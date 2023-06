+++++ DEVISENMARKT +++++

Am Devisenmarkt fiel der Dollar deutlich, der Dollar-Index sank um 0,8 Prozent, nachdem er am Vorabend auf die Fed-Aussagen noch gestiegen war. Nun wurde diese Bewegung konterkariert, weil die Zinssignale der EZB den Euro befeuerten. Die Gemeinschaftswährung kletterte bis rund 1,0950 Dollar.

Erdöl verteuerte sich mit der Spekulation auf einen Nachfrageschub aus China. Die Volksrepublik ist der zweitgrößte Verbraucher weltweit. Mit den bisherigen Zinssenkungen in China ist die Erwartung geschürt worden, es könnte weitere geben - einschließlich eines umfassenden Konjunkturpaketes.

Ein schwacher Dollar und sinkende Renditen stützten den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ÖLEINNAHMEN RUSSLAND

Russlands Einnahmen aus dem Erdöl-Handel sind nach Angaben der US-Regierung in den ersten fünf Monaten des Jahres um fast die Hälfte eingebrochen. Obwohl Russland heute mehr Rohöl exportiere als zu Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine, seien die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zurückgegangen, erklärte US-Vizefinanzminister Wally Adeyemo am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Center for a New American Security.

CHINESISCHE TELEKOMAUSRÜSTER IN EU

Die Europäische Kommission hat die chinesischen Telekommunikationsunternehmen Huawei und ZTE als Risiko für die Sicherheit der EU eingestuft. Beide Unternehmen stellten "in der Tat erheblich höhere Risiken" dar als andere Anbieter von 5G-Netzwerkdiensten, erklärte die Kommission. Die Behörde wird daher künftig keine Dienste der beiden Unternehmen mehr nutzen.

NORDKOREA

hat nach Angaben Südkoreas und Japans zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte erklärte am Donnerstag, die beiden ballistischen Raketen seien zwischen 19.25 und 19.37 Uhr (Ortszeit, 12.25 und 12.37 Uhr MESZ) vom Gebiet Sunan aus ins Ostmeer abgeschossen worden. Das Ostmeer ist auch als Japanisches Meer bekannt.

AIRBUS

Die Ratingagentur Fitch ist mit Blick auf die Bonität des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns optimistischer geworden. Das Langfrist-Rating wurde auf 'A-' von 'BBB+' hochgestuft. Der Ausblick ist stabil.

BAYER

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat sich mit Bayer Cropscience und Monsanto gegen eine Zahlung von 6,9 Millionen US-Dollar auf einen Vergleich in der Sache um angeblich falsche Werbung für Roundup geeinigt.

DEUTSCHE WOHNEN

Die Aktionäre der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen haben auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag den Antrag des aktivistischen Aktionärs Elliott Management auf die Sonderprüfung eines milliardenschweren Kredits an die Mutter Vonovia abgelehnt. Einem Deutsche-Wohnen-Sprecher zufolge ist der Antrag mit "knapp 94 Prozent" abgelehnt worden.

GENERALI

kauft dem US-Versicherer Liberty Mutual einen Teil des Europa-Geschäfts ab. Für Liberty Seguros legt Generali 2,3 Milliarden Euro auf den Tisch und verstärkt sich damit im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung in Spanien und Portugal.

ADOBE

hat im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Dies spiegelt die starke Nachfrage der Verbraucher nach der Software des Unternehmens wider, die von den Fortschritten bei der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert.

DISNEY

verliert ihre CFO. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, tritt Christine M. McCarthy zurückt und nimmt aus familiären Gründen eine Auszeit. Kevin Lansberry, Executive Vice President und CFO von Disney Parks, Experiences and Products, wird ab dem 1. Juli als Interims-CFO fungieren.

GOLDMAN SACHS

Die Federal Reserve und die Securities and Exchange Commission (SEC) untersuchen die Rolle von Goldman Sachs beim Kauf des Wertpapierportfolios der Silicon Valley Bank (SVB), berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auch das Justizministerium hat Goldman im Rahmen seiner SVB-Ermittlungen vorgeladen, so einige der Personen.

