ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,57 69,42 +0,2% +0,15 -12,9%

Brent/ICE 74,54 74,29 +0,3% +0,25 -11,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zeigten sich sehr fest. Das Kartell Opec hat seine Bemühungen um eine Verknappung am Ölmarkt im Mai verstärkt, indem eine Handvoll der wichtigsten Mitglieder ihre Fördermengen aus freien Stücken wie geplant drastisch gesenkt hat. Der Rückgang deutet darauf hin, dass die Mitglieder der Gruppe ihr im April angekündigtes Versprechen, ihre gemeinsame Fördermenge zu reduzieren, weitgehend eingehalten haben. Gestützt wird der Preis aber auch durch Nachfragespekulationen in China verbunden mit wirtschaftlichen Stimuli.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.946,95 1.943,77 +0,2% +3,18 +6,8%

Silber (Spot) 23,81 23,68 +0,6% +0,13 -0,7%

Platin (Spot) 982,10 981,50 +0,1% +0,60 -8,0%

Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,0% -0,00 +0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Steigende Marktzinsen und die niedrigste US-Inflation seit zwei Jahren drückten den Goldpreis ins Minus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Die Ukraine erhält inmitten ihrer Gegenoffensive gegen russische Truppen weitere US-Militärhilfen im Umfang von 325 Millionen US-Dollar. Die USA liefern der Ukraine unter anderem Luftabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen, Artilleriemunition und Panzerfahrzeuge, wie das US-Außenministerium am Dienstag mitteilte.

GRENZKONTROLLEN EU

Die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben sich darauf geeinigt, das Aufklebersystem in Reisepässen zugunsten einer digitalen Lösung für Schengen-Visa zu ersetzen.

BEZIEHUNGEN FRANKREICH - RUSSLAND

Frankreich wirft Russland digitale Manipulationsversuche mit Hilfe gefälschter Webseiten vor. Die französischen Behörden hätten Belege für eine "digitale Kampagne der Desinformation gegen Frankreich", erklärte Außenministerin Catherine Colonna. Staatliche russische Stellen seien daran beteiligt.

HEIZUNGSGESETZ

Das umstrittene Heizungsgesetz kommt doch noch in dieser Woche in den Bundestag, nachdem die Koalition eine grundsätzliche Verständigung dazu erreicht hat. Vorgesehen ist nun unter anderem eine stärkere Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung und eine Entscheidungszeit für den Bestand bis zum Inkrafttreten der Planung voraussichtlich im Jahr 2028.

NATO-BEITRAG DEUTSCHLAND

Der deutsche Beitrag zur Finanzierung des Nato-Militärbündnisses wird in diesem Jahr kräftig steigen. Veranschlagt seien deutsche Zahlungen von bis zu 537 Millionen Euro - nach 446 Millionen im vergangenen Jahr, was einem Plus von mehr als 20 Prozent entspricht. Grund dafür ist der massive Anstieg des Nato-Gesamtbudgets auf 3,32 Milliarden Euro im aktuellen Jahr gegenüber 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,1 Millionen Barrel nach plus 2,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,3 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Barrel.

DOKUMENTENAFFÄRE USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in der Dokumentenaffäre die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen und in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.

FRAPORT

Die Erholung des Verkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Mai mit einem stabilen Anstieg fortgesetzt. Rund 5,1 Millionen Fluggäste nutzen den Rhein-Main-Hub im vergangenen Monat, ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Passagierzahlen im Mai 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 17,5 Prozent entfernt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Das Cargo-Aufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung rückläufig und lag mit 155.963 Tonnen um 10,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

AURUBIS

setzt seinen Wachstumskurs fort und will seine Kapitalallokation künftig noch stärker daran ausrichten. Wie der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag 2023 ausführte, sollen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 in über acht strategische Wachstumsprojekte 1,2 Milliarden Euro investiert werden. Die acht Projekte sollen ab dem Geschäftsjahr 2024/25 positive EBITDA-Beiträge liefern, die bis zum Geschäftsjahr 2029/30 kumuliert auf 1,3 Milliarden Euro steigen und damit die Investitionsausgaben übertreffen sollen. Finanziert werden diese und zukünftige Investitionen vor allem aus eigenen Mitteln.

SOFTWARE AG

Die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake verzichtet bei dem Angebot für die Software AG zunächst auf eine Mehrheit. "Silver Lake benötigt keine Mehrheitsbeteiligung, um das Angebot zu finanzieren oder seine Investitionsstrategie umzusetzen", teilte der Investor mit. Der Verzicht auf die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie unterstreiche Silver Lakes starke langfristige Unterstützung für das Managementteam und die Strategie der Software AG.

LOGITECH

CEO Bracken Darrell ist zurückgetreten. Dies teilte das Unternehmen am späten Dienstag mit. Logitech, das Peripheriegeräte für PCs, Tablets und andere digitale Plattformen entwickelt und herstellt, informierte ferner darüber, dass Board-Mitglied Guy Gecht als Interims-CEO einspringen wird, während die Suche nach einem Nachfolger im Gange ist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)