Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,0 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

COMMERZBANK

Seit Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wird die Commerzbank in der Schweiz von Anfragen Schweizer Kunden "geflutet". Das sagte Commerzbank-Chef Manfred Knof der Schweizer Handelszeitung. Vor allem Firmenkunden seien auf der Suche nach Alternativen.

BAWAG

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätseinstufungen auf A1 von zuvor A2 nach oben genommen. Der Ausblick lautet auf "positiv".

BOEING

hat im zweiten Quartal 136 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

SWISS RE

hat einen Nachfolger für den zurückgetretenen Verwaltungsratspräsidenten Sergio Ermotti gefunden. Vizepräsident Jacques de Vaucleroy wurde zur Wahl bei der nächsten Hauptversammlung im April 2024 vorgeschlagen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)