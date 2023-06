Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, rechnet damit, dass bereits in wenigen Monaten die Gasspeicher vollständig gefüllt sein werden. "Wenn alles gut geht, werden wir im Spätsommer volle Speicher haben", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ausgestanden sei die Energiekrise aber noch nicht.

Die spanische Regierung hat ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Billig-Airlines wegen ihrer Kosten für die Mitnahme von Handgepäck eingeleitet. Es sei zu klären, ob es nicht "missbräuchlich" und "unlauter" sei, Reisende einen Aufpreis für eine Dienstleistung zahlen zu lassen, die im Allgemeinen als selbstverständlich wahrgenommen werde, erklärte am Mittwoch das Ministerium für Verbraucherschutz.

hat im Mai 63 Flugzeuge an 36 Kunden ausgeliefert. Damit wurden seit Jahresbeginn 244 Maschinen an Kunden übergeben, wie der Flugzeugbauer mitteilte. Airbus liegt damit noch weit hinter seinem Auslieferungsziel von 720 Maschinen im Gesamtjahr 2023. Der Konzern erhielt im vergangenen Monat zudem brutto 17 Flugzeugbestellungen.

Der italienische Energiekonzern hat mit der libyschen Regierung eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Entwicklung nachhaltiger Energien zu untersuchen und aufzuzeigen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Eni an der Verringerung der CO2-Emissionen durch die Reduzierung des routinemäßigen Abfackelns von Gas, flüchtiger Emissionen und Abluft sowie anderer möglicher Projekte arbeitet.

plant die Einführung eines werbefinanzierten Angebots seines Streaming-Diensts Prime Video, um sein Werbegeschäft weiter auszubauen und mehr Einnahmen aus dem Unterhaltungsbereich zu generieren, wie mit der Situation vertraute Personen berichten. Die Beratungen darüber sind den Angaben zufolge noch in einem frühen Stadium.

Die Alphabet-Sparte wird strenger bei der Büro-Anwesenheit ihrer Mitarbeiter. Google will die Office-Anwesenheit bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigen und Erinnerungen an Mitarbeiter mit häufigen Abwesenheiten verschicken. Neue Anträge auf Vollzeitarbeit aus dem Home Office werde man nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigen. Die meisten Mitarbeiter folgten bereits Googles hybriden Arbeitsrichtlinien, die ungefähr drei Tage Arbeit im Büro pro Woche vorsehen.

