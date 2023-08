Der Dollar zeigte sich nach seiner jüngsten Schwäche wenig bewegt. Zunächst hatte er vor allem gegen den Euro Boden gutgemacht, auch wegen der schlechten Daten zur deutschen Industrieproduktion. Das Aufwertungspotenzial des Greenbacks dürfte indes vorerst begrenzt sein, meinte Lee Hardman, Devisenanalyst bei MUFG. Sie verwies auf die anstehende Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise.

Der Dollar steigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft, der Dollarindex zieht um 0,2 Prozent an. Händler sprechen von einer eingetrübten Risikoneigung unter Anlegern, die dem Greenback zu Gute komme. Sollten die US-Inflationsdaten in dieser Woche höher als vorausgesagt ausfallen, dürfte die dem Dollar Auftrieb verleihen, heißt es im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,00 81,94 +0,1% +0,06 +4,0%

Brent/ICE 85,41 85,34 +0,1% +0,07 +3,3%

Die Ölpreise knüpften nicht an die Stärke der Vorwoche an, am Freitag hatte WTI auf dem höchsten Niveau seit Mitte April geschlossen. Für WTI und Brent ging es jeweils um 0,5 Prozent nach unten. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,98 1.936,78 -0,1% -2,80 +6,0%

Silber (Spot) 23,15 23,18 -0,1% -0,03 -3,4%

Platin (Spot) 922,70 924,50 -0,2% -1,80 -13,6%

Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,2% -0,01 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich etwas schwächer. Belastungsfaktor waren vor allem die weiter anziehenden Renditen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber und Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat sich so deutlich wie nie zuvor von den Wahlbetrugsvorwürfen von Ex-Präsident Donald Trump distanziert. "Natürlich hat er verloren", sagte der rechte Hardliner in einem Interview mit dem US-Sender NBC, das am Montag zunächst in Auszügen veröffentlicht wurde, über seinen parteiinternen Rivalen. "Joe Biden ist der Präsident."

UKRAINE-KRIEG

Der russische Terror in der Ukraine hört nicht auf: bei russischen Angriffen auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie die Rettungskräfte um das getroffene Wohngebäude herum arbeiteten.

KONJUNKTUR USA

Verbraucherkredite Juni plus 17,9 Mrd USD

Verbraucherkredite Mai revidiert plus 9,4 Mrd USD (vorl: plus 7,3 Mrd USD)

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Juni -4,2% (PROGNOSE: -4,1%) gg Vorjahr

INFLATION Niederlande

Inflationsrate Juli 4,6 (Juni 5,7)% - CBS

FRAPORT

BERICHTET PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj Zahl 2Q22

Umsatz 1.039 +28% 972 +20% 3 809

EBITDA 323 -4% 318 -6% 4 338

EBIT 204 -9% k.A. -- -- 223

Erg. nach Steuern 118 +81% k.A. -- -- 65

Erg. nach Steuern/Dritten 102 +73% 95 +60% 3 59

Erg. je Aktie 1,11 +73% 1,11 +73% 3 0,64

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet nun den oberen Bereich der folgenden Bandbreiten zu erreichen:

- EBITDA: 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro

- Konzernergebnis: 300 bis 420 Millionen Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

NORMA

hat im zweiten Quartal von einer besseren Nachfrage aus der Autobranche profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Eine geringere Nachfrage im Bereich Wassermanagement konnte der Spezialist für Verbindungstechnik mehr als ausgleichen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Der Umsatz wuchs um 1,9 Prozent auf 324 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT stieg im Quartal deutlich stärker um 21,2 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge kletterte entsprechend auf 8,4 von 7,0 Prozent im Vorjahreszeitraum.

WACKER NEUSON

hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Der Periodengewinn stieg um 69,6 Prozent auf 63,6 Millionen Euro - je Aktie auf 0,94 Euro von 0,55 Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereits Mitte Juli auf vorläufiger Basis vorgelegten Zahlen und die Anhebung der Jahresprognose wurden bestätigt.

BONITÄT RIO TINTO

Die Ratingagentur Moody's hat ihre langfristiges Emittentenratings von Rio Tinto von A2 auf A1 angehoben und den Ausblick von positiv auf stabil geändert. Die Heraufstufung spiegele den weiterhin sehr niedrigen Verschuldungsgrad und das starke Kreditprofil des Bergbaukonzerns wider, trotz eines weiterhin schwachen Rohstoffpreisumfelds in der ersten Jahreshälfte 2023, teilte Moody's Investors Service mit.

