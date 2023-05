Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen erneut. Mit den guten Arbeitsmarktdaten erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank, hieß es. Zur Wochenmitte waren die Renditen mit der Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed deutlich zurückgekommen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte um 5,4 Basispunkte auf 3,44 Prozent zu.

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den Arbeitsmarktdaten kurzzeitig etwas fester. Hier stützte die Aussicht auf mögliche weitere Zinserhöhungen. Im Verlauf gab der Greenback dann aber wieder nach und setzte damit die jüngste Abwärtsbewegung fort. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent.

Die Ölpreise sprangen zum Ende der Woche zwar kräftig nach oben. Auf Wochensicht ging es für WTI allerdings um rund 7 Prozent nach unten. Händler sprachen von einer Erholungsbewegung. Die Notierungen von Brent und WTI legten um jeweils 4,1 Prozent zu. Belastet wurden die Preise zuletzt von Rezessions- und Nachfragsorgen.

Der Goldpreis (-1,6%) gab nach seinen jüngsten Gewinnen deutlicher nach. Der Preis für die Feinunze konnte sich aber über der Marke von 2.000 Dollar behaupten. Die besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten deuteten auf weitere Zinserhöhungen hin, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat am Samstag vor der Gefahr eines "ernsten atomaren Unfalls" am von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine gewarnt. Angesichts der Evakuierung einer nahegelegenen Stadt, in der die meisten Mitarbeiter des Akw leben, erklärte Grossi, die Situation im Gebiet rund um Kraftwerk werde "immer unberechenbarer und potenziell gefährlich.

RATING USA

Den USA droht eine Abstufung durch die Ratingagentur Scope. Wie Scope mitteilte, hat sie eine Prüfung des Langfristratings der Note AA im Hinblick auf eine Abstufung eingeleitet. Zur Begründung verwies die Agentur auf die drohende Schuldenkrise.

WAHLKAMPF TÜRKEI

Eine Woche vor den Wahlen in der Türkei ist der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu im Wahlkampf attackiert und zum Abbruch seines Auftritts gezwungen worden. Das Büro Imamoglus, der Bürgermeister von Istanbul ist, veröffentlichte Aufnahmen von dem Angriff in der osttürkischen Stadt Erzurum, wo der Politiker am Sonntag eine Wahlkampfrede hielt.

JAPAN / SÜDKOREA

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Sonntag den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Seoul getroffen, um angesichts der wachsenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen.

ADESSO

Der IT-Dienstleister ist im ersten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage kräftig gewachsen. Der deutlich gestiegene Personalaufwand sorgte aber für einen erheblichen Gewinnrückgang, womit das Ergebnis unter den Erwartungen lag. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigte.

ALSTOM

Nach dem überraschenden Abgang von CFO Laurent Martinez hat der französische Bahntechnikkonzern einen neuen Finanzvorstand gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Bernard Delpit zum neuen CFO ernannt. Er kommt von Groupe Bruxelles Lambert und tritt seinen Posten zum 30. Juni an.

SCOUT24

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat einem Magazinbericht zufolge Klage gegen Immoscout24 vor dem Landgericht Berlin eingereicht. Wie der Spiegel berichtet, werfen die Verbraucherschützer dem Immobilienportal, das zum Unternehmen Scout24 gehört, irreführende Werbung vor.

BERKSHIRE HATHAWAY

Hohe Investmentgewinne und ein Anstieg der Profite aus dem Versicherungsgeschäft haben Berkshire Hathaway im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Vor allem die Apple-Beteiligung trug zum Ergebnis bei. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett verdiente unter dem Strich 35,5 Milliarden US-Dollar nach 5,6 Milliarden im Vorjahr, was vor allem dem Wertzuwachs des Investmentportfolios zu verdanken war. Dominiert wird das Portfolio zu 45 Prozent von Apple. Die Aktie des iPhone-Herstellers war im Berichtszeitraum um 30 Prozent geklettert.

