet vom steigenden Dollar und den kräftig zulegenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent erhöht.

CHINA - Konjunktur

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im April auf 49,2 (März: 51,9). Ökonomen hatten einen Stand von 51,4 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche sank der PMI auf 56,4 (Vormonat: 58,2) Punkte.

USA - Schuldengrenze

US-Finanzministerin Janet Yellen hat davor gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni ihre Schuldengrenze überschreiten könnten.

DEUTSCHE BÖRSE

S&P hat das Rating "AA" auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt nach dem milliardenschweren Kaufgebot für Simcorp.

VOLKSWAGEN

will mit einer neuen China-Submarke im Premium-Elektrosegment seinen Bedeutungsverlust stoppen und dazu den Cupra Tavascan anbieten. "In China wird er unter einer anderen Marke laufen", sagte ein hochrangiger Manager dem Magazin Automobilwoche. Man plane eine neue Submarke, mit der man mehr Lifestyle vermitteln und ein jüngeres Publikum ansprechen wolle. Vorbilder seien die neuen Herausforderer wie Nio und BYD, die Volkswagen derzeit Marktanteile abjagten.

STABILUS

Der Konzernumsatz ist in den ersten drei Monaten um 10,5 Prozent auf 310,6 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 3,8 Prozent auf 40,8 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge sank auf 13,1 (Vorjahr: 14,0) Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 45,5 (39,5) Millionen. Stabilus bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 per Ende September und erwartet unverändert einen Umsatz von 1,1 Milliarden bis 1,2 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 13 und 14 Prozent.

VERBIO

erwirbt eine Ethanolanlage in den USA. Die Investitionskosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 230 Millionen Dollar.

HSBC

hat dank steigender Zinsen den Gewinn im ersten Quartal vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit 2019 zahlen. Zudem kündigte das Geldhaus einen Aktienrückkauf im Volumen von mehr als 2 Milliarden Dollar an. Der Nettogewinn kletterte auf 10,33 (2,76) Milliarden Dollar. Analysten hatten deutlich weniger erwartet.

JP MORGAN/FIRST REPUBLIC

JP Morgan Chase (JPM) hat den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelnden Regionalbank First Republic erhalten. Die größte Bank der USA übernimmt alle Einlagen und "im Wesentlichen alle Vermögenswerte". JPM wird durch den Deal nach eigenen Angaben einen einmaligen Vorabgewinn nach Steuern in Höhe von etwa 2,6 Milliarden Dollar verbuchen. Dabei sind für die nächsten 18 Monate erwartete Umstrukturierungskosten in Höhe von etwa 2,0 Milliarden Dollar nach Steuern nicht berücksichtigt. Die Bank geht davon aus, dass die Transaktion unter dem Strich moderat gewinnsteigernd sein wird.

