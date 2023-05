Äußerungen verschiedener US-Notenbankvertreter, wonach es nicht ausgemacht ist, dass es in nächster Zeit eine Pause im Zinserhöhungsprozess gibt, mithin dieser gar schon gänzlich beendet ist, ließen die Renditen am US-Anleihemarkt steigen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0832 -0,1% 1,0841 1,0829 +1,2%

EUR/JPY 148,98 -0,1% 149,15 148,87 +6,2%

EUR/CHF 0,9742 +0,0% 1,1131 0,9735 -1,6%

EUR/GBP 0,8685 +0,1% 0,8680 0,8676 -1,9%

USD/JPY 137,53 -0,0% 137,57 137,49 +4,9%

GBP/USD 1,2472 -0,1% 1,2490 1,2481 +3,1%

USD/CNH 7,0301 +0,3% 7,0083 7,0087 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.278,42 -0,3% 27.366,43 26.797,97 +64,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar wurde ebenfalls gestützt von den als falkenhaft interpretierten Kommentaren der Fed-Vertreter. Daneben berichteten Marktteilnehmer von Eindeckungen von Positionen auf einen fallenden Dollar, die jüngst noch verstärkt eingegangen worden seien im Hinblick auf eine aktuell falkenhafter empfundene EZB gegenüber der US-Notenbank. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,52 72,83 -0,4% -0,31 -9,6%

Brent/ICE 76,71 76,96 -0,3% -0,25 -9,0%

Deutlich nach oben ging es mit den Ölpreisen, die am Vortag von schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten gedrückt worden waren. Nun aber setzten die Akteure auch am Ölmarkt auf ein Ende des Schuldenstreits. Überraschend stark gestiegene US-Ölvorräte belasteten die Preise nicht nachhaltig. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 72,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,39 1.982,00 -0,1% -2,61 +8,5%

Silber (Spot) 23,62 23,75 -0,5% -0,13 -1,5%

Platin (Spot) 1.070,28 1.073,48 -0,3% -3,20 +0,2%

Kupfer-Future 3,75 3,75 -0,0% -0,00 -1,9%

Der festere Dollar und die gestiegenen Anleiherenditen ließen den Goldpreis nachgeben. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 1.984 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK

hat sich im Prozess um Transaktionen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu einer Vergleichszahlung von 75 Millionen Dollar bereit erklärt, wie Anwälte der Kläger berichten Dem Frankfurter Geldhaus wird vorgeworfen, den Sexhandelsring des mittlerweile verstorbenen Hedgefonds-Managers unterstützt zu haben. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, hat die Bank im Rahmen des Vergleichs kein Fehlverhalten eingeräumt

SOFTWARE AG

Der Finanzinvestor Silver Lake hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage den Startschuss für die Übernahme der Software AG gegeben. Die Aktionäre können ihre Anteile ab sofort bis zum 14. Juni um Mitternacht andienen - für 32,00 Euro je Aktie. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie. Silver Lake will die Software AG so schnell wie praktisch möglich von der Börse nehmen.

AMAZON

will in den kommenden Jahren umgerechnet knapp 13 Milliarden Dollar in den Ausbau des indischen Cloud-Geschäfts investieren.

CISCO

hat im dritten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet und die Jahresgewinnprognose angehoben.

META

muss im Datenschutzstreit mit einer Rekordstrafe der Europäischen Union rechnen. Die Geldstrafe werde wahrscheinlich die bisher höchte Geldbuße von 746 Millionen Euro für Amazon in den Schatten stellen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Meta sei einer gerichtlichen Warnung zum Schutz der Verbraucherdaten vor US-Sicherheitsdiensten nicht nachgekommen.

SONY

will seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der japanische Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent an der Sparte beteiligt bleiben

