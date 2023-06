Dazu passend geht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nicht davon aus, dass der Verteidigungsetat im kommenden Jahr steigen wird.

EUROPA - Industrie

International tätige Industrieunternehmen werden in den kommenden Jahren einer Studie der Unternehmensberatung Horváth zufolge in größerem Umfang Produktionskapazitäten in West- und Südeuropa abbauen. 30 Prozent der in der Region ansässigen Firmen planten in den nächsten fünf Jahren einen Abbau von Personal oder Fertigungsanlagen. Zugleich wollten diese Produktionskapazitäten in Nordamerika und Asien ausbauen, dort unter anderem insbesondere in Indien.

FRANKREICH - Erdbeben

Ein ungewöhnlich heftiges Erdbeben und zwei Nachbeben haben am Wochenende den Westen Frankreichs erschüttert. In mindestens zwei Dörfern wiesen die Kirchtürme große Risse auf, Dutzende Häuser wurden von der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt.

SCHWEIZ - Klimaschutz, Steuern

Mit fast 60 Prozent hat die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer für ein neues Klimaschutzgesetz gestimmt. Das Gesetz sieht vor, den Öl - und Gasverbrauch schrittweise zu senken. So soll etwa der Umstieg auf klimafreundliche Heizungen finanziell gefördert werden. Auch Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren, bekommen Geld vom Staat - insgesamt 3,2 Milliarden Franken sind vorgesehen. Ziel: Bis 2050 soll die Schweiz CO2-neutral sein. Knapp 79 Prozent der Schweizer stimmten außerdem dafür, dass multinationale Großkonzerne künftig die in der OECD vereinbarte Mindeststeuer von 15 Prozent entrichten müssen. In vielen Kantonen ist das bislang nicht der Fall.

USA - Geldpolitik

Laut Tom Barkin, Präsident der Fed in Richmond, ist die Inflation immer noch zu hoch. Er müsse überzeugt sein, dass sie sich rascher verlangsame, bevor er ein Ende der Zinserhöhungen befürworte.

USA/CHINA

Am letzten Tag seines Besuchs in Peking ist US-Außenminister Antony Blinken am Montag mit dem ranghohen Außenpolitiker Wang Yi zusammengetroffen. Bei den Beratungen sollte es um eine Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen gehen. Diplomaten hielten ein Treffen zwischen Blinken und Chinas Staatschef Xi Jinping für wahrscheinlich. Wang steht in der Hierarchie der Kommunistischen Partei Chinas über Außenminister Qin Gang. Mit diesem hatte Blinken am Sonntag siebeneinhalb Stunden gesprochen und damit länger als erwartet.

ERNEUERBARE ENERGIEN

Die EU-Staaten haben das europäische Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich nach oben gesetzt und zwar von bisher 32 auf bis zu 45 Prozent im Jahr 2030. "Das bedeutet eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien gegenüber dem erreichten Stand 2021 von knapp 22 Prozent", hob das Nundeswirtschaftsministerium hervor.

BAYER

Unternehmenschef Bill Anderson bereitet laut "FT" einen radikalen Abbau der internen Bürokratie vor. Er will Wissenschaftlern und operativen Managern mehr Mitspracherecht geben, um den Konzern innovativer und effizienter zu machen.

DEUTSCHE BAHN

Mit 70 unterschiedlichen Maßnahmen will der Bund laut FAZ die Deutsche Bahn wieder zurück auf Kurs bringen. Das geht aus dem Fortschrittsbericht des Bundesverkehrsministeriums vor, der am Dienstag vorgestellt werden soll.

ASTRAZENECA

plant laut "FT", das China-Geschäft auszugliedern und separat in Hongkong zu notieren, um sich vor den wachsenden geopolitischen Spannungen zu schützen.

INTEL

will in Israel nach Angaben der Regierung 25 Milliarden Dollar in ein neues Werk investieren.

ORSTED

arbeitet laut Vorstandschef Mads Nipper "sehr hart" daran, sein geplantes Projekt Hornsea 3 vor der Küste Yorkshires, das größte Offshore-Windprojekt der Welt, rentabel zu machen, nachdem es im März davor gewarnt hatte, dass es durch finanziellen Druck zum Scheitern gebracht werden könnte.

UBS

Credit Suisse (CS) steht nach der Übernahme durch UBS möglicherweise eine massive Verkleinerung des Investmentbanking-Geschäfts bevor, wie Aussagen von CEO Sergio Ermotti vermuten lassen.

VIVENDI

verkauft das Verlagsgeschäft Editis an International Media Invest für eine nicht genannte Summe.

===

