KLIMAWANDEL

Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat den Klimawandel bei einem Besuch in China als "Bedrohung für die gesamte Menschheit" bezeichnet.

Höchsttemperaturen von bis zu 47 Grad in Spanien: Weit ist das Land inmitten der dritten Hitzewelle in diesem Sommer nicht mehr vom absoluten Hitzerekord Europas entfernt. Dieser war 2021 in der italienischen Region Sizilien mit 48,8 Grad Celsius erreicht worden, wie die UN-Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bestätigte.

UKRAINE-KRIEG

Das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ist nach fast einem Jahr am Montagabend ausgelaufen. Der Aggressor Russland hatte eine Verlängerung des Abkommens zwischen der Ukraine und Russland kurz zuvor abgelehnt und als Grund Behinderungen der Ausfuhr von Düngemitteln aus Russland durch westliche Sanktionen angegeben.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

veräußert ihren Anteil an der R+S Group an die Nokera AG und wird auch dank des Verkaufserlöses bei der Jahresprognose optimistischer. Die Deutsche Beteiligungs AG erwartet nach eigenen Angaben durch die Transaktion einen zusätzlichen, ungeplanten Beitrag zum Konzernergebnis im dritten Quartal 2022/2023 (1. April 2023 bis 30. Juni 2023) von rund 14 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr konkretisiert die Gesellschaft ihre Prognose für dasGeschäftsjahr 2022/2023 und geht nun davon aus, die obere Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite zu erreichen.

DEUTSCHE KONSUM REIT

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung mehrerer Steuerbescheide abgewiesen. Die nun zu zahlenden Steuern belaufen sich auf 16,2 Millionen Euro, wofür bereits Rückstellungen gebildet wurden, welche das Jahresergebnis in gleicher Höhe belasten.

STEICO

Die Kingspan Holding GmbH übernimmt die Mehrheit an Steico, einem Hersteller von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen. Wie die Steico SE mitteilte, hat die bisherige Mehrheitsaktionärin Schramek GmbH (Aktienanteil derzeit 61,1 Prozent) mit der Kingspan Holding GmbH den Verkauf von 51,0 Prozent der Steico-Aktien an die Kingspan Holding vereinbart, bei der es sich um eine indirekte Tochtergesellschaft der irischen Kingspan Group plc handele. Weitere 10,1 Prozent der Steico-Aktien verblieben vorerst bei der Schramek GmbH.

MICROSOFT

muss sich nach Medienberichten kommende Woche auf die erste formelle Kartelluntersuchung der Europäischen Union seit 15 Jahren einstellen. Der Softwareriese werde wahrscheinlich mit Vorwürfen konfrontiert werden, dass er seine Videokonferenz-App Teams in unlauterer Weise mit seiner beliebten Office-Software verknüpft habe, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Zeitung Irish Times.

TESLA

will die Kapazität ihrer Fabrik in Grünheide auf 1 Million Autos im Jahr verdoppeln. Der Elektroautobauer hat beim Land Brandenburg einen entsprechenden Antrag gestellt, wie aus Dokumenten hervorgeht.

