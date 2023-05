+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0992 -0,1% 1,1006 1,1019 +2,7%

EUR/JPY 148,35 -0,2% 148,64 148,57 +5,7%

EUR/CHF 0,9777 -0,1% 1,1240 0,9798 -1,2%

EUR/GBP 0,8714 -0,1% 0,8720 0,8723 -1,5%

USD/JPY 134,97 -0,1% 135,07 134,85 +2,9%

GBP/USD 1,2614 -0,0% 1,2620 1,2632 +4,3%

USD/CNH 6,9271 +0,1% 6,9207 6,9197 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 27.556,80 +0,0% 27.550,58 27.932,98 +66,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich gut behauptet. Das drohende Erreichen der Schuldengrenze in den USA wird aus Sicht der Commerzbank zum Damoklesschwert für den Greenback.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,72 73,16 -0,6% -0,44 -9,3%

Brent/ICE 76,67 77,01 -0,4% -0,34 -9,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem Fall auf ein 16-Monatstief in der vergangenen Woche erholten sich die Erdölpreise - weiterhin gestützt vom überzeugenden US-Arbeitsmarktbericht. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 73,16 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.028,27 2.021,11 +0,4% +7,17 +11,2%

Silber (Spot) 25,63 25,58 +0,2% +0,06 +7,0%

Platin (Spot) 1.077,25 1.075,10 +0,2% +2,15 +0,9%

Kupfer-Future 3,91 3,92 -0,3% -0,01 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,2%) profitierte laut Marktteilnehmern etwas von der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter erhöhen werde. Etwas gedämpft wurde das Interesse an dem Edelmetall von den steigenden Anleiherenditen, die die Attraktivität des zinslosen Goldes minderten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Exporte sind im April zwar stärker gestiegen als erwartet, der Anstieg hat sich im Vergleich zum starken Vormonat aber abgeschwächt. Chinas Ausfuhren legten im vergangenen Monat um 8,5 Prozent zu und übertrafen damit die Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die im Konsens mit einem Anstieg um 6,0 Prozent gerechnet hatten. Im März waren die Exporte überraschend um 14,8 Prozent gestiegen. Die Importe fielen im April im Jahresvergleich um 7,9 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 1,4 Prozent im März, wie aus den Daten der Allgemeinen Zollverwaltung hervorgeht. Hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

RUSSLAND

will nach eigenen Angaben seine Militäranlagen in Kirgisistan ausbauen. Die Staatsoberhäupter beider Länder hätten die Wichtigkeit "der Stärkung der kirgisischen Streitkräfte und des Ausbaus russischer Militäreinrichtungen auf kirgisischem Gebiet" betont, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Kreml nach Gesprächen zwischen dem kirgisischen Präsidenten Sadir Dschaparow und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau.

KONJUNKTUR USA

Der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, bekommt den Eindruck, dass die Banken die Kreditvergabe an die Wirtschaft zurückfahren. "Ich habe (...) das Gefühl, dass sich eine Kreditklemme oder zumindest eine Kreditverknappung anbahnt", sagte Goolsbee in einem Interview mit Yahoo Finance.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Vor dem für Mittwoch geplanten Flüchtlingsgipfel fordern alle 16 Bundesländer einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge, dass sich die Zahlungen des Bundes zur Flüchtlingsfinanzierung an der Zahl der aufgenommenen Menschen orientieren.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank will BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda zufolge ihre lockere Geldpolitik zurücknehmen, sobald die Inflation nachhaltig und stabil eine Inflation von 2 Prozent erreicht hat.

CARL ZEISS MEDITEC

plant im zweiten Geschäftshalbjahr 2022/23 die Fortsetzung der strategischen Investitionen in Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung. Die erst Ende April gesenkte Jahresprognose hat Carl Zeiss Meditec am Dienstag bestätigt. Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatz von rund 974,5 (Vorjahr: 855,4) Millionen Euro), ein Wachstum von 13,9 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging auf rund 143,9 (177,3) Millionen Euro zurück. Die EBIT-Marge lag bei 14,8 (20,7) Prozent.

DÜRR

ist dank einer starken Nachfrage der Autoindustrie gut ins neue Jahr gestartet und hat einen Rekordauftragseingang verzeichnet. Getragen wurde das hohe Bestellvolumen vor allem von der Autoindustrie, die Produktionstechnik für Elektroautos benötigt. Den Ausblick 2023 bekräftigte Dürr.

EVONIK

hat im Auftaktquartal wegen schwächerer Nachfrage vor allem zu Jahresbeginn deutlich weniger umgesetzt und verdient. Im Vergleich zum starken Vorjahresquartal brach das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 44 Prozent auf 409 Millionen Euro ein, wie der Chemiekonzern in Essen mitteilte. Damit fiel es jedoch etwas besser aus als vom Markt erwartet. In einer Konsensschätzung von Vara Research waren 392 Millionen Euro bereinigtes EBITDA geschätzt worden. Evonik bestätigte die Jahresziele, äußerte sich angesichts sinkender Preise beim Tierfutterzusatz Methionin sowie bei den Produkten des intern C4-Verbunds genannten Geschäfts mit Zusätzen für Kraftstoffe, PVC und Kautschuk aber etwas vorsichtiger.

PROSIEBEN

Der tschechische Investor PPF hat sich weitere Anteile an der Prosiebensat1 Media SE gesichert. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Konzerns hervorgeht, hat die Investmentgesellschaft der tschechischen Milliardärin Renata Kellnerova inklusive Finanzinstrumenten nun Zugriff auf 13,1 Prozent der Stimmrechte. Zuvor waren es 10,1 Prozent.

BITCOIN GROUP

will das Bankhaus Heydt nun doch nicht übernehmen. Wie das Unternehmen am Montagabend ad hoc mitteilte, verfolgt es die am 12. Dezember angekündigte Übernahme nun doch nicht weiter.

WACKER NEUSON

hat im ersten Quartal den Umsatz um knapp ein Drittel gesteigert. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte überproportional zu, unter anderem wegen Preissteigerungen beim Absatz und eines einmaligen Verkaufserlöses. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Maschinenhersteller, der im SDAX notiert ist.

UBS / CREDIT SUISSE

Die UBS hat vor dem in den nächsten Wochen erwarteten Abschluss der Übernahme der Credit Suisse die neue Unternehmensstruktur und Personalien bekanntgegeben. Wie die Bank mitteilte, werden die UBS AG und die Credit Suisse AG bis auf Weiteres unabhängig agieren, die Integration soll stufenweise umgesetzt werden. Der CEO der Credit Suisse, Ulrich Körner, wird Mitglied der UBS-Konzernleitung. Außerdem bekommt die Bank einen neuen Finanzchef.

