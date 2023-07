Der Dollarindex gewinnt am Morgen 0,1 Prozent im asiatisch gepragten Geschäft. Laut Pepperstone setzen die die Kunden durch die Bank aggressiv auf steigende Dollar-Notierungen und widersetzen sich damit der jüngsten Dollar-Schwäche. Sie positionierten sich kurzfristig für eine bedeutsame Trendumkehr. Auch der Zinsterminmarkt deute auf wenige Gründe für eine weitere Dollar-Schwäche, heißt es weiter. Allerdings werde eine weitere Zinserhöhung aktuell nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 11 Prozent eingepreist. Zinsdifferenzen und Wachstumsunterschiede verschiedener Währungsräume sprächen aber weiter für den Greenback, auch wenn die US-Devise unter dem Einbruch der zweijährigen US-Rendite gelitten habe. Gleichzeitig rechne der Markt aber mit einer weichen Landung der US-Konjunktur, ergänzen die Experten von Brown Brothers Harriman.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,43 75,75 -0,4% -0,32 -5,0%

Brent/ICE 79,40 79,63 -0,3% -0,23 -4,6%

Die Ölpreise zeigten sich vor der Veröffentlichung der Öllagerbestandsdaten fester. Die Akteure nutzten den Preisrückgang an den beiden vorigen Handelstagen zum Kauf, wie es hieß. Der Preis für das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 2,2 Prozent auf 75,75 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,41 1.978,95 -0,2% -4,55 +8,3%

Silber (Spot) 25,01 25,13 -0,4% -0,11 +4,4%

Platin (Spot) 985,45 986,70 -0,1% -1,25 -7,7%

Kupfer-Future 3,81 3,83 -0,5% -0,02 -0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte von den sinkenden Anleiherenditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ERDBEBEN MITTELAMERIKA

Ein Erdbeben der Stärke 6,8 vor der Küste Mittelamerikas hat El Salvador, Honduras und Nicaragua erschüttert. Das Beben sei im Pazifischen Ozean rund 66 Kilometer südlich der salvadorianischen Küste registriert worden, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,0 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,8 Millionen Barrel nach plus 1,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

EZB- GELDPOLITIK

Der Rat der EZB wird seine Zinsen in der nächsten Woche nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel um 25 Basispunkte anheben. In einem Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte Nagel: "Ich gehe davon aus, dass wir die Leitzinsen anheben werden." Er fügte hinzu: "Praktisch alle rechnen mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte."

ENERGIEWENDE DEUTSCHLAND

Der Siemens-Vorstandsvorsitzende Roland Busch rechnet damit, dass Deutschland noch lange fossile Energieträger wie Kohle und Gas verwenden wird. "Wir werden auch 2030 auf fossile Brennstoffe angewiesen sein", sagte Busch der Bild-Zeitung. Es werde "immer enger, die Ausbauziele für Erneuerbare zu erreichen". Nach Ansicht des Siemens-Chefs steht Deutschland am Scheidepunkt: "Wenn wir jetzt nicht die Geschwindigkeit deutlich erhöhen, wird es schwierig."

PRIVATVERSCHULDUNG DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung fürchtet, dass sich angesichts der hohen Inflation die wirtschaftliche Lage privater Haushalte deutlich verschärfen könnte. "Die gestiegenen Preise stellen viele Menschen vor ernsthafte Probleme", sagte Bundes-Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) dem Handelsblatt. Viele Bürgerinnen und Bürger seien schon jetzt "erheblich überschuldet". Verschuldungsexperten und Ökonomen sehen insbesondere einkommensschwache Haushalte übermäßig belastet.

SCHUFA-APP

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) sieht die von der Schufa vorgestellte Bonify-App zur Einsicht eigener Kreditwürdigkeit äußerst bedenklich. "Es ist unkritisch, die App für das Abrufen einer kostenlosen Schufa-Auskunft zu nutzen", sagte Dorothea Mohn, Leiterin Team Finanzmarkt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Dem Kontozugriff einzuwilligen, würde ich allerdings niemanden empfehlen." Sie regte an: "Gesellschaftlich sollte man darüber nachdenken, hier eine Grenze zu ziehen und eine solche Möglichkeit insgesamt gesetzlich zu regulieren."

CHINA/COVID

Eine der bevölkerungsreichsten Provinzen Chinas hat Sterblichkeitsdaten gelöscht, die einen Hinweis auf die hohe Zahl der Todesopfer gaben, die durch die Lockerung der Covid-19-Kontrollen durch Peking Ende letzten Jahres verursacht wurden, berichtet die Financial Times. Die von der Provinz Zhejiang veröffentlichten Statistiken zeigen, dass die Zahl der Einäscherungen in der wohlhabenden Küstenregion im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent gestiegen ist. Als die Statistiken in den chinesischen sozialen Medien für Aufsehen sorgten, nahm Zhejiang die Informationen vom Netz.

STRATEC

wird unter anderem wegen revidierter Bestellprognosen und Lieferrückständen pessimistischer für das Gesamtjahr. Der SDAX-Konzern hat seine Wachstums- und Margenprognose für 2023 gesenkt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr dürfte die Umsatzdynamik dennoch in der zweiten Jahreshälfte zunehmen.

RIO TINTO

geht davon aus, dass ihre Eisenerzlieferungen 2023 in der oberen Hälfte der Konzernprognose von 320 bis 335 Millionen Tonnen liegen werden. Der Bergbaukonzern senkte jedoch die Produktionsprognosen für mehrere andere Rohstoffe, unter anderem für Tonerde und raffiniertes Kupfer. Im zweiten Quartal verschiffte der Bergbaukonzern 79,1 Millionen Tonnen Eisenerz, das war 1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

MICROSOFT und ACTIVISION BLIZZARD

wollen weiter auf den Abschluss ihrer 75-Milliarden-Dollar schweren Fusion hinarbeiten, indem sie noch offene regulatorische Fragen klären, wie informierte Personen sagten. Die Unternehmen hatten sich für den Abschluss der Transaktion eigentlich eine Frist bis zum 18. Juli gesetzt. Ihre Fusionsvereinbarung sieht vor, dass Microsoft dem Videospieleproduzenten Activision eine Auflösungsgebühr von 3 Milliarden US-Dollar zahlen muss, falls eine der beiden Parteien die Vereinbarung nach Fristablauf kündigt - weder Microsoft noch Activision hätten jedoch die Absicht, das zu tun, sagten die Informanten.

