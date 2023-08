Etwas fester - S&P-500 wie Nasdaq-Composite haben den fünften Monatsgewinn in Folge verbucht. Unterstützt wurden die Märkte von der bisher überzeugenden Bilanzsaison. Am Montag war die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite allerdings noch dünn. Die Walmart-Aktie drehte im Verlauf leicht ins Minus. Der Einzelhandelsgigant hat dem Hedgefonds Tiger Global nun auch die restlichen Anteile an Flipkart abgekauft, wie das Wall Street Journal berichtet. Johnson & Johnson (J&J) fielen um 4 Prozent. Ein Insolvenzgericht hat auch den zweiten Antrag eines J&J-Tochterunternehmens auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 abgewiesen, mit dem J&J eine Massenklage wegen eines mutmaßlich krebserregenden Babypuders beilegen wollte. Die Hochstufung auf "Buy" von "Neutral" durch Goldman Sachs verhalf derweil Chevron zu einem Plus von 3 Prozent. Sofi Technologies sprangen um knapp 20 Prozent nach oben. Der Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick angehoben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,86 -1,2 4,87 44,2

5 Jahre 4,19 +1,8 4,17 18,8

7 Jahre 4,08 +0,1 4,08 11,0

10 Jahre 3,96 +0,5 3,95 7,7

30 Jahre 4,01 -0,1 4,01 4,1

Die Renditen der US-Anleihen tendierten wenig verändert. Marktteilnehmer verwiesen auf die bevorstehenden wichtigen Daten, die zur Zurückhaltung mahnten, so vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am kurzen Ende stützte etwas die Erwartung einer Zinspause im September, die aktuell zu 80 Prozent eingepreist wird.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0993 -0,0% 1,0998 1,1021 +2,7%

EUR/JPY 156,97 +0,3% 156,49 156,55 +11,8%

EUR/CHF 0,9589 +0,1% 0,9584 0,9562 -3,1%

EUR/GBP 0,8569 +0,0% 0,8567 0,8568 -3,2%

USD/JPY 142,79 +0,4% 142,27 142,07 +8,9%

GBP/USD 1,2827 -0,1% 1,2839 1,2862 +6,1%

USD/CNH 7,1727 +0,4% 7,1470 7,1473 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.886,24 -1,2% 29.242,29 29.323,18 +74,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Yen deutlicher nach, nachdem die Bank of Japan (BoJ) überraschend japanische Staatsanleihen gekauft hat, um den Anstieg der Renditen zu stoppen - was im Widerspruch stand zur Ankündigung der BoJ vom Freitag, höhere Renditen zuzulassen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,53 81,8 -0,3% -0,27 +3,4%

Brent/ICE 85,12 85,43 -0,4% -0,31 +3,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Ölpreis tendierte fester. Hier stützten die von Saudi-Arabien und Russland angekündigten Förderkürzungen sowie die Hoffnung auf weitere Stimuli der chinesischen Regierung für die heimische Wirtschaft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,69 1.964,98 -0,3% -5,30 +7,5%

Silber (Spot) 24,60 24,78 -0,7% -0,17 +2,6%

Platin (Spot) 949,75 954,00 -0,4% -4,25 -11,1%

Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,2% -0,01 +4,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zu, befördert von der Aussicht auf eine Zinspause.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli wegen einer geringeren Nachfrage verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,2 (Juni: 50,5) Punkte. Es ist das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Schwelle von 50 sinkt. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins beibehalten, aber die Möglichkeit einer weiteren Straffung offen gelassen, falls der Inflationsdruck anhält und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt. Der Leitzins wurde bei 4,10 Prozent belassen, wobei Ökonomen im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung geteilter Meinung über die Entscheidung der RBA waren.

COVESTRO

In einem von einer schwachen Nachfrage geprägten zweiten Quartal hat der Kunststoffkonzern seine eigenen Ziele erreicht und seine Jahresprognose bekräftigt. Demnach plant er im laufenden Jahr nach wie vor mit einem EBITDA zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro und einem freien Operating Cashflow zwischen 0 und 500 Millionen Euro. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Umsatz 3.720 -21% 3.969 -16% 4.703

EBITDA 385 -30% 378 -31% 547

Ergebnis nach Steuern/Dritten 46 -77% 72 -64% 199

Ergebnis je Aktie 0,24 -77% 0,38 -63% 1,04

DAIMLER TRUCK

hält nach einem starken zweiten Quartal an der jüngst erhöhten Jahresprognose fest. "Daimler Truck ist weiter auf Erfolgskurs", sagte CEO Martin Daum laut Mitteilung. Das Unternehmen hat im Industriegeschäft erstmals eine bereinigte Umsatzrendite von mehr als 10 Prozent erzielt, wie Finanzvorstand Jochen Goetz ergänzte. Grund für die gute Entwicklung sind anhaltend gute Verkäufe und eine "robuste Preisdurchsetzung". Allerdings musste der DAX-Konzern auch über einen rückläufigen Ordereingang berichten: Der Auftragseingang sackte den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten um 13 Prozent auf 96.936 Fahrzeuge ab. Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Industriegeschäft um 15 Prozent auf 13,88 Milliarden Euro.

HYPOPORT

warnt vor Verlusten im Segment Immobilienplattform. Sie belasteten das zweite Quartal und führten zu einer Senkung der Prognose. Hauptgrund für den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vorjahresvergleich sei ein signifikanter Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes ab Sommer 2022. Im zweiten Quartal 2023 erwartet Hypoport gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang von ca. 30 Prozent auf 85 Millionen Euro. Das EBITDA wird gegenüber dem zweiten Quartal 2022 um 70 Prozent niedriger bei 6 Millionen Euro gesehen.

KRONES

hat im zweiten Quartal die Ertragskraft verbessert und die jüngst erhöhte Umsatzprognose für 2023 bekräftigt. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Auftragseingang 1.273 -18% 1.331 -14% 1.553

Umsatz 1.122 +12% 1.102 +11% 998

EBITDA 107 +21% 102 +16% 88

EBITDA-Marge 9,5 -- 9,3 -- 8,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +35% 51 +19% 43

Ergebnis je Aktie 1,83 +35% 1,56 +15% 1,36

REDCARE PHARMACY

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy - die bis vor kurzem noch als Shop Apotheke Europe firmierte - hat nach dem zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Nach den endgültigen Zahlen konnte der MDAX-Konzern im zweiten Quartal die Gewinnmarge deutlich verbessern und den Nettoverlust reduzieren. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET* PROG PROG

2. QUARTAL** 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Umsatz 420 +46% 365 +27% 287

EBITDA bereinigt 13,3 -- 4,5 -- -6,1

EBITDA-Marge bereinigt 3,2 -- 1,3 -- -2,1

* das Unternehmen hat am 6. Juli den Umsatz bereits vorab bekanntgegeben

** inklusive Mediservice

TEAMVIEWER

Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Billings 151 +11% 149 +9% 136

Umsatz 154 +12% 151 +10% 138

EBITDA bereinigt 64 +7% 58 -3% 59

EBITDA-Marge bereinigt 41,4 -- 38,4 -- 43,2

Ergebnis nach Steuern 34 +191% 29 +150% 12

Ergebnis je Aktie 0,20 +233% 0,21 +250% 0,06

UNIPER

Der Energiekonzern hat im ersten Halbjahr 2023 von besseren Marktbedingungen und profitablen Absicherungsgeschäften bei der Stromerzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken sowie im Gas-Midstream-Geschäft profitiert und wieder schwarze Zahlen geschrieben.

HSBC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 01:40 ET (05:40 GMT)