ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,82 72,15 -0,5% -0,33 -10,0%

Brent/ICE 76,58 76,71 -0,2% -0,13 -8,6%

Die Ölpreise legten weiter zu, gaben aber deutlichere Gewinne wieder ab. Saudi-Arabien hatte auf der Konferenz der Opec+ mitgeteilt, dass man einseitig die Fördermenge um 1 Million Barrel pro Tag verringern werde. Die Tatsache, dass Saudi-Arabien bereit sei, zusätzliche Kürzungen alleine zu schultern, erhöhe die Glaubwürdigkeit der Kürzungen, sagte Helima Croft von RBC Capital Markets. "Es ist unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen zu drastischen Preisbewegungen führen werden", so Facundo Lucero von Schneider Electric. "Sie sind eher ein Versuch, das aktuelle Preisniveau zu halten". Die Preise für WTI und Brent stiegen um bis zu 0,5 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,76 1.962,10 -0,1% -1,35 +7,5%

Silber (Spot) 23,63 23,53 +0,4% +0,10 -1,4%

Platin (Spot) 1.037,95 1.035,00 +0,3% +2,95 -2,8%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,2% +0,01 -1,1%

Der Goldpreis erholte sich von Abgaben im Verlauf. Für die Feinunze ging es um 0,7 Prozent nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins zum zwölften Mal innerhalb von etwas mehr als einem Jahr angehoben und den Markt auf weitere Erhöhungen im Falle einer anhaltend hohen Inflation eingestimmt. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent an, womit die sogenannte Cash Rate den höchsten Stand seit Anfang 2012 erreichte.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

BRASILIEN

Präsident Inacio Lula da Silva hat einen neuen Plan zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorgestellt. Das Vorhaben markiere "nach vier Jahren Gleichgültigkeit und Vernachlässigung" die Rückkehr des Umweltschutzes als "Priorität", sagte Lula am Montag (Ortszeit). Lulas Plan sieht unter anderem die sofortige Beschlagnahmung der Hälfte aller illegal genutzten Flächen innerhalb von Schutzgebieten sowie die Ausweisung von drei Millionen Hektar zusätzlicher Schutzgebiete bis 2027 vor.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist nach eigenen Angaben zuversichtlich, dass das umstrittene Heizungsgesetz noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet wird. Bei einer Veranstaltung der Rheinischen Post sagte Habeck am Montagabend, er gehe davon aus, dass das Gesetz wie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart "vor der Sommerpause kommt". Vertreter von Habecks Koalitionspartner FDP äußerten dagegen erneut Vorbehalte gegen eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes.

GETREIDEIMPORTE UKRAINE

Die Europäische Union verlängert die Importbeschränkungen für bestimmte landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine bis zum 15. September. Bis dahin sollen die Schutzmaßnahmen für fünf osteuropäische Mitgliedsländer "auslaufen", erklärte die EU-Kommission am Montag.

DEUTSCHE BAHN / EVG

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen sich Anfang kommender Woche wieder zusammensetzen. Wie die EVG mitteilte, sollen die Verhandlungen ab dem 12. Juni fortgesetzt werden.

KRYPTOWÄHRUNGSPLATTFORMEN

Die US-Börsenaufsicht SEC hat die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die SEC wirft Binance und Zhao in der am Montag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Zivilklage in 13 Punkten Verstöße gegen das US-Finanzmarktrecht vor. Zhao und Binance wird auch vorgeworfen, Investoren mit Blick auf Risikokontrolle und Handelsvolumen in die Irre geführt zu haben.

SAFRAN

übernimmt möglicherweise Geschäftsbereiche von Raytheon Technologies. Safran bestätigte Gespräche mit dem US-Konzern über die potenzielle Übernahme bestimmter Flugsteuerungs- und Antriebsgeschäfte.

APPLE

hat bei seiner Entwicklerkonferenz wie erwartet eine Virtual-Reality-Brille präsentiert. Das Headset mit dem Namen "Vision Pro" ist das erste größere neue Hardware-Produkt von Apple seit fast zehn Jahren. Zudem zeigte Apple die neuen bzw aktualisierten Betriebssysteme für das iPhone, das iPad, die Watch und den Mac, und darüber hinaus zahlreiche neue Funktionen.

RAYTHEON

hat einen Auftrag von der US-Navy an Land gezogen. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte, hat der Auftrag über Materialien und Bauteile für Flugzeuge ein Volumen von 2,02 Milliarden US-Dollar.

