ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,20 69,56 -0,5% -0,36 -12,8%

Brent/ICE 73,84 74,24 -0,5% -0,40 -11,2%

Deutlich fester tendierte der Ölpreis, nachdem die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken waren. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,75 Prozent auf 69,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,08 1.907,78 -0,1% -2,70 +4,5%

Silber (Spot) 22,76 22,73 +0,2% +0,04 -5,0%

Platin (Spot) 917,45 915,50 +0,2% +1,95 -14,1%

Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold leicht unter Druck. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.913 Dollar. Gedrückt wurde der Preis des Edelmetalls vom festeren Dollar und der Erwartung eines weiterhin hohen Zinsniveaus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Der Gouverneur der japanischen Notenbank sieht Anzeichen dafür, dass sich die Inflationsrate des Landes ihrem Ziel nähert. Er sei aber noch nicht zuversichtlich genug, um die Geldpolitik zu ändern, sagte Kazuo Ueda in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra. Sollte die Bank of Japan (BoJ) zu der Überzeugung gelangen, dass die Inflation bis zum Jahr 2024 nachhaltig höher sein wird, wäre dies ein guter Grund, die Geldpolitik zu ändern, so Ueda.

BANKENSTRESSTEST USA

Die US-Notenbank bezeichnet die größten US-Kreditinstitute in ihrem diesjährigen Bankenstresstest nach einer Reihe von Zusammenbrüchen mittelgroßer Banken zu Beginn des Jahres weiterhin als gesund. Alle 23 Geldhäuser, die an den Stresstests teilgenommen haben, haben gut abgeschnitten, wie die Fed mitteilte. Konkret bedeutet dies, dass sie über dem Mindestkapitalniveau bleiben und auch in einer schweren Rezession weiterhin Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben würden.

SIEMENS

überträgt zur Stärkung seines Pensionsvermögens in Deutschland einen Anteil an Siemens Energy in den eigenen Pensionsfonds. Wie der Konzern mitteilte, soll ein Anteil von 6,8 Prozent an dem Energiekonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. per heutigen Mittwoch übertragen werden. Die Beteiligung der Siemens AG an Siemens Energy sinke dadurch auf 25,1 Prozent.

HOME24

Der Möbelhändler XXXLutz will die bereits übernommene Home24 wie geplant von der Börse nehmen und bietet den verbliebenen Aktionären den gleichen Preis wie Ende 2022. Im Zuge des Delisting-Angebots werden für alle noch ausstehenden Home24-Aktien je 7,50 Euro offeriert, wie die Einrichtungshauskette mitteilte. Gemeinsam mit verbundenen Gesellschaften habe sich XXXLutz insgesamt rund 94,65 Prozent am derzeitigen Grundkapital gesichert.

MICROSOFT

Die Chefs von Microsoft und Activision Blizzard haben die geplante Übernahme verteidigt und beteuert, den Wettbewerb durch die Transaktion nicht zu behindern.

NVIDIA

Die möglichen neuen Beschränkungen beim Export von Chips für den Bereich KI nach China könnten nach Einschätzung von Nvidia erhebliche Nachteile mit sich bringen. "Langfristig werden Beschränkungen, die den Verkauf unserer KI-Chips nach China verbieten, zu einem dauerhaften Chancenverlust für die US-Industrie führen, in einem der größten Märkte der Welt zu konkurrieren und die Marktführerschaft zu übernehmen - Auswirkungen auf unser künftiges Geschäft und unsere Finanzergebnisse sind vorhanden", sagte Colette Kress, Finanzchefin von Nvidia.

VISA

plant die Übernahme des Finanztechnologieunternehmens Pismo für 1 Milliarde Dollar in bar.

